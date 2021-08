ABD'de geçen hafta 180 bin çocuğun Covid- 19'a yakalandığı açıklandı. Bu sayı 18 Temmuz haftasında 38 bindi. Neyse ki, hastaneye yatırılan çocukların oranı eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0,2'si ile 1,9'u arasında değişiyor.

Ancak bir ayda dört kattan fazla artış kaygı verici bir gelişme. Ne yazık ki, delta varyantı, çocukları ve gençleri etkiliyor. Elbette okulların açılmasıyla birlikte bu sayı artacak. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artacak!

Bazı veliler çocuklarını okula göndermeyecek kadar endişeli. Bazıları da "AVM'ler, kafeler, oteller vs. her yer açıkken okulların kapalı kalması anlamsız. Eğitimde bir yılı daha kayıp geçiremeyiz" diyor.



Yabancı basında bu sonbaharda bütün ülkelerin Delta varyantının yarattığı dördüncü dalgaya gireceğini yazan haberler çıkıyor. Muhtemelen ekim-kasım aylarında dördüncü dalganın zirve yapacağı ve tek çarenin aşı olduğu yorumları yapılıyor.

Dün de yazdığım gibi en kötü senaryoya, okullarda vakaların artmasına hazır olmalıyız.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer-BioNTech aşısını Covid-19'a karşı, 16 yaşından büyük kişilere uygulanmasını resmi olarak onadı. Bu haberden kısa bir süre sonra New York Belediyesi tüm eğitim personelinin zorunlu aşılanacağını duyurdu. FDA'nın onayı, aşı karşıtlarının sürekli öne sürdüğü "Daha aşıyı FDA bile onaylamadı" söylemini boşa çıkarmış oldu. Aşı karşıtlarının elinde artık hiçbir koz kalmadı!

Artık ABD'de kurumlar, özel şirketler, firmalar yasal olarak çalışanlarını aşı olmaya mecbur tutabilecek. Pfizer-BioNTech aşısı uygulayan her ülkede benzer uygulamaları yakında göreceğiz.



YUNANİSTAN'DA ÜCRETLİ

Aşı olmayanları ikna etmekle, haftada iki gün PCR testi uygulamaya mecbur tutmak vs. artık bu fasılları geçmeliyiz. Ama bizde aşı yaptırmayıp PCR testi olmak istemeyen büyük bir kitle var.

Yunanistan'da 13 Eylül'den itibaren aşı yaptırmayan özel ve kamu sektörü çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları, görevlerine devam edebilmeleri için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Bizde ise PCR testi ücretsiz. Bazı vatandaşlar "Sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar PCR testlerinin ücretini ödemeli" diyor. Tartışmaya açık bir konu bu. Hem kendilerini hem de toplum sağlığını riske atanlar test ücretlerini ödemeli mi?

Ekim-kasım aylarında Delta varyantının zirveye ulaşacağını hesaba katarsak, günlük 19 bin 191 vaka ve vefat eden kişi sayısının 230 olması ciddi rakamlar! Çocuklarımızın eğitimi, güçlü ekonomi, işsizliğin azalması, tekrar kapanmamak ve en önemlisi toplum sağlığı için acilen aşı sertifikası uygulamasına geçmeliyiz.

***



ESRA'NIN YENİ AŞK KRİTERİ

Özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili yaptığı yorumlarla tartışma yaratan Esra Dermancıoğlu yeni aşk kriterini açıkladı.

Timsahlarla dolu bir gölette iplerin üzerinde yürümeye çalışan çiftin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum, onlar beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" diye yazdı.



Ha ha ha... İşte aşk kadını budur! Yemeğe çıkıp, bakışmak da bir yere kadar. Romantizm eylemsizliğe dönüşmemeli. Aşk aynı zamanda heyecan ve macera demek!

Esra Hanım'la timsahlar üzerinde yürümek gibi çılgınlıklar yapmak isteyenler varsa hiç durmasın. Aslında bu yöntem ilişkiyi bitirmek için de kökten çözüm olabilir!

***



ALMANYA BİZE BÖYLE HABERLERLE GEL

Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele "Yabancı istemiyoruz' denilebilir. Ancak bu işe yaramaz. Gerçek olan Almanya'nın iş gücünün tükendiği.



Almanya'nın yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var" dedi. İşte bize böyle güzel haberlerle gel Almanya! Bizde göçmen çok ama Almanya'yı Almanya yapan da göçmenleri eğitimli ve mesleki donanıma sahip insanlardan seçmeleri!

***



TACİZ ÜLKESİNE HOŞ GELDİNİZ!

Skandal kapaklarıyla ünlü Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, bu kez Fransa'daki kadın cinayetlerini Afganlı kadın mültecileri konu alarak eleştirmiş. Karikatürdeki espri şu: "Afganlı kadın mülteciler... Kadın cinayetleri ve sokakta taciz ülkesine hoş geldiniz."



Fransa'da 2020 yılında 111 kadın öldürüldü. 98'i aile içi şiddetin kurbanı oldu, 11'i seks işçisi, ikisi ise trans kadındı.

Fransa'da yayımlanan bir araştırma; ülkedeki kadın nüfusunun yüzde 12'sine denk gelen 8 milyon kadının hayatlarında en az bir kere tecavüze uğradığını ortaya çıkarmıştı. Kadına yönelik şiddet ve taciz vakaları sanılanın aksine birçok gelişmiş ülkede büyük sorun.

***



GÜZEL GELİŞME AMA BEKLENTİ YÜKSEKTİ!

2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin 603 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemi 5 milyon 440 bin 406 kişiydi.

Beklenti daha yüksekti ama bahar aylarında Covid-19 vaka sayısının yüksek olması ve bazı ülkelerin Türkiye'yi 'risk bölgesi' göstermesine rağmen yüzde 50 artış güzel bir gelişme.



Ancak 2020 yılının tamamında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12 milyon 734 bin 297 kişiydi. Ağustos ayındaki orman yangınları turist sayısını düşürmüş olmalı. Yine de 2021'in kalan son dört ayında 12 milyonu rahat geçeriz.

Turizm denince akla sadece oteller gelmemeli. Turizm girdi alımları ile başta gıda, inşaat olmak üzere ekonomide 54 sektörü doğrudan etkiliyor. Cari açığın kapanmasında turizmden gelen sıcak dövizin payı büyük.

Pandemiden önce 2019 yılında yabancı ziyaretçi sayısı tam 45 milyon 58 bin 286 kişiydi.

Covid-19 salgınının etkisi ortada! Maske takılmazsa, sosyal mesafeye uyulmazsa, aşılamada hızlanmazsak salgının ekonomiye olan kötü etkileri devam eder.

***



Altyazı

"Bizler sadece olmamız gereken kişiyle olduğumuzda daha iyi insanlar oluyoruz." (Sons of Anarchy)