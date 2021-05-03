Muğla'nın Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden denize giren Melih B., ceza kesilince "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi. Ve sosyal medyada "Kendi vatanında sığıntı muamelesi görüyorsun", "Elin turisti kadar değer görmüyoruz", "Turist dilediği gibi gezip dolaşıyor ama ben ülkemde ev hapsinde tutuluyorum" gibi yorumlar yapıldı.



Tam kapanma döneminde zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasak değil mi? Yasak!

Birçok ülkede olduğu gibi turizm amaçlı ülkede bulunanlar yasaktan muaf tutulmuyor mu? Tutuluyor! Turistler test sonuçlarını gösterip, dünyanın parasını harcayıp tatil için gelecek ve onu odasından dışarıya çıkartmayacak mıyız yani?

Gerçekten bunu mu istiyorsunuz? Turiste yasak konsa bu kez de turizm işletmecileri ve esnafın ekmeğiyle oynanıyor diye tweet'ler atılacak!

Melih B. gibilerine ceza kesilmese, Ege ve Akdenize'e gidenler denize girse, güneşlense bu sefer de "Biz neden evde oturuyoruz?" diye isyan edilmeyecek mi?

Melih B., şehir merkezinde dolaşsa, parka gitse yine ceza yiyecekti! O zaman da "Türk olduğu için ceza yedi" diyecek miydiniz? Kimsenin umurunda olmayacaktı, hatta kızılacaktı!

Melih B., baktı denize giren var ben de gireyim diye uyanıklık yaptı ama yüzenler turist çıktı. Olayın özeti budur. Neden milyonlarca insan evde oturuyor? Neden çocuklarımız parka çıkamıyor? Yaşlılarımızın neden evde oturmaktan psikolojisi bozuldu? Yoğun bakımlar dolmasın, salgından kurtulup normalleşelim diye uğraşıyorken uyanık Melih B.'ye mi üzülüyorsunuz gerçekten?

Muhalefet olsun da nasıl olursa olsun mantığı tüm topluma zarar veriyor.

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TERAVİH PARK DÜZENİ

Avustralya'dan @esrasez94 adlı Twitter kullanıcısı çekip paylaştı bu fotoğrafı. Teravih namazını 20 rekat kılacaklar sol tarafa, 8 rekat kılacaklar ise sağ tarafa araçlarını park ediyorlar.



Güzel bir teravih park düzeni olmuş. Pratik zekâ her zaman kazandırır.

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SON DURAK DOKTOR!

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorla tartışınca hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılan S.Y., uzlaştırma uygulaması kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarından özür dileyip, karanfil dağıttı ve affedildi.

Doktorla kavga edenleri anlamıyorum, şiddete başvuran kişilerin dönüp dolaşıp geleceği insan yine doktor! Belki de doktorlar sayesinde hayatta kalacaksın! Ankara'daki uygulama güzel, dava açılsa ceza alsa S.Y. hatasını anlamayacaktı, belki de kin güdecekti.

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TAKIM OLMAK!

Rakiplerine göre daha düşük bütçeyle mücadele eden Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emre, Utku, Rıdvan, Serdar Necip, Dorukhan, Mensah ve Gökhan oturuyor. Bu futbolcuları FB ya da GS yedek kulübesinde oturtsa isyan çıkar! BJK'nın ilk 11'i de rakiplerine göre mütevazı. Lig başladığında kimse BJK'ya şans vermiyordu ama şampiyonluğa yakınlar. Beşiktaş'ı başarıya götüren yöntem basit; takım olmak.