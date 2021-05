ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail vahşetini eleştiren söylemlerini Antisemitist, Yahudi karşıtlığı olarak görerek kınadıklarını belirtti ve ekledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz."



Erdoğan her zaman Filistin'de yıllardır devam eden İsrail'in şiddet politikalarını ve işlenen savaş suçlarını eleştirdi ve eleştirmeye devam ediyor. Yaşanan insanlık dramına dikkat çekiyor, sorunun çözülmesi için dünya liderleriyle tek tek görüşüyor, Filistin halkına yardımlarda bulunulması için her türlü gayreti gösteriyor. Bunları anlatmaya bile gerek yok, herkes görüyor. ABD yönetimi ise görmek istemeyi geçtim, Erdoğan'a iftira atıyor!

Erdoğan'ın Yahudi halkını hedef alan açıklamalar yapmadığına, söylemlerinin Antisemitist olmadığına dair birçok örnek verebiliriz. Böyle bir iddiada bulunmak vicdansızlıktır.



Erdoğan'ın Yahudi soykırımı konusunda yaptığı açıklamalar ortada. Ülkemizde Musevi cemaatinin haklarını korumak için yaptıklarını da Museviler herkesten daha iyi biliyor. Ve bildikleri için de Ned Price'a en anlamlı tepkiyi gösterdiler.



GÜZEL YANIT

Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

Bu fotoğraflarda Erdoğan'ın Musevi dini liderlerle olan samimi muhabbeti, kendisine atılan 'antisemitist' iftirasına en güzel yanıt aslında. Belki de Türk



Yahudi toplumu da özellikle bu güzel fotoğrafları seçip gerekli yanıtı vermek istemiş.

Galiba Price'ın tarih bilgisi de yok! Biz, 1478'de Yahudileri İspanya'daki engizisyon işkencesinden gemi gönderip kurtaran II. Bayezid'in torunlarıyız! II. Bayezid, Yahudi halkının 'içtenlikle' karşılanmaları için ferman bile yayınlamıştı.

Osmanlıların beylik döneminden imparatorluğun çöküşüne kadar geçen zamanda ve Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Yahudiler, Anadolu'daki mevcudiyetlerini sürdürmüşlerdir. 15. ve özellikle 16. yüzyıllar, Osmanlı Yahudilerinin altın çağı olmuştur. Ekonomik ve sosyal hayatta en iyi yerlere gelen Yahudiler, devlet kademesinde de önemli görevler üstlenmişlerdir.

Özetle sayın Price 'antisemitist' mevzusunda sana buradan ekmek çıkmaz! Türk halkının Cumhurbaşkanı'na 'antisemitist' iftirası atanlar önce kendi köleci tarihlerine ve Kızılderililere uyguladıkları soykırıma baksınlar!

***



GELİYOR GELMEKTE OLAN!

ABD donanması, 'FLIR1' adını verdiği bu görüntüyü 2015 yılında kaydetti. Görüntülerde, bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor.

Atlantik Okyanusu'nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak kayıtlara geçmişti. Ama donanma, bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu açıklamış ve Pentagon, belgelerin gizli olduğunu savunarak bilgi vermekten kaçınmıştı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ise Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini halka açınca gündem olmuştu.

Tartışmaya şimdi ABD eski başkanı Barack Obama dahil oldu ve "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok... Ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" dedi.



UFO fanatiği değilim, komplo teorilerini de sevmem ama dünya dışı varlıklara dair yeni görüntü ve kayıtların elde edildiğine dair çıkan söylentilere inanmaya başladım. Önce ABD Donanması, sonra Pentagon ve şimdi Obama'nın resmi olarak UFO görüntüsü doğrulaması rastlantı olamaz! Bence ABD, dünya kamuoyunu yavaş yavaş dünya dışı varlıklara hazırlıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği, Covid-19 salgını vs. Geliyor gelmekte olan!