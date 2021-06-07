ABD'de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, bir süredir şiddetli kuraklığın baş göstermesinden dolayı halkı yağmur duasına davet etti:

"Halkımızdan su tasarrufu yapmalarını istedim. Ancak korkarım bu çabalar tek başına bizi korumaya yetmeyecek. Daha fazla yağmura ihtiyacımız var. İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkından yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum."

Ve yağmur duaları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Bizde bir vali ya da din adamı yağmur duasına davet edince "Laiklik elden gidiyeah", "Vay gerici yobaz" diye linç edilir.



Bir profesör çıkar "21. yüzyılda yağmur duasına çıkan insanlara yapısal reformları anlatamazsınız" diye dalga geçer.

Bazıları da Utah'ın, ABD'nin en muhafazakâr topluluğu olan Mormonların yoğun yaşadığı şehir olduğunu ve yağmur duası istemelerinin doğal olduğunu söylüyor. Yahu bilimsel olarak tüm önlemleri alıp sonra da Allah'tan dua edip yardım istemek kadar doğal ne olabilir ki?

İnsanların inançlarıyla dalga geçmeyi ne çok seviyorsunuz!

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TİKTOK PARMAK İZİNİZİ İSTİYOR

WhatsApp'ın gizlilik politikasında yaptığı güncellemeyi protesto ettik ama TikTok'u unuttuk! TikTok, gizlilik politikasında yaptığı son güncelleme ile birlikte kullanıcıların biyometrik verilerini toplayabilecek.

TikTok yüz tanıma ve parmak izini bile toplama izni istiyor iyi mi? Yeni gizlilik politikası şu an sadece ABD'de yayınlandı ama gelecekte tüm ülkeleri kapsayabilir.



MUAZZAM BİLGİ BİRİKİMİ

"Benim parmak izimi alsa ne olur ki?" diye sorabilirsiniz. Ama 1 milyar takipçinin biyometrik verisi, karakter analizi, etnik köken belirleme ve toplum mühendisliği için muazzam bir bilgi birikimi demek. Klişe bir benzetme olacak ama sosyal medya şirketleri '1984' romanının ta kendisi.

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GÜZEL HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları tanımlandı" müjdesini verdi. Artık tüm eğitim çalışanları randevularını e-Nabız'dan alabilir.



İşte bu çok güzel haber. Normalleşmeyle birlikte vaka sayılarında yine bir artış olabilir ama aşılama hızlı devam ederse, inşallah okullar eylül ayında açılacak.

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CHROME'DAN GÜVENLİK HAMLESİ

Bilmediğiniz bir link'i tıkladığınızda dolandırıcılar rahatlıkla cep telefonunuzu, banka uygulamanızı vs. ele geçirebiliyor. Ya da tatil paranız sahte bir siteye girdiğinizde uçup gidiyor. Çoğumuz hırsızlığın anahtarı olan link'in uzantısına bakmıyoruz, baksak da bir şey anlamıyoruz.

İşte bu noktada teknoloji sitelerinde gördüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum. Arama motoru Google'ın Chrome tarayıcısı artık kullanıcıları şüpheli uzantılar hakkında uyaracak. Dikkatli davranmanız gerektiğini belirten bir uyarı penceresi çıkacak karşınıza



Tabii internette hiçbir şeyin garantisi yok. Chrome'un uyarmadığı bir link de güvenilir çıkmayabilir. Özetle hiç yoktan iyidir diyeceğimiz bir gelişme bu. Aslında Google güvenliğe daha çok yatırım yapmalı. Google aynı zamanda dolandırıcılara en çok ev sahipliği yapan arama motoru. Dolandırıcılar Google'a reklam verip arama sonuçlarında üst sıralarda yer alıyorlar. Bu ne yaman çelişkidir!

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ERKİN KORAY'IN KORSAN SAVAŞI

Anadolu rock efsanesi Erkin Koray, müziğini izinsiz kullananlara şu açıklamayı yaptı:

"YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, 'ekmek param' filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. 'Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?' diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak..."

Bu tarz hak arayışları bazen ticari amaç gütmeyen paylaşım için dava açılmasıyla gündem oluyor ve sanatçı suçlanıyor. Bunun en yakın örneklerini karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve Sezen Aksu'nun avukatlarının açtığı davalarda yaşadık.

Yaşaroğlu adına birçok öğrenciye dava açılmıştı. Aksu'nun eserini tanıtan ve sanatçının resmi sitesi adres gösterilerek yapılan şarkı paylaşımı için bile dava açıldı.



Sanatçılar bütün ipleri avukatlara vermemeli ve avukatlar da gördükleri her paylaşıma dava açmamalı. Öte yandan öğrenci, öğretmen gibi masum kimliklerin arkasından sanatçıların eserlerini izinsiz paylaşıp büyük paralar kazanan kişi ve şirketler de var. İşte avukatların asıl hedefi bunlar olmalı.

Erkin Baba, hak arayışlarında bulunan sanatçıların genelde yapmadığı bir şeyi yaptı; önce uyardı, dört gün süre verdi. Normalde Erkin Baba, ABD'de yaşasaydı hiç çalışmasına gerek kalmazdı. Eski albümlerinin geliriyle yedi ceddini doyururdu. O uzun bir süre eserlerinin gelirinin peşinde koşmadı, şimdi hakkını arıyor. Sonuna kadar haklı.

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'SAKIN BENİM YAPTIĞIMI YAPMAYIN'!

Eski Bond kızı Britt Ekland, 50 yaşında yaptırmaya başladığı estetik müdahaleler yüzünden duyduğu pişmanlığı anlattı.

Dudak büyütmenin yaptığı en büyük hata olduğunu belirten Ekland, "Sanki yüzümü harabeye çevirmişim gibi hissettim. Defalarca estetik ameliyat geçirdim ve oluşan bozulmaları düzeltmek için 20 yıl para harcadım. Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi.



Hep yazıyoruz; her yaşın kendine özgü bir güzelliği var. Bazı usta oyuncular geçirdikleri estetik ameliyatlar sonrası oyunculukta en önemli meziyet olan mimiklerini kaybettiler.

Özellikle bazı sosyetik ünlüler sanki aynı doktorun elinden çıkmış robot gibiler. Eskiden bir davette aynı kıyafeti giyerek pişti olurlardı şimdi aynı doktorda yaptırdıkları dudak büyütme, burun düzeltme operasyonlarıyla pişti oluyorlar.

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Altyazı

"Bazen insana tek gereken 20 saniyelik deli cesaretidir." (Düşler Bahçesi)

