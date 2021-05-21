Tam kapanmanın ardından güzel havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, Maçka Parkı'na akın etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına ise dikkat edilmedi.

19 Mayıs Bayramı'nda İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Maske ve sosyal mesafe kuralları unutuldu.



Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de toplandı. Stada yürümek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.



Görüntülere bakılırsa; İngiltere, İsrail gibi aşılamada yüksek rakamlara ulaştık, vaka sayıları 100'lü hanelere düştü ve İstanbullular normalleşmenin tadını çıkarmaya başladı! Oysa 19 Mayıs'ta 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.



Haziran'da yasaklar kademeli bir şekilde azaltılınca dışarıdaki kalabalık daha da artacak! Evet, kapanmadan bunaldık. Mekanlar oturmalı düzene geçmek, halk parkta dolaşmak çocuğunu oynatmak istiyor ama fotoğraflardaki gibi kalabalık oluşursa vaka sayısında 5 bine inmek hayal olur. Aşılamada hızlanılmazsa Eylül ayında okullar yine tam anlamıyla açılamaz. Yaz yoğunluğuyla sonbahar da yine kapanırız gibime geliyor.

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DENİZ SALYASI MİDYE BIRAKMADI!

İstanbul Boğazı, Prens Adaları, Mudanya, Çanakkale Boğazı derken müsilaj (deniz salyası) nehirlere de ulaştı! Çanakkale'deki Sarıçay'ı da müsilaj kapladı.

Müsilaj yüzünden su üzerinde oluşan beyaz ve yapışkan tabaka deniz dibinde yaşayan midyeleri öldürüyor ve balıklara zarar veriyor.



Piyasada da midye sıkıntısı varmış.

Midyeciler midye bulamıyormuş. Bulunan midye de deniz salyasını süzüyorsa yemesi ne kadar sağlıklı olur siz düşünün!

Müsilaja neden olarak Marmara Denizi'nde su sıcaklığının normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması gösteriliyor. İkinci neden ise denize verilen atıklar yüzünden Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükünün oluşması.

Üçüncü neden ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

Müsilajın geçmesi için hava koşullarının normal düzeye gelmesi bekleniyor. İklim değişikliği her yıl daha kötü giderken müsilajdan nasıl kurtulacağız? Marmara'ya dökülen atık suları gerektiği gibi filtrelesek bile biyolojik kirliliğin azalması için uzun bir süreç gerekiyor! Doğa kendisine verilen zararın intikamını fazlasıyla alıyor!

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ŞAKA DEĞİLMIŞ UZAYA ÇIKACAKLAR!

'Hızlı ve Öfkeli' serisinin dokuzuncu filmi henüz vizyona girmedi ama ön izleme gruplarına yapılan gösterimlerden yorumlar gelmeye başladı.

ScreenRant sitesinin haberine göre; filmi izleme fırsatı bulanlar, abartılı sahnelerin fazla olduğunu ama genelde aksiyon sahnelerinin keyifli olduğunu söylüyorlar.



Yorumlarda en çok kullanılan kelime ise 'saçma' olmuş. "Serinin en saçma filmi" diyenler bile var. Saçmalığa örnek olarak filmde uzaya çıkılması gösteriliyor.

Filmde uzaya çıkılacağı söylentisi önceden yayılmıştı. Demek ki gerçekten uzaya çıkılıyor!

Bizim yapımcılar nadiren ön izleme grupları oluşturuyorlar. Bazen sinema eleştirmenlerine bile ön gösterim yapmıyorlar.

Yukarıda 'Hızlı ve Öfkeli 9'a dair 'abartılı', 'saçma' yorumlarını okudunuz. Peki, aklınızda ne kaldı? Filmde uzaya nasıl çıkılacağını merak ediyorsunuz değil mi? Belki de sırf uzaya nasıl çıkılacağını görmek için bile bu filmi izleyeceksiniz. İşte ön gösterimler filmin tanıtımda bu kadar önemli!

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BOŞUNA 10 BİN ADIM ATMIŞIZ!

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, klasik 'günde 10 bin adım' hedefinin aşırı olduğu sonucuna varıldı. 10 bin adım için bir insanın günde yaklaşık iki saat yürüyüş yapması gerekiyor. Harvard'lı araştırmacılar günde 4 bin 400 adım atmanın da yeterli olabileceğini ve bunun da 53 dakika sürdüğünü belirttiler.



7500 ADIM YETERLİ

Bilim insanları ayrıca günde 7 bin 500 adım yürüme egzersizinin faydasının maksimum seviyeye ulaştığını ve 10 bin adım yürümenin hiçbir ek faydasının olmadığını gözlemlediler.

Peki, yıllardır insanlar 10 bin adım atmak için niye o kadar terk döktü, sürekli cep telefonuna bakıp adım saydı? Kandırılmışız arkadaşlar! Günde 10 bin adımlık hedefin kökeni bir pazarlama kampanyasından; 1965'te Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan ticari bir adımsayardan geliyormuş.

Cihaz, 10 bin adım anlamına gelen 'Manpo-kei' olarak adlandırılmış. 10 bin adımlık günlük hedef reklam kampanyası olarak kullanılmış sonra da slogan tüm dünyaya yayılmış. Her gün ekrana çıkan uzmanlar bile "Neden 10 bin adım" diye hiç sorgulamamışlar!

Elbette harekette bereket var! 10 bin adım atmak sürekli oturmaktan daha iyidir. Eğer mükemmel vücuda ulaşacağım, baklava kası yapacağım diye hedefleriniz yoksa 7 bin 500 adımdan sonrasını zorlamayın!

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GOOGLE HARİTA'DA YENİ OPSİYON

Google, gelecek ay Google Haritaları'nda 'güvenli rota' adlı yeni bir opsiyon sunulacağını açıkladı. Bu opsiyon, yol durumu, hava durumu, trafik gibi unsurları analiz ederek ani tıkanıklığın yaşanabileceği hızlı rotaları değil, daha güvenli ancak normal hızında gidebileceğiniz rotaları sunacak. 'Güvenli rota' uygulaması ile yılda 100 milyon araç kazasının önüne geçilebileceği belirtiliyor. Gerçekten faydalı bir opsiyon. Bence 'güvenli rota' opsiyonu da 'hızlı rota' gibi genelde paralı yollara yönlendirir. Eğer paralı yolu tercih etmek istemiyorsanız rota seçeneklerinden paralı yol seçeneğini kaldırabilirsiniz. Paralı yola yönlendiren navigasyonla kavga edenleri bile gördüm!