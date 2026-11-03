Forbes, 2026 yılının en çok kazanan "ölü" ünlülerini açıkladı.

Müzik, sinema, edebiyat ve spor dünyasından 13 ismin yer aldığı listede toplam gelir 637 milyon dolara ulaştı.

Yıllardır zirvede bulunan Michael Jackson ise bu kez ikinci sıraya geriledi.

Listenin zirvesinde, 2024 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden efsanevi müzik yapımcısı Quincy Jones yer aldı.

Michael Jackson'ın 'Thriller' albümü ve Frank Sinatra'nın 'Fly Me To The Moon' şarkısı gibi önemli müzik projelerinde çalışan Quincy Jones, kariyeri boyunca Ray Charles, Donna Summer, Miles Davis ve Aretha Franklin gibi efsanelerle çalıştı.

Jones'un mirasçıları, Mart 2026'da sanatçının müzik kataloğundaki haklarının büyük bölümünü HarbourView Equity Partners'a sattı.

Forbes, anlaşmanın değerini yaklaşık 150 milyon dolar olarak tahmin ediyor.

2009'daki ölümünden bu yana zirvede yer alan Michael Jackson, muhtemelen 2027'de tekrar zirveye oturur.

Edebiyat dünyasından Dr. Seuss ise 80 milyon dolarlık gelirle en çok kazanan 'ölü' ünlüler listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Listede diğer ölü ünlüler ise şöyle sıralanıyor:

Elvis Presley (75 milyon dolar), Dolly Parton (46 milyon dolar), Bob Marley (25 milyon dolar), Prince (24 milyon dolar), Diane Keaton (22 milyon dolar), John Lennon (18 milyon dolar), George Harrison (15 milyon dolar), Jimmy Buffett (15 milyon dolar), Kobe Bryant (14 milyon dolar), Arnold Palmer (13 milyon dolar).

Forbes'un değerlendirmesinde, müzik kataloglarının satışı, telif hakları, sinema yapımları, sahne gösterileri ve marka lisanslarının hayatını kaybeden ünlülerin mirasları için başlıca gelir kaynakları olmaya devam ettiği belirtildi.

Şimdi bu haberden sonra Türkiye'de en çok kazanan 'ölü' şarkıcılar aklınıza gelmiştir.

Ferdi Tayfur mu?

Ahmet Kaya mı? Barış Manço mu? Zeki Müren mi? Müslüm Gürses mi?

Halkın hafızasına kazınmış isimlerin bıraktığı eserler, bugün dijital platformlar (Spotify, YouTube vb.), televizyon gösterimleri, radyo yayınları ve mekân lisanslamaları sayesinde her yıl düzenli bir ekonomik büyüklük yaratıyor.

Sanatçının telif gelirlerindeki en büyük sıçramalar genelde hayatları bir filme konu olunca gerçekleşiyor.

Örneğin 2018 yılında vizyona giren gişe rekortmeni 'Müslüm' filminde ünlü şarkıcıya ait 14 şarkı kullanıldığı için mirasçılarına 1.8 milyon TL telif ücreti ödenmişti.

Sekiz yıl öncesine göre sadece bir filmde kullanılan şarkılar için güzel kazanç değil mi?

Her yıl düzenli olarak en çok gelir elde edilen dijital yayın teliflerinde durum ne acaba?

Bazı büyük sanatçıların telifleri aileleri ya da kurdukları özel vakıflar aracılığıyla korunur ve yönetilir.

Ancak bu gelirlerin miktarı Türkiye'de Forbes listelerindeki gibi milyar dolarlık endüstriyel verilerle değil, miras hukuku ve özel mülkiyet kapsamında gizli kalır.

450 MİLYON TL'LİK TELİF

Aynı durumun besteci, söz yazarı ve aranjörlerin haklarını koruyan, toplanan müzik teliflerini hak sahiplerine aktaran en büyük çatı kuruluş olan MESAM için de geçerlidir.

MESAM her yıl üyelerine dağıttığı toplam telif ücretini açıklıyor.

Toplam telif ücreti bazen 450 milyon TL'ye kadar ulaşıyor ama MESAM 'ölü' ya da yaşayan hiçbir sanatçının ne kadar telif geliri elde ettiğini net bir şekilde açıklamıyor.

MESAM sisteminde, sanatçıların vefatından sonra da 70 yıl boyunca telif gelirleri toplanmaya ve yasal mirasçılarına ödenmeye devam eder.

MESAM veri tabanında ve telif dağıtım listelerinde, hayatta olmamasına rağmen geride bıraktıkları dev külliyatla her yıl "telif şampiyonu" olan ya da yüksek gelir üreten başlıca ünlüler şunlar:

■ Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Neşet Ertaş, Kayahan, Aşık Veysel, Cem Karaca, Zeki Müren, Erkin Koray...

Ne yazık ki, hep tahminler üzerinden konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşayan ya da 'ölü' ünlülerin kazançlarını hiçbir zaman net bir şekilde öğrenemiyoruz!

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SAKATLIĞIN CİDDİ OLDUĞU BİLİNİYOR MUYDU?

Fenerbahçe, 10+4 kuralı yüzünden Talisca'yı göndermişti. Semedo'nun gönderilmesi daha mantıklıydı. Gurme Fenerbahçeliler, Acun Ilıcalı getirdiği için Talisca'nın yollandığını biliyordu.

Sonrasında Asensio bir türlü iyileşemedi ve takım sürekli puan kaybetti.

Talisca, "Tüm bunların neden yaşandığını anlamak çok kolay! Ne de olsa beni kulübe getiren Acun Ilıcalı'ydı" diye bir açıklama yaptı.

Şimdi cevaplanması gereken soru şu:

Asensio'nun sakatlığının ciddi olduğu bilindiği halde mi Talisca gönderildi?

Eğer Yıldırım bile bile takıma bu kötülüğü yaptıysa hiç mayısa kadar o koltukta oturmasın!

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HAFIZADAN SİLİP YENİDEN İZLEMEK

Hollandalı ünlü sinema zinciri Pathé, hipnoz yöntemiyle 30 sinemasevere daha önce izledikleri dört kült filmi unutturarak bu yapımları ilk kez izleme heyecanını yaşatmaya çalışacak. Bu özel etkinlik 9 Kasım Pazartesi günü Lahey'deki Pathé Buitenhof sinemasında gerçekleştirilecek.

Katılımcılara 'Matrix', 'Se7en', 'La La Land' ve 'Interstellar' olmak üzere dört popüler film seçeneği sunulacak.

Gösterim öncesinde hipnoterapist Victor Elzo Kraemer ile bir ön seans gerçekleştirecek olan izleyiciler, ardından sinema salonunda film başlamadan hemen önce tekrar hipnoz edilecek.

Kraemer'e göre katılımcılar bu dört filmi büyük oranda unutacak.

Keşke bunun dizi versiyonu yapılsa. 'Breaking Bad'i sıfır hafıza ile yeniden izlemeyi isterdim.

Hafızadan bir filmi çıkartıp sonra tekrar izlemek trend olursa sinema salonları tekrardan kâra geçebilir.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Bazıları futbolun ölüm kalım meselesi olduğuna inanır. Bu tavırdan nefret ediyorum. Futbolun bundan çok daha öte bir şey olduğundan emin olabilirsiniz." (Bill Shankly)