Türkiye haftalardır Sezgin Baran Korkmaz'ı (SBK) konuşuyor. Veyis Ateş'in bitişini canlı canlı izledik. Uğur Dündar, 'Kardeşim' dediği Yılmaz Özdil'i "Karşıma çıkma fena yaparım" diye tehdit etti. Artı 1 TV'nin kuruluşuyla ilgili birçok şaibe ortaya çıkıyor. Kanal için CHP'li belediyelerden toplanan 40 milyon liranın kimin cebine gittiği merak konusu vs... Ama birçok köşe yazarı dut yemiş bülbüle döndü!

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Muhalif yazarlar "Yandaşlara malzeme vermeyelim, susalım" moduna geçti. Dündar bile "Cenazeme gelme, sildim seni" dediği Özdil'i ışık hızıyla affetti. Habertürk yazarları dürüstlük nutukları çekip Veyis'i 'oyun dışı' bırakıp kenara çekildi.

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Sahi Milliyet, Posta diye gazeteler vardı, ne oldu onlara? Eskiden Milliyet yazarları yazınca gündem değişirdi. Posta gazetesi bazen dış kulvardan atağa kalkardı. Şimdi "Milliyet'te, Posta'da kim yazıyor?" diye sorsanız, sayamam! Hürriyet gazetesi de eskisi gibi değil. Eski genel yayın yönetmenleri ya hiç okunmayan siyasi yazılar yazıyorlar ya da magazin... Yazlıkçı emekliler gibiler! Ahmet Hakan'ı, Nedim Şener'i okuyup geçiyorsunuz gazeteyi.



SABAH gazetesi ve yazarları da olmasa SBK evreninde dönen dolapları, skandalları, kirli ilişkileri öğrenen olmayacak!

Tüm bunlar olup biterken, Türkiye ve medya SBK ile çalkalanırken Ahmet Hakan'ın SBK hakkında kalem oynatmaması enteresan. Oysa onun çok sevdiği konular bunlar! Özdil-Dündar kavgasında bile bir haftalık makara geçilecek malzeme vardı Ahmet Hakan için! SBK yerine Şenol Güneş'i, Aziz Yıldırım'ı yazıp top dolaştırıyor!

Aslında Ahmet Hakan bir ara SBK'ya bir yazısında çakmış, sonra başka yazılarında SBK ile ilgili fikirleri değişmiş. Yani Ahmet Hakan SBK hakkında gerekli arşive de sahip!

Gel Ahmet Hakan asıl eğlence burada. Sensiz gündemi tartışmanın tadı olmuyor. SBK yaz yaz bitmez!

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SBK GÜZELLEMESİ...

Sezgin Baran Korkmaz (SBK) ile ilgili eski defterler açılınca SBK'nın bazı şirketlere çökmek için köşe yazarlarını da kullandığını öğrendik...

SBK için yapılan "Gazete değil ama gazeteciler satın almış" yorumu doğru. Bir de 'hayırsever insan', 'yoksul bir aileden çıkmış başarı öyküsü' diye



SBK güzellemesi yapan yazarlar varmış. Hele bir tanesi var ki, çok duygusal yazmış...

Bütün köşesini SBK'ın gitmediği düğününe ayırmış. Onun ne kadar hayırsever bir insan olduğunu, yoksul bir aileden gelerek bir başarı öyküsüne imza attığını yazmış.

Eski Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, gitmediği SBK düğününü böyle duygusal yazıyorsa, gitseydi şiir yazardı herhalde!

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TATİLDEN DÖNME ŞENOL GÜNEŞ!

Şenol Güneş ile devam edilmeli ama hocamız önce Dünya Şampiyonu Fransa'yı, Hollanda'yı, Norveç'i yenen Millilerin, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda neden hezimete uğradığını açıklamalı, bizi ikna etmeli diye yazmıştım.

Ancak Güneş başarısızlığın nedenlerini anlatmadı, soru soran muhabirleri tersledi.



Güneş, milyonlarca futbolseverin ekran başında kahrolmasını "Ne oldu da biz böyle kötü oynadık?" sorusuna yanıt aramasını bile umursamadı. Bu nasıl bir kibirdir?

Evet, Hıncal Abi yerden göğe kadar haklısın. Önceki gün verdiğin Bektaşi Baba örneği de doğru. 0 puan ve -7 averaj tarihin en kötü turnuva sonucu. Ve bunun nedenini açıklamadan tatile çıkan bir teknik direktörümüz var. Bundan daha kötüsü olamaz!

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FUTBOL İZLEMEK 2 BİN 806 TL

Acun Ilıcalı'ın dijital medya platformu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın haklarını Saran Group'tan üç yıllığına aldı.

Acun, "Gençlerin bedavaya izlediği YouTuber'ları ve sosyal medya fenomenlerini paralı izlettiririm ben" hedefiyle Exxen'i kurmuştu.

Arada yerli diziler, yarışmalar da yayınladılar. Bana hitap etmediği için Exxen'i takip etmiyordum. Şimdi bir futbolsever olarak Exxen'i indirir miyim bilmiyorum.



Akla ilk gelen soru şu; TV'de HD, 4K kalitesinde izlenen maçların Exxen'de internet üzerinden izlerken görüntü kalitesi düşer mi?

Acun bazı maçları TV8'den yayınlar mı bilmiyoruz ama Türkiye'de internet altyapısı Avrupa'daki gibi gelişmiş değil. Full HD diye üye olduğumuz dijital platformlarda bile film izlerken görüntü kalitesi düşüyor, görüntü donuyor. Maç yayınlarında en son isteyeceğiniz şey görüntü kalitesinin düşmesi!

Görüntü kalitesini artırmak Acun'un da elinde olan bir şey değil! Bulunduğunuz bölgedeki internet altyapısı ve kullanıcı yoğunluğuyla alakalı bir durum bu!

Turistik yerlerde bile altyapı yetersizliği yaşanıyor. Bir de internetin hiç çekmediği, az çektiği ya da kablolu internetin olmadığı bölgeler var. Fiber altyapı Türkiye'de çok geride!

Bir diğer tartışma konusu da Türkiye'de futbol izlemenin maliyetinin sürekli artması.

Süper Lig ve Fransa Ligi için beINSPORTS'a aylık 174 lira, La Liga için D-Smart'a 22 lira, Premier Lig için S Sport'a 18 lira, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için ise Acun ayrı bir fiyatlandırma yapmazsa aylık 19,90 lira ödemek zorundasınız.

En iyimser tahminle Türkiye'de futbol izlemenin yıllık toplam maliyeti 2 bin 806 lira...

Bu kadar farklı platforma üye ol, bağlantı kur vs. onlar da ayrı dert! İnsanın kafası karışıyor! Türkiye'de korsan maç yayınlarının takip edilmesinin bir nedeni de tüm maçların aynı platformda olması! Acun'un asıl rakibi korsan yayın olacak!

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EN GÜVENİLİR JİGOLO AJANSI!

Sabah'ın başarılı muhabiri Emir Somer'in İstanbul'da 'Jigolo olma vaadi' ile dolandırıcılık yapan ve 13 bin kişiyi dolandıran çetenin çökertilmesiyle ilgili haberini okurken hem güldüm hem üzüldüm!

Dolandırıcılar "En güvenilir jigololuk ajansıyız" ilanlarıyla çok sayıda kişiyi tuzağa düşürmüş.

'Sisteme üyelik' adı altında çok sayıda kişiden altı aylık 500, bir yıllık ise bin lira üyelik ücreti almışlar.

Binlerce delikanlı hem sevişip hem de çok para kazanma hayalleri kurmuş! Bu vakada cahillik ve saflığın yanına abazanlık faktörünü de eklemek gerekiyor!

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Altyazı

"İnsanoğlunun sıkıntı çektiği en büyük lanetlerden birisi: Hafızadır." (Citizen Kane)

