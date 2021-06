Ankara'da elinde ekmek bıçağı ile yarı çıplak çevreyi rahatsız eden Murat Arslantaş (35), polislere de saldırdı. Önce aracın sürücü tarafında bulunan camı kırdı, sonra bıçakla polislere saldırdı.

Polisin ateş açıp ayağından vurduğu saldırgan polis aracını kaçırdı iyi mi? Araçla 2 kilometre gittikten sonra yakalanan saldırganın suç listesi kabarıkmış.



Olayın görüntülerini izleyince aklıma ilk ABD polisleri geldi. Arslantaş bu saldırıyı ABD'de yapsa polisler kurşun yağmuruna tutar, kimse de tartışmazdı bu olayı. Aracı kaçıran 2 kilometre ötede vurulup öldürülseydi polis kahraman ilan edilirdi.

Bizim psikopatımız da tam psikopat ama ayağından vurulmasına rağmen polis aracı kaçırabiliyor!

Evet, bazen ABD polisi suçsuz insanları paniğe kapılıp vuruyor, o zaman da "İyi ki bizim polislerimiz bunu yapmıyor" diyoruz. Peki, Arslantaş bir polisimizi öldürseydi ne diyecektik?

Saniyeler içerisinde doğru kararı vermek, saldırganı en az hasarla etkisiz hale getirmek vs.. Sosyal medya jürisinin sizi beceriksiz ya da kahraman ilan etmesi, 20-30 saniyede yaşanan bir aksiyona bağlı.

İşte polislik böylesine zor meslek.

***



8+6 KURALI DA İŞE YARAMAZ

Süper Lig'de yeni sezonda kulüpler 14 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilecek ama ilk 11'de sekizini oynatabilecek. Ben 11 yabancıyla sahaya çıkılmasından rahatsız olan taraftarlardanım. Ancak 8+6 sistemi ile her takımda üç yerli futbolcuya "Senin yerin garanti" mesajı verilmiş oldu. Bu yerli futbolcuların hak ettiğinden fazla ücret almasına ve Avrupa'ya gitmeye ihtiyaç duymamasına neden olabilir.

Kulüpleri altyapıdan oyuncu yetiştirip ilk 11'de oynamaya zorlayacak bir sistem kurulmalı.

***



REZERVASYONDAN ÖNCE DEPOZİTO!

Restoran ve kafeler açıldı ama oturma düzeni işletmecileri zorluyor.

Masalar arası mesafe her yönden 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm. olacak. Masa yanlarına da sandalye konulmayacak.



Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm.'den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak vs. Bu durumda her masa işletmeler için değerli. Yurt dışında bazı şehirlerde restoranlar rezervasyon için depozito almaya başladı. Örneğin Amsterdam'da bazı lüks restoranlar rezervasyon için kişi başı 15 Euro depozito alıyorlar.

Depozitolu rezervasyon bizde de uygulanmalı. Rezervasyon yapan gelmezse zaten kısıtlı masası olan işletmeci zor durumda kalıyor.

***



10 MİLYON TARAFTARA WHATSAPP MESAJI

Dün Galatasaray kulübünün resmi Twitter adresinden 'Başkan Mustafa Cengiz, basın tanıtımına gecikmeli katılacak' diye bir tweet paylaşıldı.

Galatasaray'ın sosyal medya editörü normalde kulübün WhatsApp grubuna ve muhabirlere atması gereken bir mesajı, 10 milyon takipçisi olan Twitter hesabından paylaşmış oldu.

Hatırlarsınız bu köşede Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımlarını yöneten İngiliz kökenli Capital Sports Media'nın (CSM) Türkiye CEO'su Mustafa Turgun'un "Kulüplerin milyonlarca takipçisi ve inanılmaz rakamlarda etkileşimi var ancak bu kanallarını bir 'influencer' gibi kullanamıyorlar.

Bu mecralar inanılmaz bir gelir kapısı özelliği taşıyor" açıklamasını paylaşmıştım.

Turgun'un dediği doğru model ama uygulamada sorunlar var galiba! Ya da CSM, Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarını maç günleri dışında kullanmıyor!

***



ŞİKE KUMPASININ VERDİĞIİ ZARAR NE OLACAK?

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı.

Şike soruşturmasını ilk başlatan polis Ahmet Kalender'e 588 yıl hapis cezası verildi. Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası verildi.

Ve böylece FETÖ'nün Fenerbahçe kulübüne atmaya çalıştığı şike çamuru hukuken temizlenmiş oldu.

FETÖ öyle illet bir örgüttü ki, milyonlarca taraftarın psikolojisini bozdu, sürekli şampiyon olan Fenerbahçe'nin dengesini bozdu, haksız yere Avrupa kupalarından uzak kalmasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin yaşadığı maddi zararların bir karşılığı olmalı!

***



SCOOTER'LARA KALDIRIM YASAĞI

Elektrikli scooter'larla ilgili yeni alınan belediye kararına göre artık bu araçlar İstanbul'da sadece belediyenin izin verdiği yerlerde park edebilecek. Ve scooter'lar kaldırımda değil, sadece bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek.



Çocuklarımız kaldırımda yürürken scooter çarpar mı korkusu yaşıyorduk. Kaldırımlar scotter otoparkına dönüşmüştü, yürüyecek yer kalmamıştı. Özetle geç alınmış, doğru kararlar bunlar. Önemli olan bu kararları uygulayabilmek!

***



YAPMIŞLAR HINCAL AĞABEY!

Hıncal ağabey (Uluç), Beyoğlu'nun daracık sokağında çıkan yangına itfaiye aracı girebilsin diye, park etmiş arabayı kaldırıma çıkarmaya çalışan vatandaşlarla ilgili şu soruyu sordu:



"Peki bu yollardan geçebilecek 'dar' araçlar yaptırmak hiçbir belediye başkanının aklına gelmedi mi? Bu ülkede Kraliçe'nin Rolls Royce'unu bire bir yapan kaporta ustaları var yahu!" Kaporta ustasına da gerek yok Hıncal ağabey. Araştırdım; Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2017 yılında Türkiye'nin ilk İtfaiye Ar-Ge Merkezi'nce geliştirilen ve dünyanın en küçük itfaiye aracı unvanı verilen Midilli'yi test etmiş. Genişliği 1,7 metre, uzunluğu 4,8 metre olan özel donanımlara sahip araçta, bin 500 litre su kapasitesi ile 50 litre köpük tankı bulunuyor.

İstanbul'da bu araçlardan var mı bilmiyorum. Olsaydı Beyoğlu'ndaki yangında kullanılırdı herhalde!

***



Altyazı

"Bunu unutma genç adam. Elindekinin kıymetini onu kaybetmeden önce bilmelisin." (About Schmidt)