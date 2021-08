Çinli bir prens, Çin imparatoruna yazdığı mektupta "Türkleri yenmemiz mümkün değil. Çünkü bunlar kaçarken de savaşıyor" dediği rivayet edilir. Tarihteki Türk atlı okçuları, dörtnala giderken eyer üstünde dönüp arkaya ok atarak hedefe tam isabet ettirme ustalıklarıyla tanınmışlardır. Uluslararası literatürde 'Part Vuruşu' olarak isimlendirilen at üzerinde geriye doğru yapılan ok atışının en başarılı ve en ünlü uygulayıcıları Türkler olmuşlardır.

Vur-kaç, sahte geri çekilme ve düşmanın etrafını sarma Türk atlı okçularının kullandığı ve birçok zaferde kilit rol oynayan taktiklerdir. Bir Osmanlı askeri, 3 saniyede bir ok atabiliyordu.



Özetle okçu milletiz, tarihte bizden iyi ok atan ulus yok ama Olimpiyatlar'da altın madalya kazanmak için 2021 yılına kadar beklemek zorunda kaldık. Mete Gazoz'un olimpiyat altın madalyası işte bu açıdan bizim için daha değerli.

Şunu kabul edelim; Mete'nin başarısındaki en büyük etken ailesi. Milli okçu olan babası Metin Gazoz olimpiyatlara katılamamanın burukluğunu yaşadı ama oğlunu olimpiyat şampiyonu yetiştirdi.



PROJE ÇOCUK

Mete elbette antrenörlerinden ve Okçuluk Federasyonu'ndan büyük destek gördü ama onu şampiyon yapan küçük yaşta babasının uyguladığı bilimsel çalışmalar oldu. Mete aslında bir ailenin çocuğuna geleneksel okçuluk eğitiminden çok daha fazlasını vermesiyle ortaya çıkmış harika bir proje çocuk!

Okçuluk eğitiminin yanı sıra Mete, omuz gelişimi için sekiz yaşına kadar yüzme kursuna gitti. Koordinasyon katkısı için basketbol oynadı. Görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için bir sene resim kursuna gitti. Göz-el koordinasyonu için iki yıl piyano eğitimi aldı!

Özetle olimpiyat şampiyonu olmak için sadece çok çalışmak yetmiyor. Size artı değer kazandıracak dallardan da faydalanmalısınız.

Mete daha 22 yaşında ve şu an belki de en değerli milli sporcumuz. Tarihte üç olimpiyat altın madalyası olan tek Türk sporcu Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kırmaya da en yakın aday Mete gibi gözüküyor. Mete'de öyle büyük bir potansiyel var ki, belki de tarihin en başarılı Türk sporcusu olabilir!



OKÇULUK SPORU

Ve en önemlisi Naim'in Türk halterine yaptığı pozitif etkiyi Mete de okçuluk sporuna yapabilir. Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçuluk Vakfı, okçuluğun yayılması için büyük çaba sarf ediyor. Okçuluk Vakfı'nda yetişen minik okçuların artık örnek alabileceği Mete gibi bir kahramanları var. Mete'nin uyguladığı bilimsel çalışmalar örnek model alınabilir.

***



ORMAN YAKANI DESTEKLEYEN ÇEVRECİ

Sosyal medyada '#BoycottTurkey' etiketiyle Türkiye'yi boykot etmeye çağıran hesaplar var. Bu hesapların çoğu başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin üyeleri ve sempatizanları tarafından kullanılıyor.



"Turizm geliri Türkiye için çok önemli! Türkiye'ye turist olarak gitme" diye paylaşımlar yapıyorlar.

Turizm geliri ile güya savaş suçu işliyormuşuz! Bunu diyen de bebek katillerinin destekçileri!

Bu boykot çağrıları Türkiye'yi dört koldan kuşatma altına alma projelerinden sadece bir tanesi.

Orman yangınlarının kaçı küresel ısınma kaçı kundaklama, henüz bilmiyoruz. Ama daha önce PKK'nın pek çok kez özellikle turistik bölgelerde yangın çıkardığını biliyoruz.

Bizim bazı çevreci, doğa dostları da bu hainlere sempati duyuyor, destekliyor iyi mi? Çevreci olup ormanları yakanları desteklemek! Ne yaman çelişki!

***



SONDAJ BAŞLADI

Karadeniz'de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi, yeni doğal gaz ve petrol arayışı için Türkali-4 kuyusunda sondaja başladı.

Orman yangınları arasında gündem olmadı bu güzel haber.

Türkali-4 kuyusu, geçen sene keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gazın olduğu Tuna- 1 kuyusuna yakın bir konumda. Türkiye'nin kendi doğal gazını çıkaracağı günler yaklaşıyor.

***



SIRA DOĞALGAZI ÇIKARMADA

Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi ve yeni kaynakların aranması güzel gelişmeler. Ancak vatandaş soruyor: "Doğalgaz bulduk ama çıkartılıyor mu?"

Tabii ki, bulmakla yetmiyor önemli olan çıkarmak. İşte bunla ilgili de müjdeli haber geldi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022'de Karadeniz'de kullanılacak doğalgaz borularının üretimine başlandığını söyledi: "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi."

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Bu tesisler doğalgazın çıkarılıp, kullanılması için yapılıyor.

***



BRAVO KOCAELİ VALİLİĞİ

Aşı yaptırmaya ikna olanların sayısı artıyor. Örneğin Kocaeli Valiliği başlatılan bir çalışma kapsamında doktor gözetiminde her gün yüzlerce kişiyi arayan telefon operatörleri, vatandaşların aşı ile ilgili tereddütlerini gidermeye çalışıyor.

7 Ağustos tarihine kadar aranan 300 bin kişiden yüzde 50'si yani 150 bin kişi aşı yaptırmaya ikna olmuş. Kocaeli Valiliği'ni kutluyorum, bu çalışma tüm illere örnek olmalı.

Dünya genelinde covid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alıyor. 1 Ağustos'a kadar Türkiye'de 73 milyon 313 bin 942 doz aşı yapıldı.

Ülke genelinde 41 milyon 22 bin 549 kişiye ilk doz, 27 milyon 379 bin 27 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. Tabi bu rakamlar her saniye artıyor. Aşılamada iyi gidiyoruz aslında.

İkna ve teşvik çalışmaları yeterli olmazsa aşı sertifikası gündeme gelebilir. Şimdiden bazı şirketler çalışanlarından aşı olmalarını istemeye başladı.

***



Altyazı

"İçine atıyon; hiç iyi bir şey değil, atma! Dünyadaki bütün büyük hastalıkların ana sebebi bu içine atmak." (Vavien)