ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'de yaşanan insanlık dramı için; "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "İsrail kendini korurken sivilleri vurmaktan kaçınmak için elinden geleni yapmalı" dedi.

Biden, İsrail güçlerinin roket saldırısından önce saldırıya geçtiğini unuttu herhalde. Blinken'in açıklaması ise İsrail'i kızdırmadan nasıl ortaya karışık bir açıklama yaparım sanatının başyapıtı bence.

Dünkü haberlere göre Gazze'de ölü sayısı 83'e çıktı. Ölenlerin 17'si çocuk, yedisi kadın. Toplam yaralı sayısı ise 487. İsrail güçleri bayramda da saldırmaya devam ediyor. ABD Başkanı'na göre İsrail kendini savunuyor! Bu nasıl bir iki yüzlülüktür?







NEDEN BITCOIN'DEN VAZGEÇTİ?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Bitcoin ile Tesla satışını askıya aldı. Musk, karara gerekçe olarak Bitcoin madenciliği ve işlemleri için kullanılan fosil yakıtların artan kullanımından duyulan endişeyi gösterdi. Hiç güleceğim yoktu. Musk'ın çevreci kaygılar yüzünden bu kararı aldığına kim inanır?

Musk, daha geçtiğimiz mart ayında Bitcoin ile otomobil satmaya başlamıştı. Ayrıca kısa bir süre önce 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alarak güçlü bir yatırım yapmıştı.

Bence Musk, Bitcoin ile beklediği Tesla satış rakamlarına ulaşamadığı için ve kripto para piyasasında yaşanan büyük düşüş yüzünden bu kararı aldı.

Musk, Bitcoin'e para yatırıp, Tesla araçlarını Bitcoin karşılığı satmaya başlayınca kripto paraya yatırım yapanlar sevinçten havalara uçmuştu!

Bill Gates kripto paraya yatırım yapanlara "Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" uyarısında bulunmuştu. Aylardır yapılan uyarıları dinlemeyenler ne yazık ki, kaybetti!



DSÖ YÜZÜNDEN SALGIN HIZLI YAYILDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs salgınındaki rolünü incelemek üzere bağımsız panel kuruldu. Panelde, DSÖ'nün, Çin'de ortaya çıkan salgına ilişkin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmekte geç kaldığı açıklandı. Panelde ayrıca DSÖ'nün yetkilerinin güçlendirilmesi tavsiye edildi.

Yeni salgınlara karşı mutlaka DSÖ'nun yetkileri güçlendirilmeli ama bu mevcut yönetimle değil!

DSÖ normalde 30 Ocak 2020'de Covid-19'u küresel salgın ilan etmeliydi ama 11 Mart 2020 tarihine kadar beklendi. 40 günlük gecikme sürecinde birçok ülke bekle gör taktiği uyguladı. Halbuki Şubat ayında sıkı önlemler alınsaydı muhtemelen salgın daha düşük boyutta olacaktı.



BAYRAMDA DA KAPANALIM!

Ramazan bayramını yine evlerimizde, sevdiklerimizden uzakta geçiriyoruz. Uzakta olanlarla mesajla, görüntülü aramayla hasret gideriyoruz.

Sevdiklerimizle doyasıya kucaklaşabileceğimiz yeni bayramlar için kapanma kurallarına uyalım. Akraba, aile ziyaretleri virüsün en hızlı yayıldığı ortamlar, aman dikkat!

Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyorum.







ALTYAZI

'Bir şeyi bildiğinizi sandığınız zaman ona başka bir açıdan bakın.' (Ölü Ozanlar Derneği)