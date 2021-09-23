2018 tarihinde yayına başlayan A Para, 3 yaşında! Türkiye ve dünyadan en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizlerini, finans dünyasının otorite isimlerinin yorumlarını izleyicileriyle buluşturan A Para aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı.

Küresel güçlerin ekonomi üzerinde Türkiye'ye yaptığı baskılar düşünülünce yerli ve milli bir ekonomi kanalı olmak A Para'yı daha önemli yapıyor.

Özlem Doğaner de genç ekibiyle yola çıkarken bu misyonu güzel özetlemişti: "Türkiye'de uzun yıllardır yabancı menşeili ekonomi kanalları vardı. A Para bu anlamda içeriğinden grafiğine, isminden kadrosuna farklı bir misyon üstlenecek. Türkiye'nin sesini Türkçe bakış açısıyla duyuracak. Milli ve yerli bir ekonomi kanalı olarak izleyicilerimizin karşısına çıkacağız... Ekonomiyi memleket meselesi olarak görüyoruz."



Yerli ve yabancı basında Türkiye'ye yönelik çıkan spekülatif ekonomi haberlerini görünce ve bu haberlerin sosyal medyada nasıl algı operasyonlarına dönüştüğünü gözlemleyince gerçekten de Doğaner'in "Ekonomiyi memleket meselesi olarak görüyoruz" sözü büyük önem kazanıyor.

A Para aynı zamanda KOBİ'lerin sesi oluyor, son dakika haberleriyle piyasaların nabzını tutuyor. Uzmanların analizleri piyasaların geleceğine ışık tutuyor. Programlarda 'soğuk ekonomi dili'nden farklı olarak daha anlaşılır bir dilin tercih edilmesi de izleyici yelpazesini genişletiyor.

Kanalın son dönemde atağa kalkan hafta sonu yayınları da izleyicilere farklı alternatifler sunuyor. Yeni kültür-sanat, sinema, teknoloji, sohbet, lifestyle programlarıyla da dikkat çeken A Para'nın sinema kuşaklarında da kaliteli yapımlar gösteriliyor.

Özetle A Para, kısa zamanda iyi yol aldı, hatta rakiplerine fark atmaya başladı.

***



NE TOSTMUŞ!

Önce bir özet geçelim: İstanbul- Taksim'de meşhur bir kafe, müşterisi Selçuk Yöntem'in tost yerken fotoğrafını çekip duvarına asıp menüde kullandı. Aynı şekilde birçok sanatçıya bunu yaptılar. Ünlü oyuncu, Magazin Gazetecileri Derneği Töreni için basılan mecmuaya kafenin verdiği ilanda, tosta gömülmüş bir şekilde çekilen fotoğrafını görünce kızdı. Ve izin alınmadan kendi fotoğrafı kullanıldığı için kafeye dava açtı. Uzun süren davada 2016 yılında kafe sahibinin tazminat ödemesine karar verildi. Kafe temyize gitti ve yine kaybetti. Yöntem'in kafeden kazandığı 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminat onandı.



Bazılarınız "Yöntem neden fotoğrafının çekilmesine izin vermiş?" diye sorabilir. Yöntem fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, ödül töreni mecmuasında kullanılacağını nereden bilsin? Kaldı ki, fotoğrafta Yöntem sanki tost kemiren sincap gibi çıkmış.

Yöntem o kadar film ve dizide oynasın ama Google'a yazınca ilk, davalık olduğun fotoğraf çıksın ve insanlar buna gülsün öyle mi?

Bence Yöntem daha büyük manevi tazminatı hak ediyor. Bu işten en karlı çıkan da o kafe oldu, dava yıllarca konuşuldu, haber oldu ve bedavadan reklam yaptılar.

***



GALATASARAY'A GOLCÜ ÖNERİSİ

Fatih Terim, forvet bulması için scout ekibine talimat vermiş. Scout ekibine iyi bir golcü önereceğim. Rayo Vallecano'da Radamel Falcao var. İspanya'da oyunun sonlarına doğru girmesine rağmen ilk iki maçında gol attı.

Anlaşılan Galatasaray'da iki yıllık tatil Falcoa'ya iyi gelmiş. Aslında adamın golle ilgili bir sorunu yok! Doğru sistem takır takır gol attırıyor işte.

Bakalım Falcao, Galatasaray macerası hakkında konuşunca neler diyecek!

***



ÇAKARLI KAÇ ARAÇ VAR?

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde ortaya çıkan çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte yeni kabus oldu. Genellikle camları filmli, çakarlı bu araçlar yoğun trafikte yol isteyerek, sıkıştırarak diğer sürücülere zor anlar yaşatıyorlar. Emniyet şeridini kullanıyorlar, kazalara neden oluyorlar.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlendiğini açıkladı. 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne ceza kesti. Kesilen ceza ise sadece 1339 lira! Bu çakar sahteciliği yapanlar için çerez parası.

Çakarlı minibüsler trafiğin en yoğun olduğu saatlerde ortaya çıkıyorsa burada bir rant da olabilir. İşi acil olan ya da trafikte beklemeyi sevmeyenler çakarlı araç kiralıyor olabilirler.



İstanbul'da bin 753 araç sahte çakarlı çıkıyorsa demek ki, 14 bin 9 araca çakar verilmiş. Bu sayı çok değil mi? Bir de denetime takılmayanları hesap edin!

Yasada çakar kullanmaya yani geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar belli; ambulans, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları. Ayrıca devletin üst protokolünde bulunan makamların emirlerine verilen araçlar ve bu araçları koruyanlar çakar takabilir. Trafik denetimi yapan polisler, ambulans, itfaiye ya da protokol araçlarını durdurmayacağına göre denetimlerde tespit edilen 14 bin 9 araçtan kaçının gerçekten çakar kullanmayı hak ettiğini ve İstanbul'da kaç araca çakar verildiğini merak ettim doğrusu!

***



SEVİYORUZ 'ARIZA' FUTBOLCUYU

Beşiktaş 3-1 öndeyken yedek oyuncuları sahaya sürünce oyuna sonradan giren Adana Demirsporlu Mario Balotelli iki gol atıp cezayı kesti!

Balotelli'nin attığı golden sonra Sergen Yalçın'a dönüp kafasını göstermesi yabancı basında da gündem oldu. Maçtan önce Balotelli'ye "Sergen senin için 'Bu çocukta beyin yok' dedi" diye kim söylediyse Süper Lig'in dengesini altüst etti.



Ben de Balotelli'nin yerinde olsam bana beyinsiz diyene iki gol atmışken selam çakarım. Seviyoruz aslında böyle 'arıza' futbolcuları, oyuna renk ve aksiyon katıyorlar. Tabii başkalarına zarar vermedikleri sürece!

Balotelli böyle giderse futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de ekmek yer. Reklamlara çıkar, en kötü 'Survivor'a katılır.

***



Altyazı

'Yalnızca yeterince küstah olmalısın, sonra dünya, ayaklarının önünde bekleyecek.' (Who Am I)

