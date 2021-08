Almanya'da bir hemşirenin bilinçli bir şekilde Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıktı. Hemşirenin aşı uyguladığı yaklaşık 8 bin 600 kişiye yeniden aşı olma çağrısı yapıldı.

Peki, hemşirenin tuzlu su enjekte ettiği insanlardan biri Covid- 19'dan hayatını kaybetmişse ne olacak? Normalde cinayet suçuyla yargılanması gerekir!

Hemşirenin mart ve nisan aylarında daha ziyade 60-70 yaş üstü kişilere aşı yaptığı biliniyor. Hemşire ya fanatik bir aşı karşıtı ya da kendince nüfus planlaması yapıyor!







Haberle ilgili bizim sosyal medyada çıkan bazı yorumları görünce dehşete düştüm:

■ "Hemşireye Nobel insanlık ödülü verilmeli, 9 bin kişinin hayatını kurtarmış."

■ "O hemşireyi alnından öperiz. Onurlu kişiler de varmış."

■ "MRNA aşılarıyla ilgili gerçekleri görmüş ve binlerce hayat kurtarmış..."

Bunun gibi saçma sapan yorumlar vardı.

Aramızda fanatik aşı karşıtları var. Hurafelere inanan bu kişiler sosyal medyada çok aktifler. Sürekli bilimsel olmayan yalan bilgiler paylaşıyorlar ve toplum sağlığını tehdit ediyorlar.

Hep yazıyoruz; tamam, kimseye zorla aşı yapamazsın, herkesin bir seçim hakkı var ama aşı olan insanların da aşı olmayanlarla aynı ortamda bulunmama hakkı var. Sırası geldiği halde aşı olmayanların acilen toplu taşıma ve kapalı alanlarda bulunmaları yasaklanmalı!







HALK SİZİ NİYE DİNLESİN?

TV100'de 'Gün Biterken' programından çekilmiş bir ekran görüntüsü bu. Konuklardan biri konuşuyor, programın moderatörü dahil diğer bütün konuklar cep telefonlarına bakıyor. Muhtemelen gelen mesajları ya da sosyal medya yorumlarını okuyorlar. Kimse stüdyoda konuşan konuğu dinlemiyor.

Buna benzer anlar başka tartışma programlarında da yaşanıyor. Bazen konuklar yorum yapmak için sıranın kendisine gelmesini bekliyor, yanındakinin ne dediğini bile dinlemiyor. Siz birbirinizi dinlemeyecekseniz, halk sizi niye dinlesin?







YİNE SAÇMALAMIŞ!

Deniz Akkaya "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmüyorum. Çünkü yeme bozukluğu da kendine bakmamak da bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" demiş.

Akkaya ülkemizdeki en gereksiz ünlü teyzelerden biri. Söylediklerini normalde dikkate bile almamak lazım ama sosyal medyada takipçisi çok, kendisini milyonlarca insanın izlediği TV programlarına çıkarıyorlar. Yani bir cevabı hak ediyor.

Akkaya'nın kilolu olan herkesin yeme bozukluğu sorunu yaşadığını düşünmesi IQ seviyesini bizlere gösteriyor aslında. İnsanlar sağlık sorunları yaşadıkları için de kilo alabilir ya da kaybedebilir. Bütün gün oturarak çalışmak zorunda kaldığı ya da hareketsiz yaşadığı için de kilo alabilirler.

GDO'lu yiyecekler, trans yağ oranı yüksek hazır gıdalar vs. kilo sorununun birçok nedeni var. Kilo sorunu çağımızın hastalığı aslında. Yani Akkaya'nın her şeyi psikolojiye bağlaması saçmalık.

Üstelik insanları şişman, çirkin diye kategorize eden Akkaya estetikle baştan yaratılmış biri!







BİLL GATES DÜŞTÜ!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Forbes dergisinin en zenginler listesindeki dördüncü sıradaki yerini kaptırdı. Dördüncü Mark Zuckerberg'in 130 milyar dolar, Bill Gates'in ise 129,5 milyar doları var.

"Gates'in şirketlerinin hisse değerleri mi düştü?" diye soranlar olabilir. Yok, o değil. Gates, boşanma kararı aldıktan sonra Melinda Gates'e toplamda 6 milyar dolar hisse senedi devrettiği için en zenginler listesinde beşinciliğe düştü.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 25 yıllık evliliklerinin ardından boşandığı eşi Mackenzie Bezos'a 38 milyar dolar tazminat ödedi. Tabii ki, eşlerin bu kadar yüksek tazminat almasında kocalarıyla birlikte çalışmaları etkili oldu. 38 milyar, 6 milyar dolar! Bunlar muazzam paralar. Bu paralarla ülke kurarsın! Neyse, zenginin malı, züğürdün çenesini yorar!



AVUKATLARIN DANIŞMANLIK ÜCRETİ

Avukatın biri boşanma konusuyla ilgili soru soran takipçisiyle arasında geçen bir konuşmayı Twitter'dan paylaştı. Aralarında geçen diyaloglar şöyle:

■ Merhaba size bir şey sormak istiyorum, erkek kuzenim beş sene önce boşandı. Şimdi kızını göstermek istemiyor eski eşi. 'Senin her şeyini alırım, donuna kadar' diyormuş. Alabilir mi? Avukat: Donunu alamaz.

■ Yani her şeyi alabilir mi hocam? Avukat: Her şeyini de alamaz.

■ Ne alabilir hocam? Avukat: Bundan gerisi ücretli danışmanlığa gerektirir, ayağınız alışsın diye ilk iki soruyu ücretsiz yanıtladım.

Paylaşımı yapan parodi bir hesap olabilir. Zaten bir avukata yakışmayacak yanıtlar vermiş. Ama şu da bir gerçek; halkımız bir avukat gördü mü hemen hukuki bir sorununu nasıl çözebileceğini öğrenmek istiyor. Avukat arkadaşlarım var onlardan biliyorum. Bir dava açma dilekçesi yazdırmadıkları kalıyor.

"Ne var canım iki cevap versin" diyenler oluyor. Avukatlar yıllarca eğitim alıyor, bilgilerini paylaşmaları için de danışmanlık ücreti almaları doğal. Doktor, oto tamirci vs. birçok meslekte insanlar aslında bilgisini paylaştığı için para kazanıyor.







HALDE 6 LİRA, MARKETTE 18 LİRA!

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, marketlerde kâr marjının abartıldığını, 6 liradan alınan şeftali ve nektarinin 18 liraya satıldığını açıkladı.

Ne 18 lirası, geçen markette 20 liraydı!

Batman, meyve-sebze halinde üreticiden alınan şeftalinin en kalitelisinin dahi kilogramının 6 liradan satıldığını belirtti. Hadi en kaliteli nektarinin de hal fiyatı 10 lira olsun. Nakliye ücreti ne kadar tutar ki? Bazı marketler meyveyi toptan alıyor zaten!

İşletme giderleri, kira vs. ne derseniz deyin. Bir ürüne yüzde 100 kar payı koymak ne demek? Bu arada büyük şehirlerdeki bazı pazarcılar da fiyat konusunda marketlerle yarışıyor!







Altyazı

'Ertelenen umutlar kalbe zarar verir. Kırık kalp, sakat bir vücuttan çok daha acı verir.'

(My Left Foot)