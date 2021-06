SABAH Gazetesi, İl Buluşmaları etkinliğine yeniden start verdi. Medyamızda genelde büyükşehir odaklı haber ve yazılar çıkıyor. Oysa Anadolu'nun her şehrinde farklı gelişmeler, olaylar ve başarı öyküleri yaşanıyor. O yüzden gazetemizin yazarları, muhabirleri, haber şefleri vs. hep birlikte il il Türkiye'yi dolaştığımız bu organizasyonu faydalı buluyorum

İl Buluşmaları bize kentlerin ekonomik ve sosyokültürel gelişmelerini, sorunlarını tartışma masasına yatırma fırsatı sunuyor.

Pandemi dolayısıyla verilen aradan sonra İl Buluşmaları'nın ilk durağı; Marmara'yı, İç Anadolu'yu Ege ve Akdeniz'e bağlayan önemli bir kavşak noktası olan Afyonkarahisar oldu...



■ Afyonkarahisar denilince akla ilk meşhur Afyon sucuğu, kaymağı, lokumu, mermeri, Ege ve Akdeniz'e giderken mola verilip nefis yemeklerin yenildiği konaklama tesisleri ve beş yıldızlı termal oteller gelir. Oysa bu kadim şehirde çok daha fazla var.

■ Kentin yöneticileri ve vekilleriyle yaptığımız görüşmelerde ilk gözüme çarpan Afyonkarahisar'a 10 ay önce atanan Afyon Valisi Gökmen Çiçek'in genç, dinamik yönetim anlayışı oldu. Çiçek'in, Afyon milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve STK başkanları ile olan uyum ve iş birliği gezi boyunca dikkatimi çekti. Çiçek, kısa sürede yeni projelere imza atmış. İlde şu an 28 adet projenin yapımı devam ediyor.

■ Kentte dokuz adet organize sanayi bölgesi (OSB) bulunuyor ama başta mermer olmak üzere doğal taş sektörüne yabancı yatırımcı büyük ilgi gösterince yeni (OSB)'lerin açılması için çalışmalar başlatıldı.



■ 2020 yılında 139 ülkeye mermer ihraç eden Afyonkarahisar'ın doğal taş ihracatı ise 200 milyon 482 bin doları buldu.

■ Kentte mermerden sonra en fazla ihracatı gerçekleştirilen yumurtacılık sektörü oldu. 2020 yılında yumurta ihracatından 26 milyon dolar gelir elde edildi.

■ Afyon, 2020 yılında 442 bin 181 büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı.

■ Başta kiraz, vişne, salatalık, domates, patates, haşhaş olmak üzere tarımsal üretimde de Afyonkarahisar başarılı iller arasında yer alıyor.



TEKNOFEST'E TALİPLER

■ Kent, termal turizmde ise lider konumda. 27 bin 180 yatak kapasitesi açılacak yeni tesislerle birlikte 35 bini bulacağı tahmin ediliyor. Pandemi yasakları kalktıkça bu tesislerin de doluluk oranı artmaya başladı.



■ Vali Çiçek, "... Milli mücadelenin simgelerinden biri olan Afyonkarahisar, 2022'de Büyük Taarruz Zaferi'nin 100'üncü yılını kutlayacak. Biz de 100'üncü yıl kutlamasını TEKNOFEST ile taçlandırmak istiyoruz" diyor. Kentte kiminle konuşsak söz dönüp dolaşıp Büyük Taaruz'un 100. yılına geliyor. 2022, Afyon için önemli bir yıl. Büyük Taaruz'un başladığı yerden Kurtuluş Savaşı zaferini kutlamak için büyük organizasyonlar yapmak için çalışmalara başlamışlar. TEKNOFEST'in 2022'de şehirlerinde yapılmasını arzuluyorlar. Selçuk Bayraktar'ın kulaklarını çok çınlattılar!

■ Afyonkarahisar, işsizliğin en az olduğu 5 ilden biri. Denizi yok ama yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri. Ben bu mutluluğu şehrin güvenli ortamına, doğal güzelliklerine, yeme içme kültürünün gelişmiş olmasına ve işsizliğin az olmasına bağlıyorum. Afyonkarahisar halkı çok çalışıyor ve geleceğe umutla bakıyor.

***



MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI



Hititler'den Frigler'e, Persler'den Romalılar'a, Selçuklular'a birçok medeniyete ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da keşfedilecek birçok tarih ve kültür hazinesi var.



M.Ö. 1350 yıllarına denk gelen Hititler zamanında inşa edilen 225 metre yüksekliğe sahip bir sarp kayalık üstünde yer alan Afyonkarahisar Kalesi mutlaka görülmeli. Frigler'in izlerini takip etmek için 2013 yılında açılan Frig Yolu uzun yürüyüş parkurunu ve bisiklet yollarını gezebilirsiniz.

Frig Vadisi'ni dolaşırken İhsaniye, İscehisar, Bayat ve Bolvadin ilçelerinde peri bacaları görmeniz mümkün.

Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı içinde Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı tarihi yerler, anıtlar ve şehitlikler mutlaka ziyaret edilmeli. Anadolu'da kurulan ilk mevlevîhânelerden biri olan, kuruluşu 13'üncü yüzyıla kadar dayanan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, modern müzecilik anlayışıyla da dikkat çekiyor.

Bedesten Çarşısı, Kırkgöz Köprüsü, Kapadokya'yı andıran Ayazini Antik Kenti gibi Afyonkarahisar'a gidip görülecek birçok yer var.

***



TAM BİR GASTRONOMİ ŞEHRİ



Gaziantep ve Hatay'dansonra UNESCO Yaratıcı Şehirleri Ağı'na giren Afyonkarahisar, tam bir gastronomi şehri.

Meşhur Afyon sucuğu, kaymağı ve lokumunun yanı sıra paçık, patlıcan gömmesi, zürbiye, haşhaş tatlısı gibi 8 bin yıllık bir lezzet mirasına sahip. Özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygın. 20'den fazla çeşitte yemeği yapılan patlıcanın Afyonkarahisar mutfağında özel bir yeri var. Patlıcan böreğini tavsiye ederim.



Özel günlerde kurulan "sıra yemeği" sofrasına denk geldiyseniz yaşadınız! Sıra yemeğinde yemek çeşidi 40'a kadar çıkabiliyor. Sıra yemeğinin sonunda, tatlının üzerine sindirimi kolaylaştırsın diye bamya çorbası verilmesi de kente özgü bir gelenek.

Et yemekleri de meşhur. Bütüm et, Afyon kebabı, duvaklı, dana tandır, paça vs. saymakla bitmeyecek et yemekleri var. Afyonkarahisar'dan geçerken yol üstü tesisler yerine bence şehir merkezine girin ve geleneksel yemekler sunan lokantaları keşfedin.

***



KAPLICALARIN BAŞKENTİ

Türkiye'de 'kaplıca ve sağlık turizmi' denilince ilk akla gelen şehir olan Afyonkarahisar, 5 yıldızlı termal tesisleriyle kış turizminin gözde merkezleri arasında yer alıyor.



5 bin yıllık geçmişe sahip olan, cilt, akciğer, karaciğer hastalıkları ve romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bulunan kaplıcaları günübirlik ziyaret edebilirsiniz. Ya da her şey dahil, tam pansiyon konaklama seçenekleri ile hizmet veren lüks otelleri de tercih edebilirsiniz. Sadece oda ve kahvaltı konseptleri ile hizmet veren uygun bütçeli oteller de var.