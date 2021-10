'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti. Ve Erbil'in tacizine ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Erbil defalarca ölümden dönmesine, ilerlemiş yaşına rağmen Instagram'dan, DM'den genç kızlara yürümeye devam ediyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor.







Öte yandan Ece, bu ifşa olayından önce Erbil'i klibinde oynatmış, onunla buluşup fotoğraf çektirmiş. İfşa ettiği mesajlarda bile ünlü şovmen ile uzun uzun mesajlaştığı anlaşılıyor. Erbil ise "Beş kuruş para almadan Ece'nin klibinde oynadım" diyor. Kısacası ikilinin arasında bir samimiyet oluşmuş. Tabii bu samimiyetin derecesini bilmiyoruz.

Ece, babası yaşındaki Erbil'in çapkın biri olduğunu, genç kızlara DM'den yürüdüğünü biliyordu herhalde. Erbil ile de hayatın anlamını, kitapları, sanatı vs. konuşacağını mı sanıyordu?







Son dönemde Instagram güzelleri arasında ünlülerle samimiyet kurup, sonra da yazılan mesajları ifşa etmek moda oldu. Ece de Erbil'i bedava klipte oynatıp, onun popülaritesinden yararlanıp sonra da ünlü şovmenin mesajlarını ifşa ederek bir taşla iki kuş vurmuş da olabilir!

Elbette Ece, Instagram'da bikinili pozlar verse de, Tiktok'ta göğsünü gösterse de Erbil'in "Seninle bu gece yatmak istiyorum", "Git memelerini aç Tiktok'ta" gibi mesajlar atmasının savunulacak bir yanı yok.

Normal biri bunu yapınca tacize girer ama Erbil yapınca olay magazin polemiği gibi algılanıyor.



IŞINLA BENİ JEFF BEZOS

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, Star Trek (Uzay Yolu) dizisinde 'Kaptan Kirk' karakterini canlandıran William Shatner'ın uzaya gideceğini açıkladı.

Adamın hayatı "Işınla beni Scotty" diye diye film ve dizilerin uzay setinde geçti. Uzay denince akla ilk gelen isimlerden olan Shatner ilk uzay turistlerinden olmayı fazlasıyla hak etti.







Shatner'ın 90 yaşında olduğuna bakmayın çoğumuzdan genç duruyor! Bu yolculuk Blue Origin için de güzel reklam olacağa benziyor.

Blue Origin'ın New Shepard adlı uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılarak atmosferin bitip uzayın başladığı yere, 106 kilometre yüksekliğe çıkıyor. Yolcular sadece 4 dakika boyunca yerçekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya dönüyor. 1.5 saat süren bu eğlencenin bedeli ise 250-300 bin dolar.

Bu yolculuk Shatner'i tatmin etmez!



CEPTEN YOLLANAN ÇIPLAK FOTOĞRAF SİLİNMİYOR!

Iğdır'da şüpheli bir ölümle aramızdan ayrılan Aleyna Ağgül'ün (18), erkek arkadaşı Göktürk Argın'a yolladığı çıplak görüntülerin şantaj ve tehdit unsuru olarak kullanılmasından kızlarımız ders çıkarmalı.

Göktürk'ün iğrenç babası Gökhan Argın, bu görüntüleri oğlunun telefonunda görüp Aleyna'yı önce "Bende fotoğraf ve videoların var. Herkes senin ne olduğunu anlar" diye tehdit edip, sonra da tecavüz ettiği öne sürülüyor. Daha sonra da Aleyna'nın sesini kaydetmiş.

Zavallı Aleyna, görüntüler internette yayılmasın ya da ailesine gösterilmesin diye Gökhan Argın'ın kötü emellerinin kurbanı olmuş olabilir.

Gökhan Argın, Aleyna'ya "Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim" diyecek kadar baskı kurmuş.







Gençler aşık oldukları kişilere bazen çıplak fotoğraf ya da video yolluyor. Karşısındaki kişiye inanıyorlar ve sonrasını düşünmüyorlar. Belki o ilişki bitecek, kötü ayrılacaklar ve o insan görüntülerle sizi tehdit edecek!

Bazen Aleyna örneğinde olduğu gibi üçüncü şahıslar da görüntüleri ele geçirebiliyor. Cep telefonu bozuluyor tamire gidiyor, teknik servis elemanları o görüntüleri ele geçiriyor vs. Böyle birçok olay var. Sevdiğiniz insan o görüntüleri cep telefonundan ya da bilgisayardan silse bile, silinen fotoğrafları geri getiren teknikler var.

Karşı taraf şantaj yaparsa gençler paniğe kapılmamalı, hemen polise gitmeli. Görüntülere şantaj yapmanın cezası var.

Özetle çıplak görsel yollamak büyük risk.



HAMBURGERE ÖZEL MARUL

Hollandalı tarım üreticileri, sebze ve meyve israfını azaltmak için, tüketicilerin isteklerine yönelik yeni ürünler yetiştiriyor.

Hamburger ekmeğine tam oturan marul. Kararmayan karnabahar. İnce saplı brokoli, bu ürünlerden bazıları.

Ve bunları doğal diye satıyorlar! Muhtemelen kararmayan karnabahar için tohumların genetiğiyle oynuyorlar. Gerçi genetiğiyle oynanmamış tohum mu kaldı? En azından israfı önlüyorlar işte.

Bizim halciler de fiyatı artırmak için taze sebzemeyveyi çöpe atıyor!







PARKTA ELMAS BULMAK

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir kadın, eşiyle birlikte ziyaret ettikleri Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda 4.38 karatlık bir elmas buldu. Sarı renkli elmasın bulunduğu yerde sadece bu yıl 258 elmas bulunmuş.

Amerikalıların dolaştığı parka bak! Bizde parkta dolaştığında karşına başıboş köpek, tinerci, şarapçı çıkar!

Arkansas'ta elmas madenini park yapmışlar!



FRANSA'DAN KORKUNÇ RAPOR!

Fransa'da geçtiğimiz günlerde açıklanan raporda, Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda tahmini 216 bin çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğu belirtildi. Kiliseye dahil olan dindar olmayan kişiler tarafından işlenen suistimallerle birlikte sayı 330 bine ulaşıyor.

Korkunç organize bir cinsel istismar olayı bu. Yıllarca sürmüş ve kimse ses çıkarmamış. Bu olay bir Müslüman ülkede yaşansa dünya ayağa kalkardı. Elbette her ülkede çocuklar cinsel istismara uğruyor ama Fransa'daki vaka sayısı korkunç.

Ne yazık ki, din kisvesi altına sığınan sapıklar da var.