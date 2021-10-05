Kanadalı müzisyen Grimes, 200 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk'tan 'kısmen' ayrıldıktan sonra sosyal medyada ilk kez fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta ünlü şarkıcı, Karl Marx'ın 'Komünist Parti Manifestosu'nu okurken görülüyor.

O manifestoda;



■ "Toprakta mülkiyetin kaldırılması ve kamu yararına kullanılması."

■ "Miras hakkının kaldırılması."

■ "Eşit çalışma yükümlülüğü, tarımsal iş ordularının kurulması."

■ "Haberleşme ve ulaşım araçlarının devlet eliyle merkezileştirilmesi."

■ "Çocuk istihdamına son verilmesi ve parasız eğitim" gibi maddeler yer alıyor.



Girmes; Marx'ı, Musk'tan önce okusaydı ayrılmak istemezdi herhalde!

Öte yandan Grimes haziran ayında Yapay Zeka'nın "komünizme giden en hızlı yol" olduğunu söyleyerek hiç de boş insan olmadığını kanıtladı.

Yapay Zeka'nın 20 yıl içinde gelişmiş ülkelerde çalışan insanların yüzde 35'ini işsiz bırakması bekleniyor.

Ama bu değişimin ekonomik krize yol açmaması için işsiz kalacaklara vatandaşlık ücreti ödenmesi planlanıyor. Yani Yapay Zeka, ilk etapta insanları asgari ücrette eşitleyecek gibi gözüküyor.

Yapay Zeka bu aralar dünya basının gündeminden düşmüyor.

Google X'in Mısırlı eski işletme müdürü Mohammad "Mo" Gawdat, The Times'a Yapay Zeka'daki gelişimi anlattı.

Küçük bir topu atıp tutan robot kollar geliştirdiklerini anlatan Gawdat, bu robot kolların topu sanki araştırmacılara gösteriş yapıyormuş gibi bir hareketle gösterdiğini ve Yapay Zeka'nın bu davranışının 'korkutucu' olduğunu söyledi.



BİRÇOK ALANDA FAYDALI

Gawdat, ayrıca Yapay Zeka algoritmaların sadece birkaç günde çocukların iki yılda yapacağı şeyi yapabildiğini belirtti.

Aslında Yapay Zeka'nın sağlık, eğitim ve eğlence sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok faydası var ama Gawdat, asıl sorunun Yapay Zeka'nın onu oluşturan kişinin önyargısını yansıtması olduğunu belirtiyor.

Buna da bazı ülkelerin vatandaşlarını denetlemek, ifade özgürlüğünü sınırlamak ve yıpratıcı yasalar uygulamak için yüz tanıma sistemini kullanmasını örnek gösteriyor.

Özetle Yapay Zeka, 'Terminatör' filmindeki Skynet gibi insanoğluna savaş açabilir.

Nereden nereye geldik. Yerli magazinde Bülent Ersoy'un Mustafa Keser'i öpmesini konuşuyoruz. Yabancıların magazin haberi bile ufuk açıyor!

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O DA BAŞIBOŞ KÖPEK MAĞDURU

TV100 spikeri Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Bebek'te yürüyüş yaparken bir sokak köpeğinin saldırısına uğramış. Hastaneye gitmek için taksi durdurmuş "Karşının taksisiyiz" diyerek almamışlar.



Zor bela taksi bulan Ela, "5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bir geçmiş olsununuzu alırım" diye paylaşım yapmış.

Gazetecilikte insanın köpeği ısırması haberdir ama köpeğin ısırdığı güzel bir TV sunucusu olunca internet sitelerine haber oldu. Bence haberde asıl tartışılması gereken; başıboş köpeklerin Bebek gibi İstanbul'un en gözde semtinde bile insanlara saldırması!

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NEREDEN NEREYE

The Libertines grubunun solisti, İngilizlerin milli 'arızası' Pete Doherty, 2000'lerin başında rock müzikte fırtına gibi esiyordu. Sağı solu belli olmazdı. Katıldığı çılgın partiler vukuatlı biterdi.



Bir ara en seksi 'rockçı' seçilmişti ve dönemin en havalı mankeni Kate Moss'la büyük bir aşk yaşıyordu.

Pete sonunda uyuşturucu bağımlığından kurtulmak için defalarca rehabilitasyon merkezlerine yattı ve kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı.

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu. Kız kardeşi Pete'in düğün fotoğrafını paylaştı. Ünlü rock'çı, nişanlısı Katia de Vidas ile sonunda evlenmiş. Yıllar Pete'den çok şey alıp götürmüşe benziyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYAL OLABİLİR

UEFA ülkeler sıralamasında 19. sıraya düştük. Avrupa kupası maçlarında iyi sonuçlar almayıp, 15. sıraya çıkamazsak 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne tek takımla katılacağız. Lig şampiyonumuz bile doğrudan katılamayacak, ön eleme oynayacak. Ve Avrupa kupalarında ülkemiz toplamda dört takımla temsil edilecek.

Avrupa'da mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı her puan altın değerinde. TFF gerekirse bu üç takımın maçlarını ertelemeli. Erteleme ligdeki rekabeti etkiler ama 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde takımımızın olmaması daha kötü senaryo!

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41 FUTBOLCU TAKIM BULAMADI

Süper Lig'de forma giyen 37'si yabancı, toplam 41 futbolcu bu sezon takım bulamadı.

Takımların borç batağında olması, Rusya, Çin ve Katar gibi ülkelerin futbola yatırım yapması gibi birçok nedenden dolayı eskisi gibi kaliteli yabancı transfer edemiyoruz. Gelenlerin çoğu da futbolu bizim ligde bırakıyor.

Süper Lig, yıldız adayı futbolculara da eskisi gibi değer katmıyor. Bu tablo yabancı sayısının daha da aşağı çekilmesi gerektiğini gösteriyor.

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ÜLKECE EVDE UZANIYORUZ

'Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması' sonuçlarına göre, 15 yaş üzeri erkekler günlük zamanının ortalama 6.4 saatini, kadınlar ise 6.2 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor.

Ne yapsınlar? Ayakta mı dikilsinler? Özellikle İstanbul'un merkezi semtlerinde sosyal aktivite için fazla alan yok. Spor salonu aidatları uçtu! Her yer bina ve AVM. Örneğin Beşiktaş'ta sahilde yürüyüş yapayım deseniz, sahil yok. Denizi göremiyorsun!



Dönüp dolaşıp oturacağınız yer kafe oluyor. Bir kahveye 20- 30 lira verip bir saat takılıyorsun. Belki bir fast-food'ta sağlıksız şeyler yiyip eve dönüyorsunuz işte.

Zaten insanlar pandemide evde oturmaya alıştı. Ev gibisi var mı? Demle çayını, kahveni. Aç Netflix'i dizi izle, biraz Instagram, Twitter'da takıl günü tamamlarsın.

Tabii bu örnekler yine bahane olmamalı. En azından parkta bahçede 10 bin adım atmalı. Son araştırmalar hareketsiz yaşam sigara kadar zararlı diyor!

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Altyazı

"Hangisi daha kötü olurdu; bir canavar olarak yaşamak mı, yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi?" (Shutter Island)

