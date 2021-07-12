İzinli olduğum dönemde ailece araçla kısa bir Ege ve Akdeniz turu yaptık. Datça, Fethiye, Bodrum, Kaş vs. mavi bayraklı cennet koylarda mola verdik. Marmara'daki müsilaj belasından sonra Ege ve Akdeniz'in kıymetini iyi anladık.

Sahillerdeki özel beach'lere girişler 150-200 TL'den başlıyor. Bazı işletmeler giriş ücretinin yanı sıra şemsiye ve şezlong için ekstra ücret talep ediyor. Otopark, yeme- içme masrafını katarsanız denize girmenin faturası kabarıyor.





Evet, halk plajları da var. Biz de zaten başkasının yattığı şezlonga uzanıp Covid-19 virüsünü kapma riski almamak ve sosyal mesafeyi korumak için açılır kapanır sandalye ve masamızla kumsalları dolaştık.

Ancak halk ya da belediye plajlarında farklı bir şezlong mafyası türemiş. Bazı yerlerde giriş ücretsiz, bazılarında ise Turizm Bakanlığı ve belediyelere bağlı işletmeler düşük ücretler talep ediyor. Ama buralarda da bazen kuma havlu serecek ya da sandalyenizi açacak yer olmuyor! Çünkü birçok kumsal şezlonglarla kaplı. Yani vatandaş şezlong ve şemsiye kiralamaya zorlanıyor!

İnsanlar da boş buldukları yerlerde sıkış sıkış oturmak zorunda kalıyor. Şöyle bir kumsal hayal edin; yüzde 80 şezlong kaplı ve bunların çoğu boş ve diğer yüzde 20'lik alanda insanlar sıkış tepiş güneşleniyor! Ama girişte halk plajı yazıyor!

Şahan Gökbakar'ın bile kendine sahil yaratıp, "Burası özel mülktür" diye tabela astığı bir ülkede, halk plajı da yalan oluyor!



BELEDİYELER GÖZ YUMUYOR

Zaten ülkemizde birçok sahil şeridi, oteller, tatil köyleri, özel siteler, kamu şirketlerinin dinlenme tesisleri ve özel beach'ler tarafından parsellenmiş durumda. Şimdi bunlara bir de halk plajlarındaki şezlong mafyası eklendi! Oysa Kıyı Kanunu madde 5'te 'kıyılar halkındır' diye yazıyor: "Kıyılar, evletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir."

Kanuna göre işletmecilerin herhangi bir yapısı ile deniz arasında minimum 50 metre olması ve buranın boş kalması da gerekir.

Otel, site, beach vs. ne olursa olsun sahili bir çit, tel ya da demir kapı ile kapatamaz! Ama bizde kanun uygulanmıyor. Avrupa'da, ABD'de kumsallar oteller ya da özel beach'ler tarafından parsellenmiyor. Belli küçük alanlarda şezlong var o da siz isterseniz kiralıyorsunuz!

Ege ve Akdeniz'in kıyı kentleri genelde CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Bu belediyeler lafta halkçılar ama çoğu sahil şeridini özel işletmelere bırakmış durumda! Çünkü belediyeler özel işletmecilerden ciddi işgaliye geliri elde ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili canım ülkemde vatandaş denize de parayla girmek zorunda kalıyor!

***



ZENGİN SEVGİLİ NASIL BULUNUR?

Bir kadın TikTok kullanıcının "Bu sırrı saklamalıyız" açıklamasıyla paylaştığı videoda, güzel bir yaz tatili için teknesi olan bir adam aradığını söyleyen kadın, otomobilini zengin bir muhite park edip cep telefonunu açıyor ve flört uygulamasını 1 km. alanda sınırlayıp zengin erkeklerle eşleşmeye çalışıyor.



Bu video çok ilgi gördü. Londra'dan Beverly Hills'e birçok insan bu yöntemle zengin sevgili aradıklarını anlatan videolar, "Zengin sevgili bulmak için pahalı spor salonlarına, gece kulüplerine gitmeye gerek yok" gibi yorumlar paylaştılar.

Zengin bir semtte oturup flört uygulamasından kendinize arkadaş ararken, kapınızın önüne park etmiş bir 'gold digger' (zengin koca avcısı) ile flört ediyor olabilirsiniz. Elbette cinsiyet fark etmez, aynısı yapan erkekler de var!

***



FOTOĞRAF ÇEKENİNDİR!

Ünlü pop şarkıcısı Dua Lipa, Şubat 2019'da havaalanından büyük bir şapkayla ayrılırken çekilmiş olan fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca davalık oldu. Çünkü fotoğrafı bir paparazzi çekmişti ve bu fotoğrafın telif haklarını alan Integral Images şirketi Lipa'ya fotoğrafı izinsiz kullandığı için dava açtı. Şirket Lipa'nın Instagram hesabını pazarlama amaçlı da kullandığını belirtip, ünlü şarkıcıdan 150 bin dolar tazminat, dava masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşılanmasını talep etti.



Bir insan kendi fotoğrafını Instagram'da paylaştığı için bile tazminat ödemek zorunda kalabilir. Çünkü fotoğrafın asıl sahibi, o fotoğrafı çekendir! Örneğin Tarkan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlüler kendi fotoğraflarını paylaşmak için muhabir ya da medya kuruluşlarından izin almak zorunda. Daha önce Ariana Grande ve Justin Bieber'a da benzer davalar açılmıştı.

Aslında foto muhabirleri ve medya kuruluşları telif hakları kendilerinde olan fotoğrafların, videoların peşine düşse birçok dava açılır! Yıllar önce çekilen şimdilerde sosyal medyada efsane olan çok görsel malzeme var!

***



DATÇA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ!

Datça'da mavi bayraklı Kumluk Plajı'nda uzun süre deniz yüzeyinde kalan kirli madde müsilaj mı? Yoksa müsilaj Datça'ya kadar uzandı mı? Datça Belediyesi'nden yetkililer kirliliğin yağmur sulama kanalına atılan yağ ve deterjan karışımı atık olduğunu; kaynağının ise araştırıldığını söylüyor.

Umarım müsilaj değildir! Bu kirliliği kim yarattıysa araştırılıp bulunmalı.



"Turizm ülkesiyiz, turizm geliri çok önemli" diyoruz ama şu kirli su arıtma işini bir türlü beceremedik. Başta denize kıyısı olan şehirlerimiz olmak üzere kirli suyu arıtacak yeni biyolojik arıtma tesisleri kurulması için harekete geçmeliyiz. Turistik beldelerdeki belediye kaynakları önce arıtma tesisleri için kullanılmalı!

***



KENDİ İNSANIMIZI UNUTMAYALIM

Kurban bayramı yaklaştıkça insani yardım kuruluşlarının reklam ve ilanlarını medyada sık sık görüyorum. Birçok yardım kuruluşu kurban bağışlarını yurtdışı ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını belirtiyor. Evet, yoksulluğun vatanı, milliyetçiliği olmaz. Yardıma muhtaç insan Somali'de Afganistan'da da olsa gücümüz yettiğince yardım etmeliyiz. Ama ülkemizde de yardıma muhtaç insanlar var. Covid-19 salgının etkisiyle birçok insanın işi bozuldu, işsiz kaldı. Bu süreçte kendi insanımızı da unutmayalım!

***



Altyazı

"Affetmek ruhunu özgür kılar, korkuyu siler atar, işte bu yüzden çok güçlü bir silahtır." (Yenilmez)

