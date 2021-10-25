Alman sürücüler, ülkede benzin ve motorin fiyatları 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşınca çareyi komşu ülke Çekya'daki benzin istasyonlarında buldu. Alman sürücüler, Çekya'da metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturuyor. Bir depo benzin için 40-60 dakika kuyrukta bekliyorlar.

İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları hem benzin kıtlığına hem de süpermarket raflarının boş kalmasına neden olmaya devam ediyor. Ünlü süpermarket zinciri Tesco, boş rafların oluşturduğu kötü görüntüyü gizlemek için ürünlerin fotoğraflarının yer aldığı örtülerle rafları kapatmaya başladı.



İngiltere'de elektrik fiyatı 9 ayda üçe katlandı. Fiyatlarındaki artış son bir ayda ise yüzde 80'i aştı. İngiltere'de yüksek elektrik fiyatları nedeniyle maliyetlerini karşılayamayan birçok firma faaliyetini durdurmak zorunda kaldı.

İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29.8, doğal gaza yüzde 14.4 zam yapıldı.

Almanya'da geçtiğimiz ocak ayında megawatt saat başına 52.81 Euro olan elektrik fiyatları, eylül'de 127.63'e yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları da uçtu! İngiltere doğal gaz ticaret merkezinde ocak ayında megawatt saat başına 22.56 Euro olan doğal gaz birim fiyatı eylül'de 57.81'e yükseldi. Doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda Almanya'da yüzde 300, Hollanda'da yüzde 270'in üzerinde arttı.



Özetle Avrupa'da hem elektrik hem de doğal gaz fiyatları son bir ayda ikiye katlandı ve 9 aylık artışlar yüzde 250'leri aştı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik kriz var. Enflasyon yükseliyor, döviz değer kazanıyor. Ama ülkemizde elektrik ve doğal gazdaki fiyat artışı Avrupa'ya göre çok düşük. Türkiye'de ocak ayında megawatt saat başına 13.70 Euro olan doğal gaz birim fiyatı eylül'de 21.27 oldu. Ülkemizde eylül'deki elektrik fiyatları ise megawatt saat başına 52.85 Euro. Türkiye, Avrupa'dan çok daha geride bulunuyor.

Tüm dünyayı saran ekonomik krize rağmen ülkemizde tedarik zincirinde sorun yaşanmıyor, market rafları dolu. İngiltere'deki gibi benzin kuyrukları yok, pahalı elektrik yüzünden fabrikalar üretimi durdurmuyor. Almanlar gibi komşu ülkelerde benzin kuyruğuna girmiyoruz.

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HİPERENFLASYON KAPIDA!

Aslında bunlar dünyanın iyi günleri...

Uzmanlar küresel krizin daha da büyüyüp hiperenflasyona dönüşeceğini söylüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da ABD'de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini açıkladı.



Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey de cuma gecesi attığı tweet'te ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını yazdı.

Dorsey, "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek" dedi.

Hiperenflasyona iklim değişikliğini de eklersek hem dünyayı hem de Türkiye'yi zor günler bekliyor. Dünya kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu noktada Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta verimi artırmak için reforma gitmeliyiz. İşsiz insanlarımızı tarım ve hayvancılığa yönlendirmeliyiz. Ekilmeyen tarım arazisi kalmamalı. Gübre, tarım ilacı, hayvan yeminde yerli üretim artmalı ve üretici desteklenmeli. Fırsatçılara göz açtırmayacak ve fiyatları dengeleyecek hal ve perakende yasaları da bir an önce çıkmalı.

Dünyanın en verimli toprakları üzerinde yaşıyoruz. Avrupa'yı besleyen enerji hatları bizden geçiyor! Tarım ve hayvancılıkta atağa kalkarak kendi kendimize yeteriz, hatta krizi fırsata dönüştürebiliriz.

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TAMPONSUZ KAMYON TRAFİĞE ÇIKMASIN

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli asistan doktor Rümeysa Şen, hastanedeki 36 saatlik nöbetin ardından otomobiliyle evine giderken sağ şeride park etmiş kamyona çarpıp hayatını kaybetti.



Doktorlar 36 saat nöbet tutmasa ve yoğun iş yükü altında çalışmasa Rümeysa hastalarına şifa dağıtmaya devam edecekti.

Ama Rümeysa'nın yaşaması için arkadan çarptığı kamyonda tampon da olmalıydı.

Kamyonlar, TIR'lar araç muayenesine girerken tampon takıyorlar ve sonra da ağırlık yaptığı ve yakıt tüketimini artırdığı için tamponu çıkartıyorlar.



Tamponsuz kamyon kullanmak yasak ama tamponsuz birçok kamyon yollarda!

Türkiye'de sol şeritte gitmek sağ şeritten daha güvenli! Sağ şeritler bubi tuzağı gibi tamponsuz kamyonlarla dolu.

Tamponsuz kamyonlara yüksek cezalar kesilmeli! TIR ve kamyon dorseleri için geliştirilen darbe sönümleyici tamponlar kullanılmalı.

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SENDİKA VE LİYAKATİN ÖNEMİ

'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in (42) ölümüne neden olması gündeme damga vurdu.

Sette silahlardan sorumlu kişi çekimde kullanılması için üç tabancayı hazırlayıp masaya bırakmış.

Yardımcı yönetmen Dave Halls, tabancalardan 1880 model Colt'u Baldwin'e vermiş. Normalde kurusıkı olması gereken 'aksesuar tabanca' gerçek mermiyle doluymuş.



Biri Baldwin'e tuzak mı kurdu sorusu akla geliyor değil mi?

Öte yandan aynı sette beş gün önce de Baldwin'in dublörünün kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmış.

Aslında sorun sendika üyesi set çalışanlarının kazadan bir süre önce saatler süren çekimlerde insani koşulların olmadığını söyleyerek seti terk etmesiyle ortaya çıkmış. Kazanın yaşandığı sahnenin çekimlerinden önce silahı denetleyen kişi de 'güvensiz ortam' nedeniyle filmi bırakmış ve onun yerini 'sendika' üyesi olmayan yerel bir set çalışanı almış.

Bir Hollywood setinde bile liyakatin ve sendikalı olmanın önemi ortaya çıktı.

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ELON MUSK'TAN BEZ AYARI

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından İstanbul-Bağdat Caddesi'nde açılan yeni Apple Store'u duyurdu. Elon Musk da Cook'un tweet'i için "Gelin, Apple bezini görün" yanıtını vererek dalga geçti.



Musk'ın bahsettiği bez, Apple'ın ABD'de 20 dolar'a, Türkiye'de de 200 TL'ye satılan ekran temizleme bezi. Sıradan bir bez parçası 200 TL. Amerikalılar bu işi biliyor!