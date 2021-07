KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 47 yıldır kapalı olan Maraş'ı açınca ABD'den "Maraş'ın açılması kışkırtıcı ve kabul edilemez" gibi küstahça bir açıklama geldi.

ABD, son yıllarda Türkiye'nin hayrına olan her gelişmeyi engellemeye çalışıyor. Sınırlarımızı PKK'dan temizlemeye çalışıyoruz, YPG'ye silah veriyorlar! Bize Patriot satmıyorlar, ülkeyi savunmak için S-400 alıyoruz, ekonomik baskı kuruyorlar. Parasını ödediğimiz F-35'leri vermiyorlar. Parasını istiyoruz "Yok olmaz" diyorlar. Akdeniz'de hakkımız olan alanlarda doğalgaz arıyoruz, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte yine baskı kuruyorlar.







Ekonomik ve siyasi baskı, askeri ambargo, kuşatma politikası vs. ellerinde hangi silah varsa Türkiye'ye karşı kullanıyorlar.

Maraş KKTC'nin toprağı, 47 yıldır elde pazarlık kozu olarak boşuna tutuyorduk ve şimdi Maraş'ı KKTC turizmine kazandırarak doğru bir adım attık ama yine karşı çıkıyorlar!

ABD ve AB, Kıbrıs'taki çözüme yönelik projeleri desteklemiyor. Aksine çözümsüzlük istiyorlar. 2004 yılında 'Annan Planı' gibi makul bir anlaşmayı dahi Rum tarafı kabul etmedi. Aslında hepsinin tek bir çözüm planı var, o da adadan Türkleri çıkartmak!

Özetle ABD ve AB, Maraş'ın açılmasına kızıyorsa yine doğru yoldayız demektir.



DOĞAL AFETLER ARTACAK

Rize'yi yine sel vurdu. Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında 719 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da selden 171 kişi hayatını kaybetti. Süper güç Çin'in Henan eyaletini de sel vurdu. Dünkü açıklanan ölü sayısı 33!

Dünyada artık daha çok doğal afet yaşanıyor. Ekvator kuzeye doğru kayıyor. Sıcaklardan göller, nehirler kuruyor! Küresel iklim değişikliği yüzünden doğal afetler artarak devam edecek.







İklim değişikliğinin en önemli nedeni sera gazı salınımı. Dünyada tüm sera gazı salınımının yüzde 27'si Çin kaynaklı. İkinci sırada yüzde 11 ile ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6.6 ile Hindistan yer alıyor.

Diğer ülkelerin bencilliğine rağmen Türkiye iklim değişikliği sorununa karşı projeleri hayata geçirmeye başladı ama daha organize hareket etmeliyiz. Halkı bilinçlendirerek küresel ısınmaya karşı seferberlik başlatmalıyız.

Başta tarım olmak üzere temiz suyu iyi yönetmeliyiz, daha çok ağaç dikmeliyiz ve çevreyi kirleten faktörleri azaltmalıyız.



ER GAZİNOSU GİBİ!

21 Temmuz gecesi Alanya'da Barlar Sokağı'nda çekilmiş bir video sosyal medyada gündem oldu. Barlar Sokağı, er gazinosu gibiydi, hiç kadın yoktu!

Bu yıl İngiliz, Rus ve Almanlar'ın salgın nedeniyle gelememesinin de bunda etkisi olabilir. Ancak başka turistik yerlerdeki eğlence mekanlarının olduğu semtlerde benzer manzaralar yaşanmaya başladı.

Kadınlar artık rahatsız edileceğini bildikleri ortamlara gitmeme konusunda bilinçlendi. Erkekler de sevgili ve eşlerini er gazinosunu andıran yerlere götürmüyorlar.

Türkiye'nin gece ve eğlence hayatında büyük değişikler yaşanıyor aslında. Artık belirli semtler ve mekanlar tercih ediliyor! Herkesin kendi düşünce yapısına göre takıldığı izole alanlar, mekanlar, semtler var.







HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI OLMALI

Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi. Oysa bütün hazırlıklar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yapılmalıydı. Takımlarımızın Avrupa kupalarından ön elemelerde elenmesi artık yazgımız oldu!

UEFA'dan gelen parayı geçtim, sponsor gelirlerinde de büyük kayıplar yaşanıyor. Yetenekli yabancılar Avrupa arenasında olmayan takımlarımızı tercih etmiyorlar.

En kötüsü her yıl ülke puanımız düşüyor. Önümüzdeki yıllarda lig şampiyonu bile ön eleme oynamak zorunda kalabilir. Galatasaray'ın sahaya eksik kadroyla çıkmasının en büyük nedeni başkanlık seçiminin hazirana ertelenmesiydi, transfer yapılamadı. TFF başkanlık seçimlerinin en geç mayıs ayında yapılması kuralı getirilmeli. Ve Süper Lig'deki gelir, Avrupa Kupaları'nda başarılı olmaya zorlayacak şekilde dağıtılmalı.







Altyazı

"Hayatta asıl önemli olan; hâlâ yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır."

(The Jacket)