A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı hezimet milyonları üzüntüye boğdu.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao gibi adını yeni öğrendiğimiz ülkelerin takımları bile bizden daha çok mücadele edip, puanlar aldılar.

Türkiye ise Dünya Kupası'nın açık ara en başarısız takımı oldu.

Yapılan hataları çok konuştuk, tekrar yazmaya gerek yok.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı milli bir mutluluğa çeviremedik.

Şu an toplumda üzüntüden daha kötü bir ruh var!

Başta çocuklar olmak üzere milyonlarca insan küçük çaplı bir travma yaşıyor!

Birçok insan bu hezimetin bir faturasının olmasını, bir istifanın gelmesini bekliyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella ise "İstifa etmeyeceğim, bunu kabullenin" şeklinde pişkin bir açıklamada bulundu.

Bu da halkı daha çok öfkelendirdi.

Montella güzel işler yaptı ama sonunu getiremedi. Zararın neresinden dönülürse kardır!

Peki, Montella'nın yerine kim gelmeli?

Takımın başına yabancı, üst seviye bir teknik direktör getirilebilir ama yabancı hoca tercihinin riski büyük!

Yabancı hoca önce Süper Lig'i tanıyacak, sonra yeni bir sistem kuracak, yeni bir oyuncu havuzu yaratacak vs. yeniden yapılanma büyük risk!

Milli takımın başına Türk insanını ve ligi avcunun içi gibi bilen, istikrarlı bir başarı grafiğine sahip olan, yerli bir hoca geçmeli.

Bu hoca, Başakşehir'i bile şampiyon yapan, Galatasaray'a üst üste dört şampiyonluk kazandıran Okan Buruk'tan başkası olamaz.

Buruk, kulüp kariyerinde uyguladığı agresif ve modern ön alan presi rahatlıkla milli takıma taşır. Takımda onun yetiştirdiği birçok futbolcu var.

Buruk, Galatasaray'da Osimhen, Icardi, Torreira gibi zor profilleri yönetip şampiyonluk yolunda birleştirdiği gibi, milli takımda da Avrupa'da oynayan yıldız futbolcularımızı tek hedefe odaklayabilir.

Buruk yıldız ve ego yönetiminde tam bir uzman.

Buruk'un Galatasaray'da dev rakiplere karşı uyguladığı ezber dışı ve cesur planlar, milli takımı zihinsel olarak bir üst seviyeye taşıyabilir.

Buruk, kriz ve kaos yönetimini de çok iyi biliyor. "Bunları yazıyorsun ama Okan Buruk milli takımı istiyor mu" diye soranlar olabilir.

Her Türk antrenör, bir gün milli takımı çalıştırmak ister. O gün Buruk için çoktan geldi.

Başkan Erdoğan daha önce devreye girerek Fatih Terim ve Şenol Güneş'in takımlarından ayrılarak A Milli Takımı'nın başına geçmesine vesile olmuştu.

Aynısını Buruk için de yapabilir!

Terim ve Güneş gibi Buruk da milli görevin her şeyden önce geldiğini biliyor.

Milli takımı bir üst seviyeye çıkaracak isim tartışmasız Okan Buruk'tur.

Milli görevden kaçılmaz!

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TFF KENDİ TAKIMINI KURSUN

Milli Futbol Takımı'ndaki golcü eksikliğini gidermek için devşirme futbolcu modeli gündemde.

Evet, bu da bir seçenek ama önce yerli genç yeteneklere yönelmeliyiz.

Bununla ilgili bir haber çıktı:

Bodrum FK'da oynayan Ali Habeşoğlu (21 yaş), Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım (21) ve Ümraniyespor'dan Batuhan Çelik (21) gibi gençler eğer gelişim gösterirlerse forvet açığını kapatabilirler.

Normalde bu tarz yıldız adayları takımlarında düzenli oynasalar milli takımda golcü sıkıntısı çekilmez.

14+4 yabancı transfer kuralı Türk futbolcuların forma bulma şansını büyük ölçüde engelliyor.

Elbette yabancı futbolcular olmadan takımlar rekabet edemez ama bunun bir dengesi olmalı.

Daha önce Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin genç oyuncularının maç ritmi kazanması için profesyonel lig fikstürüne paralel olarak U21 Ligi düzenleniyordu.

Gençler A takımla seyahat ediyor, as maçtan birkaç saat önce PAF takımı olarak sahaya çıkıyordu.

Ancak bu lig yetişkin futbolu sertliği sunmadığı gerekçesiyle 2019 yılında sonlandırıldı.

TFF, bunun yerine kulüplerin genç oyuncularını profesyonel alt liglerde (3. Lig, 2. Lig) oynatabileceği bir "B Takımı" veya "Rezerv Lig" modeli üzerinde çalıştı.

2022-2023 sezonunun başında bir "Rezerv Lig" kuruldu, lakin kulüplerin maliyet ve lojistik şikâyetleri nedeniyle bu lig sadece birkaç hafta oynandıktan sonra apar topar iptal edildi.

Bir önerim olacak:

TFF takımları yabancı sayısını aşağı çekmeye de ikna edemiyorsa Türk elit gençleri oynatabileceği kendi takımını kurmalı.

Bunun en güzel örneği; INF Clairefontaine'dir.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından kurulan bu akademi çok başarılı olmuştu.

Clairefontaine'de eğitim gören elit genç oyuncular, federasyon bünyesinde kurulan bir takımla Fransa Championnat National 3 (Fransa'nın 5. kademe ligi) gibi liglerde mücadele ediyorlar.

Hafta içi federasyon tesislerinde birlikte eğitilip lig maçlarına çıkan gençler, hafta sonu ise sadece resmi maçlar için kulüplerine dönüyorlar ya da doğrudan akademi takımıyla oynuyorlar.

Clairefontaine'den Thierry Henry, Kylian Mbappé, Nicolas Anelka ve Blaise Matuidi gibi dünya yıldızları yetişti.

TFF de bu modeli uygulayabilir.

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20 BİN TL AİDAT!

Antalya'da bir rezidansta yaşayan Hediye Hin, aidatların 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması ve ayrıca 100 bin TL ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine karşı dava açtı.

Hin, ayrıca siteye ait gelir-gider kalemlerinin şeffaf şekilde açıklanmadığını, toplanan paraların fonlarda işletildiğini ve toplantı süreçlerinde usulsüzlüklerin yaşandığını iddia etti.

Ne kadar lüks olsa da 20 bin TL aidat ve 100 bin TL ek ödeme talep etmek çok değil mi?

Daha kötüsü site yönetimi, 120 bin TL'nin toplanabilmesi için asansörler, sular ve klimaları kapatmış!

Hani aidatlardaki usulsüzlüklerin giderilmesi için yasa çıkarılmıştı?

Büyük sitelerin yönetimini ele geçiren mafyatik oluşumlar ne zaman son bulacak?

İddialar doğruysa adamlar yeni çıkan yasayı da umursamıyor!

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Altyazı

"Bir şeyin sana ait olduğunu anlamak için onu özgür bırak." (Leon)