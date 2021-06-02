Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret eden İyi Parti Lideri Meral Akşener'i takip eden A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'a, İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır saldırdı. Dikbayır, muhabir Uğur'un boğazına sarılıp tehditler savurdu, yanındakiler de A Haber kameramanı Fatih Çakmak'ı tartakladı. ★

Saldırıya uğrayanlar A Haber muhabiri ve kameramanı olunca sosyal medyada gündem olmadı. Basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan muhalifler, saldırıyı görmezden geldiler.



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Aynı gün muhalif basın ve sosyal medya muhalifleri bir başka olayı daha görmezden geldi! Akşener, Hatay Kırıkhan'da ziyaret ettiği kuyumcu esnafına "İşler nasıl?" diye sordu. Esnaf da "Elhamdülillah iyi" diye cevap verdi. Akşener "Kaç kişi çalışıyor?" dedi. Esnaf o sırada daha önce hiç görmediği bir adamın tezgahın arkasına geçmesine uyandı. "Biz iki kişi çalışıyoruz, bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. O sırada tezgah arkasına geçen adam ise başladı ülkeyi kötülemeye. Akşener'in duymak istediklerini söyledi.

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Doğruya doğru, o adam CHP gençlik kollarında bulunduğunu söyledi ama muhalif medya bu bilgiyi es geçip '30 yaşındayım, susturulmaktan bıktım' diyen kuyumcu esnafı isyan etti' diye haber yaptılar. Böylece istenen algı oluşturuldu, görev tamamlandı!

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Kuyumcu esnafı ise bu algı oyununa dolaylı yoldan alet edildiğine isyan etti, "Kaşla göz arasında aramıza girdi, konuştu. Biz de rahatsız olduk" dedi. Ve kuyumcunun haklı isyanını A Haber haber yaptı. A Haber muhabirleri o gün orada olmasalardı algı oyunundan haberimiz olmayacaktı.



ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYORLAR

Şimdi anladınız mı; İyi Partili siyasetçilerin A Haber muhabirlerini neden istemediğini... Gazetecilik görevini yapanları neden tartakladıklarını... İyi Parti'nin basın özgürlüğü anlayışı bu mudur? Muhalif basından bir muhabir tartaklansa günlerdir bu haberi konuşuyor olurduk!

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A Haber muhabirleri yurdun dört bir yanında haber peşinde koşarken bir de Hatay'daki kuyumcu ziyaretinde olduğu gibi bazen oynanan algı oyunlarını da deşifre ediyorlar. A Haber muhabirleri bunun gibi birçok algı oyununu boşa çıkardı. İşte bu yüzden Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde.

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"Medyanın geneli yandaş" deniyor ya, aslında ana akım medyanın geneli ölü taklidi yapıyor. Çok gerekmedikçe topa girmiyorlar, sürekli top dolaştırıyorlar. Haber mücadelesi veren, saldırılardan yılmayan A Haber çalışanlarını kutlarım.

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BATI KENDİ KUYUSUNU KAZIYOR

Dünya çapında koronavirüsle mücadele için şu ana kadar 1.9 milyar doz aşı yapıldı. Afrika kıtasında yapılan aşı sayısı ise sadece 28 milyon doz. Bu rakam Afrika kıtası nüfusunun yüzde 2'sinden daha az. Dünya genelinde yapılan Covid-19 aşılarının ise sadece yüzde 1'i Afrika'da yapıldı.

Aynı sorunlar, dünya nüfusunun yüzde 8'ini oluşturan ama dünyada koronavirüs ile bağlantılı ölümlerin yüzde 30'unu bildiren Latin Amerika ve Karayipler'de de görülüyor.



Bu acı tablo için aşıda yeterli doz bulunamaması, lojistik sorunlar, sağlık altyapısının yetersizliği vs. gibi birçok nedenler sıralanıyor ama hiçbir bahane yüzde 1 oranını açıklamaya yetmez.

Büyük bir aşı eşitsizliği ile karşı karşıyayız. Zengin ülkeler ihtiyaçlarından çok fazla aşıyı stokladı. Aşı üreticileri ise patent haklarını vermeye yanaşmıyor, olan yine fakirlere oluyor. Ama unutulan bir şey var; Afrika'da salgın yükselişe geçerse ve daha tehlikeli mutasyonlar ortaya çıkarsa bundan tüm dünya etkilenir.

Salgın bir ülkeden diğerine geçerken vizeye ihtiyaç duymuyor. Hiçbir sınır güvenliği de virüsü engelleyemiyor. Batı medeniyeti aşı stoklayarak kendi kuyusunu kazıyor aslında!

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ÜNLÜ ÇOCUĞU OLMAK DA DERT!

Ünlü Alman manken ve TV yıldızı Heidi Klum'un (47), İtalyan iş insanı Flavio Briatore'den (71) dünyaya getirdiği ve şimdi 17 yaşında olan kızı Leni, annesi gibi modelliği seçti.



Ve Heidi Klum'un, kendi soyadını kullanan kızı Leni Klum'un ticari isim hakkını kaptırdığı babası Günther Klum'a dava açtığı ortaya çıktı.

Günther Klum torunu Leni'nin ismini ticari marka olarak tescil ettirdi.

Bu işlemleri kızı Heidi'ye haber vermeden yaptı.

Ne var bunda demeyin? Heidi Klum'un salgından işleri büyük darbe alsa bile geçtiğimiz yıl 39.5 milyon dolar kazandı.



Leni'nin de annesinin izinde gidip başarılı bir kariyer yapması bekleniyor. Özetle Dede Günther, torununun ticari markasını tescil ederek iyi bir yatırım yapmışa benziyor.

Ünlü çocuğu olmak da ayrı bir dert. Kendi haklarınızı koruyamıyorsunuz, konu mankeni oluyorsunuz. Ve dedenizle anneniz sizi ele geçirmek için davalık oluyor!

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LİYAKAT ÖNEMLİ

AK PARTİ İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe, Twitter hesabından "Şunları da şuraya bırakıp uyuyayım. İki resim arasındaki fark, farkımız işte" diyerek iki fotoğraf paylaştı.

Taksim Meydanı'nı gösteren ilk fotoğrafta Taksim Camii, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi yer alıyordu.

İkinci görselde ise bir İstanbul haritası üzerinde İBB'nin Halk Süt, Halk Bakkal, yeni metro ve tramvay hatları gibi sosyal belediyecilik odaklı hizmetleri ve logoları bulunuyordu.

Aslında metro hatlarının çoğu AK Parti döneminde bitmek üzere olan projelerdi. İBB'nin sosyal belediyecilik çalışmalarının çoğu aslında sosyal medya belediyeciliği!

Birkaç proje sosyal medya ajansları tarafından sürekli köpürtülüyor. Elbette halkın yararına olan her projeyi alkışlamalıyız.

Ama Halime Kökçe öyle yanlış ve anlamsız bir karşılaştırma yaptı ki, CHP'ye gollük pas attı. "Evet, biz betona değil, insana, doğaya yatırım yapıyoruz" diye yorumların hedefi oldu.

AKM, Çamlıca Kulesi vs. sanata, sosyal hayata yapılmış insan odaklı projeler ama Kökçe'nin yaptığı paylaşım ve karşılaştırma gerçekten anlamsızdı.

Herhalde uykulu kafayla bu paylaşımı yaptı. Kendi kalesine gol attı!

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Altyazı

'Mutlu olmanın yolunu yanımdakini mutlu etmek sanıyordum. Yanıldım! Çünkü ne kadar mutlu ettiysem o kadar yalnız kaldım.' (The Good Guy)

