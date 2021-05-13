İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te şiddet ve zalimlik her geçen saat hızla tırmanıyor. Güçlü ülkeler üç maymunu oynuyor. Müslüman ülkeler birlik olup İsrail'e karşı yaptırımları hayata geçiremiyor. Ancak sosyal medya sayesinde Filistin halkına uygulanan zulüm ışık hızıyla paylaşılıyor. Sporcusundan sanatçısına dünya starları İsrail'i kınayan açıklamalar yapıyor. İşte İsrail'i en çok endişelendiren gelişme milyonlarca takipçisi olan ünlülerin yaşanan vahşeti tüm dünyaya duyurmaları.



Öte yandan Filistin'le ilgili sosyal medya paylaşımları da bir süre sonra klişeye dönüşüyor. Örneğin bizim ünlülerin yaptığı "Filistin'de yaşananlar insanlık ayıbıdır, kınıyorum", "Filistin yalnız değildir!", "Kalbimiz Filistin'de..." paylaşımlarında olduğu gibi.

Elbette bazı sanatçılar susarken, tepki göstermezken yapılan her paylaşım değerli. Lakin daha yaratıcı, etkili, hatta sorunun çözümü için öneri sunan, örnek gösteren paylaşımlar yapılabilir. İşte bu noktada üç kez Oscar'a aday gösterilen 'Spotlight', 'Foxcatcher', 'Hulk' gibi birçok önemli filmden tanıdığımız aktör ve yönetmen Mark Ruffalo'nun paylaştığı tweet'e dikkat çekmek isterim. Ruffalo, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkın özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi." Amerikalı aktör, "Şeyh Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkine de yer verdi.



1 MİLYON 700 BİN İMZA

Ruffalo'nun siyahi insanlara ırkçılık uygulayan Güney Afrika'nın yaptırımlarla dize getirildiğini örnek göstermesi önemli. Ünlü aktör, İsrail'in de geri adım atması için uluslararası bir boykotu yöntem olarak sunuyor.

Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, ABD Dışişleri Bakanı John Blinken'ın Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yaparak

"...Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır" sözleri yer alıyor. 2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imza toplanmıştı. Ruffalo'nun referans gösterdiği imza kampanyası İsrail'in boykot edilmesi için siyasi bir adım aslında.

Özetle "Kalbimiz Filistin'le", "Filistin yalnız değildir" gibi klişe paylaşımlar yerine Ruffalo gibi etkili tweet'ler atabiliriz.

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VEGAN MÜSLÜMAN!

TheNewArab isimli haber sitesinde yer alan bir makalede vegan Müslümanlarla yapılan röportajlara yer verildi. O röportajlardan bazıları ilgimi çekti.

Filistinli vegan Ahlam Tarayra'ya göre veganizm İslamın ve Ramazan'ın temel prensipleri ile tamamen örtüşüyor. Nefsine hakim olmak ve zor durumda olanlarla empati kurmak! Tarayra bu dünyada en zor durumda olanların hayvanlar olduğunu, bu yüzden onları yemememiz gerektiğini söylüyor



Hindistan'da yaşayan 33 yaşındaki hayvan hakları aktivisti ve vegan Altab Hüseyin ise röportajında dünyada daha hayata gözlerini 24 saat önce açmış olan erkek civcivlerden her gün yüz binlercesinin acımasızca parçalayıcıya atıldıklarını hatırlatıyor.

Hüseyin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in insanlık tarihindeki en iyi hayvan hakları savunucularından biri olduğuna inanıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in onunla beraber hareket edenlere develerini yoracak şekilde aşırı yüklememelerini, bir karınca yuvasını dahi dağıtmamalarını ve daha pek çok benzer örnek davranış sergilemiş olduğunu anlatıyor.

Hüseyin ayrıca veganlığın günümüzde "İslamın ve peygamberin gerçek mesajına en uygun yaşam tarzı" olduğunu ileri sürüyor.

Londra'da yaşayan ve 14 yıl önce Müslüman olan 55 yaşındaki vegan Davud Marsh da hayvanlara olan yaklaşımının ve merhametinin Allah ile olan yakınlığını artırdığını düşünüyor.

Veganizm ve İslamiyet ilgi çekici bir tartışma konusu değil mi? Veganlar hayvan hakları konusunda en duyarlı dinin İslamiyet olduğuna inanıyor. Bu konu hakkında yorum yapmayı uzmanlara bırakıyorum.

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AŞI GELINCE GÜNDEM OLMUYOR!

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak dün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Dünün en güzel haberi buydu ama sosyal medyada fazla ilgi görmedi. Bizde aşı gelmeyince, gecikince gündem oluyor!

Rus aşısı Sputnik V'nin ardından, CoronaVac aşısının da Türkiye'de üretilebilmesi için lisans verilmesi de güzel gelişme.

Ayrıca Tayland'daki sağlık yetkililerinin açıklamasına göre Çin'de yapılan bağımsız bir araştırma, CoronaVac aşısının 60 yaş üstü yetişkinlerde uygulanmasının güvenli olduğunu ortaya koydu. Hâlâ komplo teorileri yüzünden aşı olmayanlar var. Aşı olmayanları salgına karşı en etkili silah aşı olduğuna mutlaka ikna etmeliyiz.