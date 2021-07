48 saat içinde... 8 il; Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya, Aydın, Muğla, Kilis... Ve Manavgat, Marmaris, Didim, Bodrum, Alanya başta olmak üzere 18 ilçede orman yangını çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı az ama yaralanan, evini, bahçesini, hayvanlarını kaybeden birçok insan var.

Ege ve Akdeniz'de cennet koylar ve ormanlar kül oldu, birçok hayvan dostumuz hayatını kaybetti.







SABOTAJ İHTİMALİ VAR

Türkiye orman yangınlarını kontrol altına almada başarılı bir ülke. Ancak 48 saat içinde 8 il ve 18 ilçede birbirine yakın saatlerde çıkan yangınla hiçbir ülke baş edemez! Yangınların nedeni sadece aşırı sıcaklar, mangal ya da sigara ateşi olamaz. 48 saat içinde farklı bölgelerde bu kadar çok yangın çıkması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl Hatay'daki orman yangını ile ilgili soruşturma devam ederken PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.

Karayılan, "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" sözlerini kullanmıştı. PKK'nın dağda ne zaman kaybetse orman yangınları çıkardığını biliyoruz. Orman yangını çıkarmak en basit, en ucuz ve en etkili terör eylemi! PKK'nın uzantısı olan bazı gruplar geçmişte çıkardıkları yangınları üstlenmişlerdi. Başka terör örgütleri de yapmış olabilir. Bu yangınlar, ekonomik, siyasi, terör vs. Türkiye'yi her koldan baskı altına alan küresel güçlerin de işi olabilir. PKK gibi taşeron örgütlere parayı veren düdüğü çalar! Türkiye'ye zarar vermenin, baskıya almanın en kolay yolu PKK'yı kullanmaktır. Turizm geliri mi arttı söyle PKK'ya hemen yangın çıkarır!







Komplo teorilerini önemsiyorsanız dünyaca ünlü The Economist dergisinin 2021 kapağında, yangını kimin çıkardığına dair ipuçlarını görebilirsiniz.

Derginin yeni yıl kapakları genelde ezoterik mesajlar içerir ve polemik yaratır. Çünkü önceki yıllarda kapaklardaki birçok mesaj gerçekleşmişti! Amerikan dolarını basan FED'i kuran ve dünyayı yönettiğine inanılan 12 aileden en güçlüsü olan Rothschild Ailesi'nin The Economist'in sahibi olması yeni yıl kapaklarındaki mesajları daha önemli yapıyor! 2021 yılının kapağında bir slot makinesi var, makinenin kolunda ise 'Dünya' gezegeni resmediliyor. Dünyanın geleceği ile oynayan makinenin geri planında bir gücün olduğu mesajını veriliyor.

Slot makinesindeki 4 sütunda koronavirüs, ekonomik krizi işaret eden enflasyonun yükseliş grafiği, maskeli emoji, nükleer silah, ABD'nin bölünmesini ifade eden bayrağın parçalanması, orman yangını resmi vs. birçok mesaj var. Dergi 2021'de büyük çaplı orman yangınlarının yaşanacağını şimdiden bildi. Peki, orman yangınlarının tek nedeni küresel ısınma mı? Slot makinesinde, maskeli emoji, Covid-19 virüsü ve orman yangını felaketler yılını sembolize edecek şekilde aynı sütunda olabilirdi ama farklı sütundalar! İkinci sütuna iyi bakın! Aşı, gülen Joe Biden, dolar işareti ve orman yangını resimleri var! Enteresan bir sütun olmuş!



MANGAL VE SİGARA YASAKLANSIN!

Kundaklamaları gerçekleştirenleri bulsanız da yanan ormanların geri gelmesi büyük zaman alıyor. O yüzden daha çok yangın söndürme uçağına, helikopterine ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Ormanlarımızı yaz aylarında İHA'lar sürekli gözlem altında tutmalı! Yangın çıkaranlara uygulanan cezalar artırılmalı. Ormanlarımızda mangal, ateş yakmak, hatta sigara içmek yasaklanmalı. Mangalı çok seven evinde, bahçesinde ya da parklarda mangal yeri olarak düzenlenen yerlerde yapsın!







MASKE KAVGALARI ARTAR!

İstanbul Üsküdar'da otobüste yolculuk yaptıkları esnada maske takmadığı iddia edilen iki yolcu ile diğer yolcular arasında kavga çıktı. Maske takmayan iki kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.

Sokakta maske takma mecburiyetinin kalkması bazılarında büyük rehavet yarattı. Sanki salgın yokmuş gibi hareket ediyorlar. Aşı olmasına rağmen maske takan duyarlı kesim de haliyle maskesizlere kızıyor.

Vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte bu tarz kavgaları daha çok izleriz. Dışarıda maske takma kuralı geri gelmeli.







50 YAŞINDA OTİZMLİ OLDUĞUNU ÖĞRENMEK

'Prison Break' dizisinin yıldız oyuncusu Wentworth Miller, kendisine otizm teşhisi konduğunu açıkladı: "Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak... Ben orta yaşlı bir adamım. Beş yaşında değilim. Otizm hakkında yeterince bilgi sahibi değilim. Şimdi anlayışımı dönüştürmem gerekiyor gibi gözüküyor. Yaşadığım 50 yılı yeni bir gözlükle yeniden incelemeliyim. Bu zaman alacak."

Uzmanlar normalde çok küçük yaşlarda otizm tanısı koyulabilirken bazı otizm çeşitlerinin yetişkinlerde belirtilerinin görüldüğünü söylüyor. Yetişkinlerde otizm belirtileri de çocuk yaştayken görülenlerle benzerlik taşıyor ama yetişkin hayata bir şekilde adapte olduğu için davranışların otizm kaynaklı olup olmadığını anlamak kafa karıştırıcı bir süreç olabilir.

50 yaşında otizm teşhisi konulmak üzücü ve garip bir durum. Örneğin otizmli olduğunu bilmeden yaşayan ve ölen insanlar var! Bakalım otizmli olduğunu öğrenmek Miller'ı nasıl etkileyecek. Otizm hakkında hâlâ çok az şey biliyoruz!







KIBRIS RUM KESİMİ'NİN GERİSİNDEYİZ

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub'ı her iki maçta da 1-0 yenerek hem tur atladı hem de UEFA Ülke Puan sıralamasına katkıda bulundu. Galatasaray ise iki maçı da kaybederek puan kazandıramadı.

UEFA Ülke Puan sıralamasında 18. ve 17. arasında gidip geliyoruz. Altımızda Yunanistan, üstümüzde Çekya var. 14. sırada bulunan Kıbrıs Rum Kesimi'nin bile altında olmak utanç verici.

Artık Avrupa kupalarındaki her maç önemli. Tur şansınız olmasa bile takımlarımız kendi sahasında kazanmak, en azından berabere kalmak zorunda.

TFF, Avrupa kupalarında alınan her puan için daha fazla para vermeli, kulüpler teşvik edilmeli. Yoksa şampiyon takımımız bile ön eleme oynamak zorunda kalacak.







Altyazı

"Senin bu kadar mutlu olmana, ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler." (Uçurtma Avcısı)