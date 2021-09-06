Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, bugün satışa çıkıyor. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

Kitabın ön kapağında yazarı Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor. Geleceğe umutla bakan ve güven veren bir fotoğraf bu.

Sosyal medyada kitabı okumadan eleştiren de var, merak ettiğini söyleyen de... Ama şurası kesin; kitap daha piyasaya çıkmadan sosyal medyada gündem oldu.

Kitapla ilgili şu an elimizdeki en net bilgi kitabın arka kapağında Erdoğan tarafından kaleme alınan yazı.

Yazı, "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür..." diye başlıyor.

Ve "Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür..." diye devam ediyor.



'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

Yazıda BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi öneriliyor. Erdoğan daha önce de yaptığı gibi 'Dünya beşten büyüktür' mesajını veriyor.

Dünya nüfusu 7,9 milyar. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre dünyanın en zenginlerini oluşturan yüzde 1'lik kesimin serveti, 6,9 milyar insanın servetinin iki katından fazlasına denk. En zengin 2,153 kişisinin elinde bulunan servet ise 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla!

En zenginler de genelde BM'nin beş daimi üye ülkesi; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya'dan çıkıyor.

"Aşırı servet, işlemeyen bir ekonomik sistemin emaresidir" denen raporda, hükümetlerin zengin ve fakir kesimler arasındaki uçurumu kapatacak radikal politikaları yürürlüğe koyması gerektiği vurgulanıyor.

Küresel ısınmayla birlikte doğal felaketler, kuraklık, kıtlık artarak devam ediyor. Bu çarpık dünya düzenini değiştirecek olan BM ama daimi üye beş ülkenin dediği oluyor!

Üçü süper güçten oluşan bu beş ülke adil olmayan düzenin bekçiliğini yapıyor! Dünyada siyasi liderler arasında bu beş ülkeye karşı Erdoğan kadar cesur konuşan, 'Dünya beşten büyüktür' diyen yok!

Bakalım 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabında neler yazıyor... Kitap, sosyal medyada bu kadar çok gündem olduysa belki en çok satan kitaplar listesine girebilir.

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SUNİ KITLIK YARATIYORLAR

Sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye'de bir sebze halinde çekilen görüntülerde, çok sayıda taze soğan ve kıvırcık çöpe atıldı. Daha önce de İstanbul'daki Kozyatağı Hali'nde kasa kasa kabakların çöpe atılması gündem olmuştu.

Sürümden kazanmak yerine, piyasadaki ürünü çöpe atarak azaltıp, fiyat yükselten ve bu sayede daha az sürede çok kâr elde edenlerle sistematik mücadele edilmeli



Tarladaki ürünü tüketiciye ulaştırmada aracı olan komisyoncular ve fiyat yükseltmek için ürünleri çöpe atan halcilerin yaptıklarından sosyal medyada video düşerse haberdar oluyoruz. Belki de bu görüntüler buzdağının görünen kısmı.

Bu vicdansızlar suni kıtlık ve pahalılık yaşatarak hem enflasyonun hem de market ve pazarlardaki fiyatın yükselmesine neden oluyorlar.

Bu açgözlü hainlerin yaptıklarını halkı devletine karşı kışkırtmak olarak da yorumlayabiliriz. Bu fırsatçıları engelleyecek, tarladaki üreticiden-tüketiciye uzanan zincirde fiyatları kontrol edecek bir mekanizmaya acil ihtiyaç var!

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PCR KAOSU YAŞANIR MI?

Türkiye, bugünden itibaren Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Artık aşı yaptırmamış olanlar, eğer hastalığı geçirmemişler ise okula girerken, şehirlerarası uçak ya da tren yolculuğu yaparken, maç ve konser gibi etkinliklere katılırken negatif PCR testi ibraz etmek zorunda.

Öte yandan PCR testi zorunluluğu medyada ve sosyal medyada birinci gündem olmadı. Bundan daha önemli ne haber olabilir ki?

Halk da ilgisiz, çoğunun PCR testi zorunluluğundan haberi yok. Bugün muhabirlere çok iş düşecek. Aşısız, PCR testsiz kapalı alanlara giremeyenler, trene, uçağa binemeyenlerin bol bol haberlerini yapacaklar. Bu hafta günlük hayatta bir kaos yaşanacak. Çıkan tartışma ve kavgaların görüntüleri medyaya düştükçe ne yapılması gerektiğini herkes öğrenecek. Özetle bugün dışarı çıkarken kaosa karşı dikkatli olun!

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BOZGUNA UĞRAYABİLİRİZ!

Yarın Hollanda deplasmanında gruptaki en kritik maçımıza çıkıyoruz. Van Gaal'in teknik direktörlüğe getirilişiyle Hollanda toparlandı, çok formdalar. Bizim yenemediğimiz Karadağ'ı 4-0 yendiler.

Bizim çocuklar iyi başladıkları grup maçlarında Letonya ve Karadağ'a puanlar kaptırarak düşüşe geçti. Özgüven kaybı yaşıyoruz, mental açıdan dibe yakınız!

En kötüsü de bu sorunu çözecek kişi Şenol Güneş formsuz. Eğer yanlış kadro ile korkarak sahaya çıkarsak dağılırız ve grupta liderliğe veda ederiz. Bu maçta bir puan almak şu aşamada iyi sonuç. Ama o bir puanı da beraberliğe oynayarak alamayız!

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TELEFONU OLMAYAN BİRİNCİ!

YKS Adıyaman 1'incisi Hatice Ünlü, tarlada çalışarak bir yandan da ders çalışıp tam burslu tıp fakültesine gitmeye hak kazandı.

Başarısının sırrını düzenli ve disiplinli çalışmak diye tanımlayan Hatice, "Tarlamızda tütün ekiyoruz, sınav öncesinde tarlada da çalışıyordum ve eve gelince ilk işim ders çalışmak oluyordu.Günde yaklaşık 5 saat kadar ders çalışıyordum. Benim sosyal medya hesabım yok, telefon kullanmıyorum. Bol bol ders çalışıp kitap okuyorum. Arkadaşlarıma sosyal medyada zaman harcayacaklarına bol bol kitap okumalarını öneririm" dedi.



Hatice ne koleje ne dershaneye gitti, özel ders de almadı. Elbette her çocuk Hatice gibi azimli olamıyor! Cep telefonları da günlük hayatın vazgeçilmezi artık. Ama çocuklar cep telefonu ve tabletle ne kadar geç tanışırsa, sosyal medya ve oyunlara harcadıkları zaman az olursa daha başarılı oluyorlar.

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Altyazı

'Hiç düşündün mü, hiç bilmesen de şu berbat hayatının en mutlu anını çoktan yaşamış olabilirsin ve geleceğinde hastalıktan ve acılardan başka bir şey olmayabilir.' (Naked)

