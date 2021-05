İsrail, Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin de olduğu genelde medya kuruluşlarının kullandığı binayı vurdu. 13 katlı bina yıkıldı.

Ve AP, "İsrail binayı vurmadan bir saat önce herkese haber verdi" diye haber yaptı iyi mi? Birçok medya kuruluşu da haberlerinin spotunda bu bilgiyi paylaştı. Bunlar küçük detaylara gizlenmiş algı oyunları! Başlığın altında 'bir saat önce uyardı' bilgisi paylaşılınca olaya karşı duyulacak öfke yumuşatılıyor! AP utanmasa teşekkür edecek!



ABD'de siyasetinde, internet ve küresel medya ağında karar verici noktalarda değerli dostlar edinerek ya da onları destekleyerek oyunun hilesini bulan İsrail canı ne isterse onu yapıyor!

İşte bunun son örneği; güya basın özgürlüğüne çok duyarlı ABD ve Avrupa ülkeleri, İsrail güçlerinin Gazze'de medya binasını havaya uçurmasına seslerini çıkarmadılar.

Bunların basın özgürlüğü sevdası da çıkarlarıyla doğru orantılı! İşine geleni kınıyorlar, politik baskı uyguluyorlar!

Hani basın özgürlüğüydü! Neden sesiniz çıkmıyor?

CESUR ADAM: FAZIL SAY

Roket saldırısı İsrail'in bahanesi oldu. 'Kendimizi savunuyoruz' diye Gazze'de çocukları öldürmeyi meşrulaştırmak için bu saldırıyı kullanıyor.

'Politik doğrucu'lar da "Ama İsrail'e de roket atıyorlar" söylemini papağan gibi tekrarlıyorlar.

Fazıl Say'ın Twitter'dan yaptığı şu paylaşım ise her şeyi özetliyor:



"Gazze'deki yaşlı bir adamın elinde şunlar yazıyordu: Suyuma el koy, evimi yık, işimi elimden al, toprağımı çal, babamı hapse at, annemi öldür, ülkemi bombala, hepimizi aç bırak, hepimizi aşağıla, ama yine de ben suçlu olayım, neden mi: Çünkü bir roketle karşılık verdim." Bu paylaşımı bir gazetecinin, çok takipçisi olan bir fenomenin, bir siyasetçinin vs. yapmasıyla Fazıl Say'ın yapması arasında ise büyük fark var.

Uluslararası sanat piyasasında Fazıl Say ayarında dünyaca ünlü bir sanatçı bu paylaşımı kolay kolay yapamaz.

Yaparsan 'kara liste'ye girersin. İş ve reklam teklifleri, konserler, lobi fonları kesiliverir birden!

Say ile farklı görüşte olanlarında da ünlü piyaniste sempatisi artıyor. Fazıl Say'ı cesaretinden ötürü kutluyorum.

HANİ FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKLARDI!

Hıncal Ağabey hani TFF Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktı? Meşhur Zorlu toplantıları işe yaramadı galiba! Hıncal Ağabey'e bakarsanız her sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar!

"Galatasaray'a 8 gol lazımsa, 8 gol atar" diyenler ise kalede Zalad yerine, Ertaç Özbir'in olduğunu unuttular galiba!

Bir de rakipleri teşvik almakla, şike yapmakla suçlayan 'trol' taraftar grupları vardı! Son maça kadar ligde maçlar kıran kırana geçti ve hak eden şampiyon oldu!

KUPADAKİ SIR!

Serenay Sarıkaya'nın, Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki çiftliğinde kaldığı ortaya çıktı. Çift birlikte görüntülendi. Fotoğraflarda görülen kupa bardak, Sarıkaya'nın kasım ayında yaptığı paylaşımda da varmış. Ünlü oyuncunun hayranları "Acaba aşk kasımda mı başladı?" diye soruyor.



Haberle ilgili Sarıkaya'nın olgun erkek tutkusu olduğuna dair "Yine de dedesiyle baş başa tatile çıkmış", "Ne olacak bu kızın sugar daddy sevdası" benzeri okuyucu yorumları da sosyal medyada gündem oldu. Gördüğünüz gibi bir de magazinci linç tayfası var!

İsteyen istediği ilişkiyi yaşar ama bunun saklanması ve sonradan ortaya çıkması taraflara zarar verir.



Sarıkaya, geçtiğimiz hafta Demirhisar ile çıkan aşk haberlerini 'Arkadaşım' diye yalanlamıştı. Kasım ayından beri yaşanan aşkı kupa mı ortaya çıkardı yani?

Evet, kupa aynı! Nasıl hatırladınız, nasıl fark ettiniz? Magazin dedektifliği bu olsa gerek.

ALİ KOÇ VE EMRE KALSIN MI?

Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız geçirdi. Şimdi taraftarın kafasında bir sürü soru var: "Ali Koç devam etsin mi?", "Emre Belözoğlu teknik direktör kalsın mı?", "Sadettin Saran başkanlığa adaylığını koyar mı?", "Saran'la da hüsran yaşar mıyız?" Benim de favori başkan adayım Sadettin Saran. Aslında Saran, Koç'un ekonomik açıdan kulübü sürdürülebilir hale getirmesini bekliyor. Saran şimdi aday olsa maddi açıdan büyük özveride bulunması gerekecek!



Koç, kulübün ekonomik sorunlarını da kendi şirketinden profesyonel ekiple çözmeye çalışıyor.

Koç'un bırakması ekonomik açıdan Fenerbahçe'yi daha kötü duruma sürükleyebilir.

Aziz Yıldırım da şampiyonluğu tatmak için dört sezon beklemek zorunda kalmıştı.

Yıldırım döneminde takım 5 şampiyonluk yaşadı, yedi kez ikinci oldu. Bence Koç'un bir-iki yıl daha kredisi var.

Koç döneminin temel hatası her sezon teknik direktör ve futbolcuların sil baştan değişmesiydi.

Aslında çekirdek kadro korunarak, aynı teknik direktörle devam edilerek doğru takım mühendisliği yapılmalı!

Fenerbahçe'nin İrfan Can, Ozan, Altay, Szalai, Pelkas ve eski formuna yakalarsa Mesut gibi banko oynayacak oyuncular rakiplerine göre daha fazla. Sağ bek, stoper ve santrafor mevkilerine nokta atışı transferler yapılırsa şampiyonluğun favorisi olur.

Joachim Löw ve Massimiliano Allegri gibi birinci sınıf teknik direktörler getirilemiyorsa da istikrar açısından Emre ile devam etmek daha mantıklı.

Altyazı

'Tanrım; değiştirebileceğim şeyler için değiştirme cesareti ver, değiştiremeyeceğim şeyler için ise kabullenme gücü.' (The Bucket List)