İstanbul İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da aşılanması gereken 9.5 milyon insandan 6.5 milyonunu aşıladıklarını ve kalan 3 milyon vatandaşın Temmuz'un ilk haftasına kadar aşılanacağını açıkladı.

Memişoğlu temmuzağustos ayındaki rahatlamayla beraber açık havada maske zorunluluğunun da kalkabileceğini söyledi.

Aşı varsa, aşıyı en hızlı yapan ülke olduğumuzu kanıtladık. Sağlık sistemimiz birçok gelişmiş ülkeden daha iyi.

Fransa da maske çıkarma kararı alınınca bir karikatür gündeme geldi. Karikatür şöyle: "Macron dış mekanda maske mecburiyetini kaldırdı. Ağustos böceği sevinçle dans ederken, tedbirli karınca 'Salgının 4. dalgası geldiğinde perişan olacaksınız' diye uyarıyor." La Fontaine'in meşhur öyküsüne güzel bir gönderme olmuş.







Aşılamada İsrail'den sonra en başarılı ikinci ülke olan İngiltere'de Hindistan'da görülen 'Delta' varyantının hızla artması yüzünden tam normalleşmenin ertelemesi tartışılıyor. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin de yeterince dikkatli olmazsak, 'Delta' varyantı nedeniyle dünyada Covid- 19'un dördüncü dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

Salgınla mücadelede yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Normalleşme devam ediyor zaten, kısıtlamalar kademeli olarak azaltılıyor ama yine tedbiri elden bırakmamalıyız. Ne kadar çok aşı yapılsa da normalleşmeyle birlikte vaka sayısında bir artış olacak. Bu artış oranını düşük seviyede tutmak için maske zorunluluğu belli bir süre devam etmeli. Zaten ülkede birçok insan polis görünce maske takıyor!



SEDA SAYAN'IN 'U' DÖNÜŞÜ MÜ KUTLANACAK?

Mehmet Ali Erbil'in tecavüz suçu işlediğini iddia eden Seda Sayan, şimdi "Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine. İftira değil, yanlış dile getirdim" diyor.

Sayan hakkında çirkin bir açıklama yapan Erbil özür dileyince 'tecavüz', 'aldatma' mı oldu acaba? Oysa Sayan çok net ve kesin konuşuyor, tecavüz olayının gerçekliğine de eşinin Erbil'i boşamasını örnek gösteriyordu!







Erbil'in, Miami'den dönmeye hazırlanan Sayan ile barış yemeği yiyeceği konuşuluyor.

Sizi tecavüz gibi iğrenç bir suçla suçlayan bir insan, sonra yanlış ifade kullandım dese bile onunla barış yemeğine çıkar mısınız? Yoksa bu bir suçluluk psikolojisi mi?

Neyin barışı bu? Sayan'ın efsane 'u' dönüşü mü kutlanacak?

Daha önce de yazdım; bir savcı çıkıp bu olay hakkında soruşturma başlatmalı! Tecavüze uğradığı iddia edilen hizmetli kadın bulunup, görüşü alınmalı! Erbil suçsuzsa zaten soruşturmada aklanır ve Sayan'ın iğrenç bir iftira attığı ortaya çıkar! Normalde Erbil'in Sayan'a dava açması gerekiyordu? Neden açmadı acaba?



FENERBAHÇE'DE RİSK ALMAK İSTEMİYORLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör, Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti... Şu anda üç aday var. Bu üç aday ile artık son görüşmeleri yapıp, karar vereceğiz" dedi.

Böylece medyada adları dolaşan ünlü teknik direktörlerin gelmeyeceği anlaşıldı. Bunda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının da etkisi var. Birçok teknik direktör, Türkiye'de bir sistem oturtmaya çalışırken bir yıl sonra kovulup, kariyerinde düşüşe geçmek istemiyor.

Bizim beğenmeyip bir yılda kovduğumuz hocalar Dünya Şampiyonu, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldular. Ne ekersek onu biçiyoruz!



KISIRLIK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Çinli bilim insanları erkek kısırlığını çözmeye çok yaklaştı. Erkeğin üreme yeteneğine zarar veren önemli bir mutasyon gözlemleyen bilim insanları, kısırlık tedavisinin sperm hareketini geri kazandıran bir ilaçla ya da zayıf sperm kalitesi için potansiyel bir gen tedavisinin mümkün olabileceğini açıkladı.

1 milyar 400 milyonu aşkın insan Çin'e yetmiyor mu diyebilirsiniz? Evet, Çin en fazla nüfusa sahip ülke ama nüfus artış hızı, önceki 10 yıla göre binde 0.4 azaldı. Çin'de 2007'de yüzde 12 olan kısırlık oranı ise 2020'de yüzde 18'e çıktı.

Aslında kısırlık tüm dünyanın sorunu. Türkiye'de yüzde 10-20 arasında olan kısırlık oranı, dünyada yaklaşık yüzde 15. Her 7 çiftten birini etkileyen kısırlık dünyada 80 milyondan fazla, ülkemizde ise yaklaşık iki milyon çift için sorun oluşturuyor.

Obezite, GDO'lu, tarım ilaçlı ve katkılı gıdaların tüketimi, alkol, sigara, elektronik cihazların kullanımı, stres ve yorgunluk vs. kısırlığı artırıyor. Bir de buna 'Önce kariyer sonra çocuk' kararı kadınlarda anne olma yaşının ertelenmesi eklenince doğum oranları düşüyor.

Özetle erkekte kısırlığın çözülmesi insanlığın geleceğini etkileyecek önemli bir gelişme.







ALTYAZI

"Hayatta bulabileceğiniz en doğru kişi, sizi tüm hata ve eksiklerinizle sevebilecek olan kişidir." (Away We Go)