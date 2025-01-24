78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in ortaklarından Ceyda Hacıbekirlioğlu sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu:

"Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar..."

"Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabi ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık!.."

"Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz..."

Ceyda Hanım demek ki, ailecek sizi yanlış biliyorlarmış!

Paranıza kıyıp doğru düzgün çalışan bir yangın söndürme sistemi bile kurmamışsınız!

Otelde, yangın alarmı çalışmıyor.

Yağmurlama sistemi yok.

Yangın merdivenini gösterecek uyarı işaretleri yeterli değil. Duman tahliye camı yok. Otelde ucuza donanımsız insanlar çalıştırılmış.

Yani koskoca otel yanmak için küçük bir ihmali beklemiş!

Ceyda Hanım usulsüz, tedbirsiz yönettiği otel yüzünden kendisini, ailesinin ve çalışanlarının hayatlarını tehlike attığının da farkında değil!

78 kişi hayatını kaybediyor ama Ceyda Hanım, elim kesildi, hassasiyet bekliyoruz diyor!

Daha kötüsü; belediyeye denetim dilekçesi verip sonrasında uygunsuzluklar belirlendiğinde dilekçeyi iptal edip, sonra özel bir firmadan uygunluk belgesi alan biri vicdandan bahsediyor, hassasiyet bekliyor!

Bir de "Yangın merdiveni tabii ki tahtadan değil" gibi egolu yazıyor! Bu nasıl bir özgüvendir?

Ceyda Hanımın normalde bırakın tweet atmayı insan arasına çıkamaması gerekiyor.

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DOWN SENDROMLU ÇOCUĞU DÖVMEK...

İzmir'de komşunun oğlunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

17 yaşındaki çocukta üç kırık tespit edildi. Başparmağı ve sırtında kemik kırılmış ama cani komşu serbest.

Üstelik cani komşunun dövdüğü kişi toplumsal sevgi ve anlayış gösterilmesi gereken down sendromlu bir çocuk!

Kanunda "Başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır" diye madde var ama dayak atanlar yaralanmaya neden olsalar bile genelde hapis cezası almıyorlar.

Bazen küçük tartışmalar bile hemen yumruklu kavgaya dönüşüyor. Çünkü dayak atan kişi ceza almayacağını biliyor!

Kavga ve fiziksel şiddet sıradan bir olay gibi algılanıyor!

Ve bu yüzden otopark yeri, trafik gibi sıradan kavgalar bile bazen cinayete dönüşebiliyor.

Yaralanmaya neden olan kavgalarda suçlulara hemen hapis cezası verilmeli ki, darp etmenin sıradan bir olay olmadığı toplumda anlaşılmalı!

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AMERİKA DA UYARDI

Hollanda'nın ardından ABD hükümeti de Türkiye'ye gidecek vatandaşları için sahte alkol konusunda uyarı mesajı yayınladı.

Uyarıda Türkiye'de sahte içki kaynaklı ölümlerin giderek arttığı belirtilirken dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı.

Daha önce de yazdığım gibi; sahte içkiden ölümler turizmi de etkileyebilir.

Bu konunun hem vatandaşların can güvenliği hem de turizm sektörü açısında hafife alınmaması gerekiyor.

Kuduz tehdidi, sahte içki tehdidi vs. bunlar Türkiye'yi gelişmişlik listesinde alt sıralara iter!

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BATSIN BU DÜNYA!

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası milyonları derinden üzdü.

Toplum faciadan sorumlu kişilerin tutuklanması ve bu otele izin verenlerin istifa etmesini istiyor.

Ünlüler de facia ile ilgili paylaşımlar yapıyor.

Bir muhabir, faciadan sonra bir kişinin dahi istifa etmemesi konusunda Orhan Gencebay'dan yorum istedi.

Ünlü şarkıcı da "Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz.

Yönetenler daha iyi bilir. Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir.

İnşallah her şey daha iyi olacak şekilde gereken yapılır.." Gencebay'ın artık 80 yaşında olduğu için polemiğe girmek istememesini bir noktaya kadar anlarım.

Ancak "Batsın bu dünya" sözü milyonların ezberine düşmüş Gencebay konumunda bir sanatçı 'Bu konuda konuşmak bize düşmez" dememeli.

"İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir" diye sözünü ettiği olayda insanlar çocuklarını camdan attı!

Elbette Gencebay da yaşanan faciaya çok üzülüyordur ama sürekli "Aman yanlış anlaşılmayayım, kimseyi kızdırmayayım" diye hareket etmesi yanlış anlaşılmasına neden oluyor.

Bence Gencebay artık 'etliye sütlüye karışmamayı' yaşam felsefesi edinmiş ama bu yaşam biçimini yukarıdaki açıklamada olduğu gibi bazen fazla abartıyor.

Gencebay'a naçizane tavsiyem; arada siz de "Batsın bu dünya" deyin!

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CIA, LİDERLERİN DÜŞÜNCELERİNİ OKUYOR

New York Times'a göre CIA, dünya liderlerinin farklı senaryolara nasıl tepkiler vereceklerini ölçmek için bu liderlerin karakterlerini ve geçmiş davranışlarını inceleyip onları taklit eden yapay zeka chatbot'lar kullanıyor.

Normalde bu lider analizleri, psikoanalistler tarafından yapılıyor. Şimdi bu analizlere bir de yapay zeka eklendi.

Vladimir Putin, Xi Jinping gibi liderler hakkında bugüne kadar topladıkları verileri kullanarak yapay zekayı eğiten CIA, artık chatbot desteği de alıyorsa, yaptıkları tahminlerin doğruluk oranı daha da yükseliyor demektir!

Artık liderler düşüncelerinin okunduğunu bilerek, ona göre politik kararlar almalı!