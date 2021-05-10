Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti..." açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez ayrıca yüzde 99.5 saflıktaki lityumun üretim tesisinin temeli atıldığında ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını söyledi. Fazla gündemde kalmadı ama elektrikli otomobil üretimi kadar önemli bir gelişme bu.

Elektrikli ve hibrit otomobilde en büyük zorluk yeterli güçte batarya üretmek!



Elektrikli otomobili yaparsınız ama güçlü batarya olmadan gitmez!

Sadece elektrikli otomobilde değil, cep telefonundan tablete, elektrikli araçlara kadar lityum batarya her alanda gerekli olan, pahalı bir teknoloji.

Bu gelişme "Teknoloji olarak ne üretiliyor ki bu ülkede?" diyenlere de güzel bir yanıt oldu aslında. Son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda teknolojik atılımlar atılıyor. Katma değeri yüksek ürün geliştirmeye odaklandık. Batarya teknolojisinde yapılacak her yatırım ise bizi üst lige taşır. Lityum demek, gelecek demek!

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LİGİMİZDEKİ HEYECAN AVRUPA'DA YOK

Önceki gün Almanya'da Münih Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kayıp ilanı... Yaklaşık 9 yıldır Bundesliga'da rekabet aranıyor. Yardımcı olabilecek istihbaratların, @ FCBayern'e veya herhangi bir polis karakoluna bildirilmesi rica olunur." Almanların futboldaki Bayern Münih hükümdarlığından ve heyecansız şampiyonluk mücadelesinden sıkıldığını gösteren ironik bir paylaşım olmuş.

İngiltere'de de aynı sorun; Manchester City ya da Liverpool'un şampiyon olacağı sezon ortasında belli oluyor. Fransa'da şampiyonluğu seriye bağlayan Paris Saint-Germain'e ise sadece bu yıl Burak Yılmaz'ın taşıdığı Lille ciddi rakip olabildi. Bakalım şampiyon olabilecekler mi?

İtalya'da Juventus'un dokuz yıllık şampiyonluk serisine bu yıl Inter son verebildi ama rakipleri erken koptu!

Bizim Süper Lig'de ise uzun yıllardır şampiyon son iki haftada belli oluyor. Üç büyükler ya averajla ya da bir puan farkla şampiyon oluyor.

Trabzonspor ve Başakşehir de yarışta olunca heyecan daha da artıyor. Üstelik maçların kesin favorisi yok!

Evet, futbol kalitesi olarak İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkelerin gerisindeyiz ama heyecan olarak hepsinden öndeyiz! Küçük bütçeli bir lige göre mücadele nefes kesici. Pandemi sıkıntımıza Süper Lig resmen ilaç oldu.

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AMCANIN CANI SIKILMIŞ

Antalya'da 67 yaşındaki Ergün Alpman, kısıtlamada sokakta gezenleri uyarmak için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurmuş.



Alpman, anonslarla sokakta gördüğü herkesi uyarıyormuş.

Ergün Bey, evin önüne park edilen araçların silecekleri kaldıran emekli amcaların pandemi versiyonu galiba. Belli canı sıkılmış. Kimin sıkılmadı ki!

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BABA BEYAZ OYUNCAĞIM NEREDE?

İsrail güçleri, ev baskınında Filistinli bir babayı gözaltına alırken küçük bir kız çocuğu "Baba beyaz oyuncağım nerede?" diye sordu. Baba da gülümsedi.

Ah küçük kız ah, zalimlerin çağına denk geldin! İslam ülkelerinin birlik olup bu zalimliğe karşı duramamaları ne acı!