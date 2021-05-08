ABD'de salgın nedeniyle bir yıl kapalı kalan Disneyland Parkı, geçtiğimiz hafta açıldı. Eğlence parkında yenilenen 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' platformuna prensin uyuyan Pamuk Prenses'i öptüğü bölüm eklendi.

ABD'de bazı uzmanlar, prensin Pamuk Prenses'i izinsiz öptüğünü, bunun bir aşk öpücüğü değil, cinsel saldırı olduğunu açıkladılar. Ve çocuklara kötü örnek olacağını iddia ederek platformdaki öpüşme bölümünün çıkarılmasını istediler.







Meseleye hiç bu açıdan bakmamıştım, bakmam da. Gerçekten saçmalamışlar. Çocukluğumuzun masalının finalini sapık ilan etmişler. Bunlar masalın finali değişsin diye kampanya da başlatırlar! Cinsel saldırıdan sonra uyanan Pamuk Prenses "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" afişi mi tutsun istiyorlar acaba?

Yahu adı üstünde masal! Prens, Pamuk Prensesi kötü kalpli kraliçenin büyüsünden kurtarıyor. Nereden çıktı cinsel saldırı? O zaman prensesin kurbağayı öpmesi de hayvan haklarına aykırı!



KADINLAR İÇİN SAVAŞACAKMIŞ

Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e ödediği 25 bin TL'lik nafakanın düşürülmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

Jahovic de Sandal'ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini, toplam borcunun 73 bin 580 Euro olduğunu söyledi ve ekledi: "Söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Mahkemede sadece kendim için değil tüm kadınlar için savaşacağım."

Jahovic elbette hakkını arayacak ama 'tüm kadınlar' ne alaka? Jahovic'in hiç kadın haklarıyla ilgili kampanya ya da eylemlere destek verdiğini hatırlamıyorum! Açıklamasını samimi bulmadım. Samimiyse kazanacağı parayı ihtiyacı olan kadınlarla bölüşsün o zaman!







KAPANMA SONUÇ VERDİ

Bu karikatürü çizen ince görmüş, güzel tespit. Sosyal medyada trend haline gelen '20'li yaşlar challenge'na ülkece kendimizi kaptırdık. 20'li yaşlarımıza bakınca zamanın nasıl çabuk geçtiğini ve gençliğin ne kadar değerli olduğunu anladık.

Peki, 1 milyon dolar mı yoksa 20'li yaşlara geri dönmek mi? Ben 20'li yaşlar diyorum.



MÜKEMMEL KADIN MI?

İngiltere'de estetik cerrahlar ünlü 16 kadının özelliklerinden yola çıkarak 'mükemmel kadını' yaratmışlar.

Mükemmel kadının kaşları Holly Willoughby, göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, beli ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, kalçaları Jennifer Lopez, elleri Gwyneth Paltrow, bacakları Victoria Beckham'dan alınmış. Ve ortaya hiç de mükemmel olmayan bir kadın çıkmış.

Photoshop'u yapan arkadaş 'başlangıç' seviyesinde galiba. Kadının yüzünün sol tarafı kaymış, kafa-beden orantısı yok. Ağız, burun ve yüzde meşhur 'altın oran' yakalanamamış. Böyle sanayiden yedek parça toplar gibi mükemmel kadın olmuyormuş.

Demek ki kadını güzel yapan güzellikler ile kusurların birleşmesiymiş!