Farkında mısınız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcuların 'cinsellik çağrıştıran' görüntüleri yayınlanmıyor. Çünkü Japonya'da televizyon yayınlarından sorumlu olimpiyat yetkilileri 'cinsellik çağrıştıran' görüntüleri yayınlamama kararını uyguluyor.

'Cinsel değil, spor çekiciliği' 'motto'su yayınlarda uygulanmaya çalışılıyor. Hedef sahada ve ekranda cinsiyet eşitliğini sağlamak.

Olimpiyat Yayınları Servisi Başkanı Yiannis Exarchos, "Geçmişteki yayınların aksine vücudun bazı bölümleriyle ilgili ayrıntıları Tokyo Oyunları'nda televizyonda yakından göremeyeceksiniz" diyor.

Haberi buraya kadar okuyan, kendilerini modern ve uygar kabul eden insanlar muhtemelen öfkelenmiştir. "Japonlar da yobaz çıktı", "Çağdışı bir uygulama" diyenler olmuştur. Ama Avrupa'da olimpiyatlarda önce kadınların spor organizasyonlarında cinsel meta olarak gösterilmesine karşı çıkmalar başlamıştı.



Örneğin Avrupa'daki bir karşılaşmada da Norveç kadın plaj hentbolu takımı oyuncuları bikini giymeyi reddedip tayt şortlarla sahaya çıkmıştı. Fakat forma kurallarına uymadıkları için para cezasına çarptırıldılar.

Almanya'da jimnastikçiler, 'cinsel sömürü' olarak gördükleri formalara tepki olarak Tokyo Oyunları'nda bacaklarını ayak bileklerine kadar kapatan formalar ile yarıştı.

Peki, 2020'yi kıl payı Tokyo'ya kaptırmasaydık, olimpiyatlar İstanbul'da düzenlenseydi, RTÜK, Tokyo'daki gibi cinsellik çağrıştıran görüntüleri yayınlamama kararını alsaydı ne olurdu?

Sosyal medya "Laiklik elden gidiyoor" diye çalkalanmaz mıydı? RTÜK ve TRT'yi topa tutmazlar mıydı? Yetkililer "Durun yapmayın. Motto'muz cinsel değil, spor çekiciliği" deselerdi. "Yav he he... İnandım!" diye binlerce tweet paylaşılmaz mıydı?

Tokyo'daki olimpiyat yetkilileri beğendiniz mi yaptığınızı? Bazılarının ezberini bozdunuz! Oldu mu şimdi bu?

***



BİLL GATES TAVUK DÖNER Mİ YESİN?

Teknesiyle Bodrum'a gelerek ünlü bir otelin restoranında yemek yiyen Bill Gates ve arkadaşları, 80 bin lira hesap ödemiş. "Çok para" diyenler var! Saniyede 100 dolar kazanan Microsoft'un kurucusu tavuk döner mi yeseydi?

8 bin Euro, Bill ağabey için sakız parası bile değil. Melinda'dan ayrıldıktan sonra tabii paraları ezecek! Asıl merak ettiğim hazır Türkiye'ye gelmişken restoranda çalışanlara çip taktı mı?



İşte bize böyle Bill ağabey gibi devasa yatını Bodrum'a çekip, çok para harcayacak turistler lazım. 'Her şey dahil' otellerde orta direk yabancı turistleri ağırlamanın ötesine geçmeliyiz!

Zengin turistleri ülkemize çekecek bir turizm atmosferi yaratmalıyız. Nargile kafelerle olmuyor! Bodrum ve Çeşme; Monte Carlo gibi jet sosyeteye hitap etmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı yeni İstanbul tanıtım filmi var ya... İşte bize öyle 'cool' bir İstanbul lazım!

***



AŞI KARŞITLARI YOĞUN BAKIMDA!

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkede 2021 şubat ayı başından beri Covid-19'dan ölen insanların yüzde 99'unun aşılanmamış insanlar olduğunu açıkladı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Covid-19'dan ölenlerin aşılı ve aşısız oranları hakkında bir açıklama yapmadı ama yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel'in açıklaması yeterince açık. Cinel, yoğun bakımda 20 hasta tedavi görüyorsa 19'unun aşı yaptırmadığını, geri kalan 1 kişinin ise ikinci dozunu yaptırmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olduğunu söyledi.



Dünyada 2 milyara yakın insan aşı oldu. Aşı olmayan ile aşı olanların ölüm oranları birçok ülkede benzerlik gösteriyor. Aşı karşıtlarının Covid-19'a bağlı ölüm riski, aşı olanlara göre çok ama çok yüksek.

Aşı olmayanlar hâlâ neyi bekliyor?

***



MASKE TAKMAK MI, KAPANMAK MI?

Aşı olmayan 22 milyon insanı ikna etmek için büyük bir kamuoyu oluşmaya başladı. İnşallah aşı olanların sayısı artacak. Artmazsa 'aşı sertifikası' uygulaması yolda gibi gözüküyor!

Covid-19'la savaşın ana cephesi aşılama. Örneğin maske ve sosyal mesafe kuralları küçük cepheler gibi gözüküyor ama küçük cephelerde savaşı kazanmadan ana cephede zafere ulaşamayız.

Normalleşmeden sonra insanlar maske takmayı unuttu. Delta virüsü hızla yayılırken insanlardaki rahatlığı anlamak mümkün değil!

Doğru bir şey yapmak için illa yasak mı getirilmesi lazım! Aşı olanlar da herhalde bana bulaşmaz, bulaşsa da hafif atlatırım diye düşünüp maske takmıyorlar. Yabancı turistlerde maske takma oranı çok daha düşük! Aşı olan Covid-19'u hafif atlatsa bile virüsü başkasına bulaştırıyor. Aşı virüsü başkasına bulaştırmayı engellemiyor.

Sosyal mesafe kuralına uyan da yok!

"Hafta sonları tekrar kapanmak mı yoksa maske takmak mı" diye sorsam herhalde çoğunluk "Maske takalım yeter ki kapanmayalım" diyecektir. Acilen eskisi gibi maske ve sosyal mesafe kuralı uygulanmalı.

***



EN SEVDİĞİM DİZİ

ABD'li ünlü oyuncu Bob Odenkirk, 'Better Call Saul' dizisinin final sezonu çekimlerinde sette fenalaşarak yere yığılmış. 58 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırılmış.

Odenkirk'in canlandırdığı avukat Jimmy McGill'in yaşadıkları ünlü oyuncuya bile ağır gelmiş olmalı!



"En sevdiğin beş diziyi söyle" deseniz. Gözü kapalı 'Breaking Bad', 'Black Mirror', 'Better Call Saul' ve son sezonları hariç; 'House of Cards' ile 'The Walking Dead' derim. 'Breaking Bad'deki Jimmy Mc- Gill karakterini merkeze alan 'Better Call Saul', boynuz kulağı geçer atasözünü kanıtlar kalitede. Eğer izlemediyseniz şanslısınız, harika beş sezon sizi bekliyor demektir. Umarım Odenkirk'in başka bir sorunu yoktur. Kral çabuk iyileş, final sezonunu merakla bekliyoruz.

***



Altyazı

'Bir noktada ne olmak istediğine karar vereceksin. Bunun için asla kimseye izin verme.' (Moonlight)