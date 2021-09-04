Marmara Denizi'nin kıyılarını kaplayan müsilajı görünce büyük şok yaşamış, korkmuştuk. Çoğumuz 'müsilaj' diye bir şey olduğunu yeni öğrenmiştik. Uzmanlar, "Marmara Denizi bitmiş, müsilajı bitirmek uzun yıllar alır" diyordu. Sosyal medyada felaket senaryoları yazılıyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "7 gün 24 saat çalışıp Marmara'yı temizleyeceğiz" dediğinde, pek inanan olmadı. Hemen Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerdeki valilik ve belediyelere 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanması için bir genelge gönderildi. Ve 8 Haziran'da 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' başlatıldı.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlığa bağlı çalışanlar, ilçe belediyeleri, katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları '7 gün 24 saat' sloganıyla temizliğe başladı.

Ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'un plajlarında havadan ve su altında çekim yapıldı. Müsilajın denizde etkisini yitirdiği çekilen görüntülere de yansıdı. Vatandaşların denize girdiği seviyelerde müsilaj gözlenmedi. Ayrıca deniz suyunun da eski günlerindeki gibi berrak olduğu görüldü.



HABER GÜNDEM OLMADI

Ancak bu haber pek gündem olmadı. Müsilaj için sosyal medyada yeri göğü inletenler yorum bile yapmadı. Evet, mücadele daha bitmedi, denizin altı da temizlenecek. Marmara'ya kıyısı olan bütün illerde biyolojik arıtma sayıları artırılacak, fabrikaların atık suları sürekli takip edilecek.

Elbette hata varsa devletin kurumlarını, belediyeleri eleştireceğiz. Ama sosyal medyada bir kesim var ki, sürekli başarısızlıkları ön plana çıkarıp, başarıları, güzellikleri görmezden geliyorlar. Sonuçta ortada geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir başarı var. Müsilajı temizlemek için gece gündüz çalışanlar teşekkürü hak etmiyorlar mı?

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VE SONUNDA MÜGE ANLI İSYAN EDER...

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına 65 yaşındaki 5 çocuklu Cengiz Günsar ile ona kaçtığı iddia edilen 38 yaşındaki Esra Atalay damga vurdu.

Günsar'ın daha önce 30'lu ve 40'lı yaşlarda üç kadını kaçırdığı, Atalay'ı ise önce oğluna istediği ortaya çıktı.

Atalay'ın annesi programda kızına seslenerek geri dönmesini istedi. Yayına bağlanan Günsar ise "Ben onu kaçırmadım, Esra beni kaçırdı" dedi. Günsar, Atalay'ı 21 yaşından itibaren kendisinin büyüttüğünü, mutlu olduklarını, karısından boşanacağını söyledi. Anne, kızını geri dönmeye ikna etmek için stüdyoda feryat etti. Tartışma büyüdü, sesler yükseldi ve Müge Anlı, "Yeter benim kafam almıyor, başım tutuyor" dedi. Belki de Anlı'yı ilk defa böyle isyan ederken gördük.



Anlı'nın bile kafası almıyorsa biz ne yapalım? Bir 'The Palu Ailesi' değildi ama o gün Anlı'nın programında bir sezonluk dizi senaryosuna yetecek kadar entrika vardı. Beş çocuklu 65 yaşında, evli bir adam dört kadın kaçırıyor! Pardon son olayda Günsar, kadın tarafından kaçırıldığını iddia ediyor! Cem Yılmaz'ın dediği gibi "Hani marjinal bizdik!"

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ALİ KOÇ TRANSFERİ ÖĞRENDİ

Fenerbahçe'nin, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile yaptığı dört yıllık sözleşme riskli gibi gözüküyor. Akıllarda "Ya oynamazsa" sorusu var! Ama Berisha geçen sezon 28 maçta 14 gol 8 asistle Bundesliga'da öne çıkan isimlerden biri oldu.



Uzun boylu, güçlü bir futbolcu. Sırtı dönük oynayabiliyor. Pivot santrafor da oynar, forvet arkasında da... Fenerbahçe'de sorun, bitirici bir golcünün olamamasıydı. Berisha'nın plase vuruşları, kesme şutları iyi. Atamazsa, asist yapıyor.

Sonunda Mesut'la anlaşabilecek bir golcü alındı. Kağıt üzerinde her şey güzel gözüküyor ama futbol kağıt üzerinde oynanmıyor!

Ali Koç transfer yapmayı öğrendi galiba.

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PARİS'İN EVSİZLERİ

Paris'te aralarında göçmenlerin de olduğu 600 evsiz, valilik önünde çadır kurdu. Evsizler, yetkililerden barınma sorununun acil olarak çözülmesini talep ediyor.



Fransa'da pandemiden önce 2019 yılında 566 evsiz insan, kaldırım köşelerinde verdikleri yaşam mücadelesini kaybetmişti. İki yıl öncesine kadar sadece Paris'te 3.600'den fazla evsizin yaşadığı tahmin ediliyordu. Covid- 19 salgını ve göçmen akınıyla sayı artmış olabilir.

Evsizler sokaklarda ölürken Paris'te 400 bin, ülke genelinde ise 3 milyon boş, kullanılmayan ev var iyi mi?

İşte kapitalizmin bir çıkmazı daha!

Türkiye'nin ekonomisi Fransa kadar güçlü değil, lakin evsiz insanı az! Sosyal devlet anlayışımız ileri seviyede.

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'BAŞARAMAM' DİYORSAN İBRAHİM'İ İZLE

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisçisi İbrahim Hamadtou'yu izlerken azmine hayran kaldım. 10 yaşındayken geçirdiği bir tren kazasında iki kolunu birden kaybeden İbrahim, çok sevdiği masa tenisini oynayamasa da hakemlik yapmış. Bir maçta İbrahim'in kararına kızan oyuncu "Sen hiçbir zaman masa tenisi oynayamayacak biri olarak bu işe karışma" demiş. Ve o an İbrahim masa tenisi oynamaya karar vermiş.

İbrahim raketi ağzıyla tutup, servis atarken ayağını kullanabilmek için bir yıl çalışmış ve kendi has bir stil geliştirmiş.



2011 ve 2013 Afrika Para Masa Tenisi Şampiyonalarında gümüş madalya kazanan İbrahim, 2016'da Rio Paralimpik Oyunları'ndan sonra Tokyo'da da boy gösterdi. Foto muhabirleri İbrahim'in maçlarını kaçırmadı. Maçları kaybetse de hep onun fotoğrafları servis edildi. Çünkü İbrahim imkansızı başarıyordu.

O, umutsuzluğa kapılmış birçok engelli insana umut veriyor, izolasyondan çıkmalarına yardımcı oluyor.

Paralimpik Oyunları bence en asil spor organizasyonu. İzlerken skora, sonuca bakmıyorsunuz. Sporcuların cesaretlerine, azimlerine hayran kalıyorsunuz.

"Ben bunu yapamam" dediğiniz bir şey varsa İbrahim'i masa tenisi oynarken izleyin!

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Altyazı

"Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun." (Freud)

