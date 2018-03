Derik’te kocaman bir aile olup çocuklar için kenetlendik

Üç yıl önce roketli saldırıya uğrayan, Mardin Derik’teki Namık Kemal Ortaokulu, Birleşmiş Markalar Derneği tarafından onarıldı. 2015 ve 2016’da iki şehit veren Derik’te, 800 çocuğun eğitim göreceği okulun açılışında sadece GÜNAYDIN vardı

Mardin'in Derik ilçesi, geçtiğimiz günlerde çok özel bir açılışa evsahipliği yaptı. İlçede 2015'te çıkan olaylar sırasında, Namık Kemal Ortaokulu roketli saldırıya uğramış, saldırıda Uzman Çavuş Sezer Aydemir şehit düşmüştü.

10 Kasım 2016'da ise Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, makamında uğradığı saldırıda şehit edilmişti. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından onarılan Namık Kemal İlk/ Ortaokulu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen resmi açılış töreniyle hizmete girdi.

Ben de, sadece SABAH Gazetesi'nin izlediği tören için Derik'teydim. BMD Başkanı Sinan Öncel ve BMD üyesi işadamları Hilal Suerdem, Hüseyin Şeynova, Nejdet Ayaydın ve Volkan Atik'in katıldığı açılış töreninin ardından; Öncel ile okul projesini konuştuk...



BÜTÇE İKİ GÜNDE OLUŞTU

Çok anlamlı bir iş yaptınız. Derik'teki proje nasıl başladı?

Yaklaşık 65 bin nüfusu olan Derik'te ilkokul ve ortaokul çağında 13 bin 500 çocuğumuz bulunuyor.

O çocuklarımızdan yaklaşık 800'ü Namık Kemal İlk /Ortaokulu'nda öğrenim görüyor. İlçede 2015'te çıkan olaylar sırasında okula roketli saldırı düzenlendi. Ne yazık ki o saldırıda Uzman Çavuş Sezer Aydemir, şehit düştü. Yaklaşık bir yıl sonra 10 Kasım 2016'da da ilçe kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, makamında uğradığı saldırı sonucu şehit oldu.

Derik, BMD Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın'ın memleketi ve projede Ayaydın'ın büyük payı var. Sizin ise Derik'e ilk gelişiniz.

İstanbul'dan bakınca Derik nasıl görünüyor?

Nejdet Ayaydın'ın projeyi üstlenmemizde gerçekten büyük rolü bulunuyor. Öte yandan, Ekrem Akyiğit'in adını da anmadan geçemeyeceğim.

Kendisi, yönetim kurulumuz adına okulun onarım çalışmalarını üstlendi ve her aşamasıyla yakından ilgilendi.

Derik, İstanbul'dan bakıldığında belki çok uzakta ama bizim gözümüzde İstanbul, Ankara veya Antalya'dan hiçbir farkı yok. 780 bin kilometrekarenin her bir metrekaresi bizim için aynı değerde.

Çocuklarımız da öyle... BMD olarak çocuklarımız konusunda çok hassasız. "Üşüyen çocuğumuz kalmasın" dedik ve bugüne kadar 1.5 milyondan fazla çocuğumuzu giydirdik. Derik'teki okulun onarımını üstlenmemiz, benim kadar yönetim kurulundaki arkadaşlarımı da heyecanlandırdı. Gerekli bütçeyi iki günde denkleştirdik.

Bugün burada karşılaştığımız manzara, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı çok daha iyi gösteriyor. Onarım çalışmaları tamamlanan ve 2017-18 eğitim-öğretim yılına yetişen okulun resmi açılış töreni için; yönetim kurulu üyelerimiz Hilal Suerdem, Hüseyin Şeynova, Nejdet Ayaydın ve Volkan Atik ile birlikte Derik'e geldik. Hepimiz için duygu yüklü bir gün oldu.

Açılışta "Derik'teki fotoğrafa bakınca bu güzel ülkenin geleceğine dair umutlarım daha da arttı" demeniz herkesi etkiledi. O fotoğrafta ne gördünüz?

Derik fonundaki o fotoğrafta neler mi var? Her şeyden önce bu ülkenin vefakar, cefakar, yurtsever, çocuklarının eğitimli, ülkelerine yararlı bireyler olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan insanlar var. Gittiğimiz her yerde bu insanlarımızın yüce gönüllülüğü ve misafirperverliğine tanık olduk. Fotoğrafın bir diğer köşesinde eğitime susamış, ülkemizin geleceği, umudumuz olan pırıl pırıl çocuklarımız yer alıyor. Ben onların gözüne baktığımda, özlemini çektiğimiz toplumsal barışı ve müreffeh Türkiye'yi gördüm.

Elbette yine aynı karede özverili öğretmenlerimiz bulunuyor. 30 öğretmen kardeşimiz, ailelerinden uzakta büyük bir fedakarlıkla burada çok anlamlı bir işe imza atıyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.



İLÇEYİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

Bu anlamlı işi tamamlayan bir isim daha var sanırım...

Evet, o kareyi tamamlayan isim; şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün yerine gönüllü olarak Derik'i seçen Kaymakam Hakan Kafkas. Eşi ve minik kızını da yanına alarak Derik'te nöbeti devralan Kafkas, kısa sürede ilçe halkıyla bütünleşmiş ve aile gibi olmuşlar. İşte ben Derik fotoğrafında bu büyük aileyi gördüm. Barış ve huzur için kenetlenen, çocukların aydınlık yarınları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güzel insanların yaşadığı bu ilçeyi çok daha güzel günler bekliyor. Bu güzel kareye BMD olarak mütevazı bir katkı sunduğumuz için çok mutluyuz.