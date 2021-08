İstanbul'da korsan taksiciler artmış. İçlerinde İstanbul'un her noktasına hatta Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan korsan taksi oluşumları varmış.

Hep yazıyoruz İstanbul için 17 bin 395 taksi az. Talep fazla olunca, taksiler kısa mesafe almayıp, müşteri seçince korsan taksi sayısının artması normal.







ACİL ÇÖZÜLMELİ

Nüfusu İstanbul'un yarısı kadar olan, dünyanın en gelişmiş metro ağlarından birine sahip Londra'da bile 100 bin taksi var.

Plaka sahiplerinin tuzu kuru, şoförün ne kazandığına bakmadan plaka kirasını alıyorlar. Şoförler hem plaka kirasını hem de ekmek paralarını kazanmak için zamanla yarışıyor. Bu stresi de müşterilere yansıtıyorlar. Trafiğin yoğun olduğu bölgelere girmek istemiyorlar. Hem plaka sayısı hem de tarife ücretleri artmalı. Serbest piyasa kuralları işlerse, rekabet ortamı doğarsa sorun kendiliğinden çözülür.

6 Eylül'de okullar açılacak, herkes tatilden dönmüş olacak. Taksi ihtiyacı daha da artacak! Her gün onlarca taksicimüşteri kavgası videosu düşecek sosyal medyaya! Bu sorun acilen çözülmeli.







'MARKETLER WHATSAPP GRUBU KURDU' İDDİASI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı zincir marketlerin özellikle süt ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinde ortak bir fiyat belirlemek için WhatsApp grubu kurduğunu iddia etti.

Ağaoğlu, 30'lu yumurta 17-18 lirayken söz konusu marketlerin hepsinde 29,90 olduğu, sonra kamuoyundan gelen tepkiler ve denetlemelerin ardından aynı market zincirlerinin birden fiyatları 22,90'a düşürdüğü örneğini veriyor. Fiyatların aynı oranda artması ve düşmesi ilginç!

WhatsApp grubuna da gerek yok. Yöneticiler buluşup ortak karar alıp WhatsApp yazışmalarının delil olmasının da önüne geçebilirler.

Bence pandemiyle birlikte market alışverişlerinin çok artması, marketlerin büyük kârlar elde etmeleri 'oligopol' bir piyasa oluşturmuş olabilir. Genelde 2, 3 veya 4 oyuncunun hakimiyetinde şekillenen bir piyasa bu. Müşteri lehine olan fiyat kırma politikasına ve rekabete gerek duymuyor olabilirler!

Ataşehir Sebze ve Meyve Hali'nde kasalarda bulunan sebzeler çöpe atılırken çekilen videoyu ibretle izledik. Fiyatı yükseltmek için yıllardır oynanan bir oyun bu.

Eskiden yaz aylarında meyve ve sebze üretimi arttığı için fiyatlar düşerdi. Şimdi yaz-kış hep aynı fiyata meyve, sebze yiyoruz. İşte marketlerin ortak fiyat belirlemeleri, hallerin arzı düşürmeleri vs. bunlar hep enflasyonu artıran önemli nedenler. Fırsatçıların doymak bilmeyen para hırsı hem halkımıza hem de devletimize zarar veriyor. Denetimler artırılmalı! Toptan ve perakende zincirinde gıda üretiminin tamamı, anlık olarak takip edilerek raporlanmalı!







ÇİN'İN YENİ OYUN YASAĞI

Çin, video oyunlarına artan bağımlılığın önüne geçebilmek için yeni kurallar getirdi. 18 yaşından küçükler cuma, hafta sonu ve tatil günlerinde yerel saatle sadece 20.00 ile 21.00 arasında bir saat oyun oynayabilecek.

Çin'de oyun bağımlılığı ciddi sorun, afyon bağımlılığına benzetiliyor.

Birçok velinin benim gibi "Keşke bizde de böyle yasaklar olsa" dediğini duyar gibiyim. Evet, baskıcı rejimlerde böyle kararlar alınır ama gençliği, çocukları kurtarmak için bazen radikal kararlara ihtiyaç var.

Oyun bağımlığı yüzünden çocuklar eğitimde geri kalmalarının yanı sıra bedenen ve ruhen de büyük zararlar görüyorlar.







AMERİKAN HEDİYESİ

Amerikan ordusunun neden yıldırım hızıyla Afganistan'dan ayrıldığı hâlâ tartışma konusu. ABD'nin Taliban güçlerinin bölgede istikrarsızlık yaratmaları, Rusya, Çin, İran ve Pakistan'a sorun çıkarmasını istediği yönünde yorumlar yapılıyor.

Bu tezi doğrulayan gelişme de ortaya çıktı. ABD'nin Afganistan'dan ayrılırken geride bıraktığı 109 helikopter, 65 uçak, 169 zırhlı personel taşıyıcı, 155 adet mayına dayanıklı araç vs. milyarlarca dolar değerinde askeri araç, Taliban'ın envanterine geçmiş durumda.

Bir de 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine hibe edilen askeri araçlar var!

Taliban Çin'in Uygur sorununu kaşır mı? Yoksa Afganistan-İran savaşı mı çıkar? Bilmiyoruz. Ama Taliban'ın bu askeri araçları müzede sergilemeyeceği kesin!



AŞI OLAN DA BULAŞTIRIYOR!

Önceki günkü Covid-19 vaka sayımız 17.332. Vefat sayımız ise 255. Günlük ölüm sayıları neredeyse salgın başladığından beri gördüğümüz en yüksek noktalarda.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekim-kasım aylarında vaka ve ölüm oranlarının 'pik' yapacağı konuşuluyor.

Salgına karşı en güçlü silahımız aşılar ama aşı olanın da virüsü bulaştırdığı unutuluyor. Açık havada maske takma kuralı geri gelmeli.



TRANSFER REKORU DA BİZDE

Süper Lig'de bu yaz yapılan transfer sayısı 227. Avrupa liglerinde ise durum şöyle: Serie A'da 160, Bundesliga'da 109, La Liga'da 107, Ligue 1'de 105, Premier League'de 98. Elbette bu rakamlar her gün, her saat değişiyor. Ama transferin son günlerinde de rekor yine bizde!

Takımlarımız borç batağındayken, UEFA ve TFF'nin transfer limitine takılıyorken transfer rekorunun bizde olması garip. Futbolumuzda garip olmayan ne var ki! Kulüplerin dernek statüsünde yönetilmesi ve yapılan transferlerden yöneticilerin nemalanması kanser hastalığı gibi!

Bir de taraftar baskısı var, sürekli yeni transfer istiyorlar. Yerli teknik direktörler de sürekli kadroyu bahane gösteriyor. Bakın Vitor Pereira, hem genç yetenekleri kazandı hem de gideceği gözüyle bakılan futbolcuları parlattı! Fatih Terim ise sürekli kadrodan şikâyetçi!







Altyazı

"Normal olmadığının farkındayım ama kim normali sevmiş ki?" (Enigma)