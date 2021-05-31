Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim'de depremden en çok zarar gören Bayraklı ilçesinde depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

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Bir vatandaş, "Ben AK Partili değilim, CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Evler çok hızlı yapılıyor, çok kaliteli malzeme kullanılıyor. Yıkılan binalar gayet güzel yapılıyor. Ben gördüğümü söylerim, Allah var" dedi.



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Geçen yıl yaşanan depremde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan adlı vatandaş ise "Evim yeniden yapılıyor. O kadar memnunum ki. Size çok teşekkür ederim. Politika yapmıyorum, beni yanlış anlamayın. Önceden CHP'liydim. Sözünüzün arkasında durdunuz, eşyalarımızı verdiniz. Ufak tefek şeylerimiz kaldı ama o sorun değil. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz" dedi.

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Teröristlerin yakıp yıktığı Şırnak yeniden inşa edildi. Elazığ'da, İzmir'de, Rize'de nerede bir felaket yaşandıysa hemen yaralar sarıldı. Evleri yıkılanlar kısa sürede evlerine kavuştu ya da kavuşacaklar.

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Bakan Kurum'a konuşanların CHP'li olduklarını belirtmeleri ama gördükleri hizmetten övgüyle bahsetmeleri... "Sözünüzü tutuyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz" demeleri aslında sadece konuşan, eleştiren 'istemezükçü' siyasetçilerle iş yapan, işi bitiren, sözünü tutan siyasetçiler arasındaki farkı özetliyor.

Herkes her şeyi görüyor, çalışanla çalışmayanı ayırıyor.

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DÜNYANIN YÜZDE 30'U!

Manchester City- Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'ni, yorumcu Mustafa Doğan'ın "Dünyanın yüzde 70'i suyla kaplı. Geri kalan yüzde 30'u Kante kaplıyor" sözü özetledi. Bazı futbolseverlerin bildiği bu espriyi Doğan tam yerinde yaptı.

Chelsea'li N'Golo Kante tek kişilik bir ordu adeta. En çok top çalan, en iyi baskı yapan ve son yıllarda hücumunu da geliştirerek mükemmele ulaşan



Kante, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın bütün planlarını altüst etti.

Guardiola, Fernando'suz, tamamı hücumcu orta saha oyuncularıyla sahaya çıkınca Kante onları çiğ çiğ yedi.

Kante aynı zamanda ibadetlerini yerine getiren, tevazu sahibi, yardımsever, dünya şampiyonu olsa bile sevincinde ölçüyü kaçırmayan örnek bir Müslüman. Kante, Ballon D'Or ödülünün en büyük favorisi.

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JOHNNY DEPP AKLANDI

Ünlü oyuncu Amber Heard'ün eski aktör eşi Johnny Depp'le evliliğinde şiddet mağduru olduğunu açıkladığı makalesini, 3.5 milyon dolar bağışlama sözü verdiği bir sendikanın yazdığı ortaya çıktı.

Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard'ün yalan söylediği anlaşıldı.



Daha önce Heard'ün Depp'e "Bakalım kaç kişi sana inanacak. Mahkeme jürisi, bir adamın değil zayıf bir kadının tarafını tutar" dediği ses kaydı ortaya çıkmıştı. Depp, Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını da söylemişti.

İki yıldır Depp'i linç edenler, ünlü aktörün film projelerini iptal eden yapım şirketleri şimdi ne düşünüyorlar acaba?

Hep yazıyorum, Kadıköy'de bir kadın tarafından tecavüzle suçlandıktan sonra darp edilen diş hekiminin masum çıkmasından sonra da yazdım: Kadın hakları önemli, her kadının hakkını savunacağız ama 'Kadının beyanı esastır' suistimale açık bir ilke.

Hukuk sistemi genellemelerden yola çıkamaz. 100 vakada bir erkek iftiraya uğrasa da, adalet yerini bulmalı.

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KÜÇÜK ESNAF İÇİN GÜZEL HABER

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberindeki yeni yasa teklifine göre;

Zincir market, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise 2 kilometre arayla açılabilecek.

Zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde.



Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak.

Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metrekarenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.

Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak. Tüm bunlar küçük esnafı korumak için geç de olsa alınan doğru kararlar. Şube sayıları hızla artan market zincirleri istedikleri gibi serbest piyasaya yön veriyorlardı. Bir caddede bazen dört-beş market olabiliyor. Aynı şirkete ait karşılıklı marketler bile var. Sokak aralarında küçük şubeler açması ise tekel bayileri ve bakkalları çok zor durumda bıraktı. Dünyada süper marketler büyük olur, mahalle bakkalı gibi her sokağı işgal etmez!

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TROLLENDİNIZ!

Ünlü gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu Twitter hesabından paylaştığı ay videosuna, "Müthiş! Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesinde dün çekilmiş ve yılda bir defa olurmuş ve de 30 saniye sürermiş" notunu düşmüştü.

Cevizoğlu'nun animasyon videoyu gerçek sanması "Hulki abim 10 numara bir köprü var elimde, düşünür müsün?" benzeri esprilerin yapılmasına neden oldu.



Cevizoğlu'ndan sonra ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da animasyon ay videosu ile trollendi. Tarhan paylaşımıyla ilgili "Bu da bizim evin balkonundan Satürn manzarası. 3 yılda bir denk geliyor kereta" gibi espriler yapıldı. Tarhan'ın paylaşımının gerçek olduğunu kanıtlamak için yaptığı paylaşımda da 'animasyon' ifadesi görülüyordu, iyi mi?

İnsanlık hali, sosyal medyada gerçekle alakası olmayan paylaşımlar bazen 'RT' ediliyor.

Bu paylaşımlarla dalga geçenler muhtemelen daha hayatta yokken Cevizoğlu ve Tarhan TV'de program yapıyordu. Ancak zaman acımasız, akıp geçiyor! Zamana ayak uyduramayınca, sosyal medyaya hakim olamayınca goygoycuların malzemesi oluveriyorsunuz birden.

Yeni nesil zehir gibi, en küçük hatanızda goygoy malzemesi yapıyorlar ya da sizi trollemek için fırsat kolluyorlar.