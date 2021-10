Hayvan sevgisiyle de takdir toplayan Süperstar Ajda Pekkan, sokak hayvanları için yanına yeni bir çalışan aldı. Bu çalışan sadece sokak hayvanlarını besliyor, hastalığa yakalananları tedaviye götürüyor. Pekkan'ın, sokak hayvanları için ayda 20 bin liralık harcama yaptığı söyleniyor.

Ünlü şarkıcı, Polonezköy'deki evinde beslediği İran kedileri hakkında "Bu hayvanlar bu evden gidecek" dediği için sevgilisi Okan Tapan'dan ayrılmıştı. Tapan'ın istemediği kedilerden birisi ölünce de onu doldurtup salonunun baş köşesine koymuştu.

Bir zamanlar 16 kedisi ve üç köpeğiyle yaşadığını söyleyen Pekkan, ablası Semiramis'le de kedileri yüzünden küsmüştü.

Pekkan, bir röportajında "O kadar seviyorum ki hayvanları, beni gömerseniz hayvan mezarlığına gömün. Her şeyim onlar" demişti.

6 kez çocuk aldıran ve hiç çocuğu bulunmayan Pekkan'a Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin. Ama Süperstar bir gün bu dünyadan ayrılırsa hayvan mezarlığına gömülmeyi vasiyet eder ve mirasını da başta kedileri olmak üzere hayvan dostlarına bırakırsa hiç şaşırmam.



LÜKS BİR HAYAT

Chanel'in efsane yaratıcı direktörü Karl Lagerfeld, 150 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını kedisi Choupette'e bırakmıştı. Bir anda dünyanın en zengin kedisine dönüşen Choupette, şu an Paris'te iki bakıcı ve korumayla yaşıyor. Lagerfeld'in özel jetiyle, kendisine ait iPad'i, Louis Vuitton ile Goyard'ın özel tasarım kıyafetleri ve elmas kolyeleriyle seyahat eden Choupette'in Instagram'da 275 bin takipçisi var.

Pekkan'ın kedilerini de lüks bir hayat bekliyor olabilir.

***



AŞI OLMAMANIN BEDELİ 43 MİLYON $

NBA ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, Kovid-19 aşısı olmadığı için artık takımıyla antrenmanlara ve maçlara çıkamıyor. Kimse onu ikna edemedi.

Irving, "Aşı olma baskısına boyun eğmeyeceğim.

Kendiniz için en iyi olanı yapın ama ben hiçbir tarafın savunucusu değilim.

Kendim için en iyi olanı yapıyorum" dedi.



Nets'den yıllık 26 milyon dolar, reklam anlaşmalarından da 17 milyon dolar kazanan Irving, ekonomik açıdan da kendini zor duruma soktu.

Irving ayrıca "Eğer bu yargılanmam ve şeytanlaştırılmam anlamına geliyorsa, ki olan da budur, oynadığım rol bu" dedi.

Aşı karşıtlarına ne kadar kızsak da aşı olmayanlar için bir cadı kazanı kurulduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu cadı kazanı toplum sağlığı için yapılıyor! Gerçekten içinden çıkılması zor bir tartışma bu.

***



UCUZ, BASİT AMA REKOR KIRIYOR

Konusu Japon dizisi 'Alice in Borderland'a benzeyen 'Squid Game', 'Açlık Oyunları'ndan 'Intacto'ya kadar birçok yapımla benzer temalara sahip.

Senaryosu mantık hatalarıyla dolu, oyunculuklar abartılı kötü, çekimler ve efektler ucuza getirilmiş vs.

'Squid Game' tam overrated (gereğinden fazla değer biçilmiş dizi), Netflix'in şimdiye kadar en çok kullanıcı tarafından izlenen dizisi oldu. Belki de doğru zamanda; komplo teorilerine ihtiyaç duyulan, bir avuç zenginin yönettiği milyarlarca insanın kendini köle gibi hissettiği pandemi döneminde yayınlandığı için bu kadar ilgi gördü.



Peki, bu kadar basit ve ucuza çekilmiş bir dizi nasıl bu kadar sürükleyici olabilir?

İzleyiciye fazla kafa yormadan, sıkılmadan üzerinde uzun uzun konuşabilecekleri bir öykü sundukları için olabilir mi?

Belki de "Bu dünya neden adil değil?", "Yaşamak için neden birbirimizi eziyoruz?", "Kapitalizmin sonu neden gelmiyor?" tarzı sıkıcı felsefi sorulara misket, halat çekme gibi basit çocuk oyunlarıyla cevap arandığı için dizi başarılı oldu.

Netflix, 'Squid Game' için toplamda 24.1 milyon dolar gibi yarattığı etkiye göre çok küçük bir ücret ödemiş. Yaklaşık 2.6 milyon dolara çekildiği tahmin edilen bir dizi, bölüm başına 8-10 milyon dolar harcanan dizilerden daha çok kar elde etti.

'Squid Game'den sonra hiçbir yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı küçük bütçeden, vasat oyunculuktan şikayetçi olamaz!

Galiba Güney Koreliler K-Pop'dan sonra, Squid Game'le dizi sektöründe başarıyı garantileyen sihirli formülü buldu.

***



BALAYINA ÇIKTIĞI İÇİN HAPİS YATACAK

Bayern Münih'in geçtiğimiz yaz 80 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Hernandez hapse giriyor.

Fransız futbolcunun eşi Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga ettiği için mahkemede eşine karşı altı ay uzaklaştırma cezası almıştı.

Sonra ünlü çift, ikinci balayı için tatile çıktı ve tatil dönüşü Hernandez mahkeme kararına uymadığı için Madrid havaalanında gözaltına alındı. Şimdi



Hernandez, İspanya'da seçeceği bir cezaevinde altı ay hapis yatacak.

İşte hukuk böyle bir şey.

Eşinizle barışıp ikinci balayına çıksanız bile mahkeme kararına uymadığınız için hapis yatabilirsiniz.

***



KAFAYI BELGESELE TAKTI!

'Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeni Peter Jackson'dan hayranları yeni filmler beklerken, o belgesel çekiyor. Üç Oscar'lı usta yönetmen, Dedesi William Jackson Çanakkale'de savaştığı için I. Dünya Savaşı'na kafayı taktı. İngiliz arşivlerindeki I. Dünya Savaşı ile ilgili 100 saati aşan görüntüleri karşılıksız restore etti, dedesinin savaştığı siperleri ziyaret etti. Ve ortaya 'They Shall Not Grow Old' adlı kaliteli bir belgesel çıkardı.

Jackson pandemide de boş durmamış. The Beatles'ın 12. ve son albümü 'Let It Be'nin kayıt sürecini anlatan aynı isimli belgeselden artan 55 saatlik görüntüler ve 140 saatlik ses kayıtlarından yeni bir belgesel ortaya çıkarmış.

'The Beatles: The Get Back' belgeseli, 25, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde üç bölüm halinde Disney+ üzerinden yayınlanacak.

Jackson son dört yılda daha fazla sinema filmi çekebilirdi ama o, kendisini heyecanlandıran konular üzerinde çalışıyor. Bu NBA efsanesi Michael Jordan'ın basketbola ara verip beyzbol oynaması gibi bir durum!

***



Altyazı

"Gülersen, bütün dünya seninle birlikte güler... Ağlarsan tek başına ağlarsın." (Oldboy)