Moskova’da 24 saate sığmayan futbol heyecanı

GÜNAYDIN, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası 2018’de, Sırbistan-Brezilya maçı heyecanına tanıklık etmek için Moskova’daydı. Futbol coşkusunun tribünlerden sokaklara taştığı şehirde tam bir karnaval havası yaşanıyor

Dünyanın en önemi futbol etkinliği FIFA Dünya Kupası 2018, Rusya'nın evsahipliğinde devam ediyor. Ülkenin farklı şehirlerinde oynanan grup maçları tamamlanırken, Dünya Kupası'nın kalbi, final maçının da oynanacağı Moskova'da atıyor. Moskova'da en ilgi çeken karşılaşma ise; Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke olan Brezilya'nın Sırbistan'la oynadığı son grup maçıydı. Ben de yeşil sahada büyük heyecana sahne olan, saha dışında ise Brezilyalı ve Sırp taraftarların şovlarıyla renklenen karşılaşmayı izlemek üzere Moskova'daki Spartak Stadyumu tribünlerinde yerimi aldım.







SAMBACILAR RENK KATTI

Brezilya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maça, sambacıların yaptığı tezahüratlar ayrı bir renk kattı. Dünya Kupası'nın sponsorlarından birinin kupaya özel ürettiği kırmızı ışıklı bardak, taraftarların favorisi oldu. Sese duyarlı bardak, altındaki kırmızı ışıkla taraftarların kupada en sevdiği üründü. 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana 32 yıldır dokuz kupanın sponsoru olan bir içecek firması, aynı zamanda en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl ve Tomorrowland gibi festivallerin de ana sponsorluğunu üstleniyor. Marka, bu aydan itibaren Anadolu Efes Grubu bünyesine katılarak Türkiye pazarına girdi. Moskova'da maç heyecanını TV ekranının ünlü yüzleri Kerem Bürsin, Kaan Urgancıoğlu, Seçkin Özdemir, Bora Cengiz ve Sarpcan Köseoğlu ile birlikte yaşadık. Rengarenk Brezilya tribünlerinde yerimizi alıp takımın ünlü amigosuyla birlikte tezahüratlar yaptık. Maç öncesi ise Moskova sokaklarını dolaşıp kupa heyecanının şehrin dört bir yanını nasıl sardığına tanıklık ettik. Ünlü oyuncular, Moskova'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncuların Moskova'da olduğunu duyanlar, otellerin önüne akın etti. Kaldıkları otelin çıkışında hayranları tarafından etrafı sarılan Seçkin Özdemir, Kaan Urgancıoğlu ve Kerem Bürsin; yerli-yabancı onlarca kişiyle selfie çektirip bol bol imza dağıttı







ŞEHİRDEN KUPA NOTLARI

Şehrin dört bir yanına kurulan deneyim alanlarında, izleyicilerin kendilerini 'maçın adamı' seçtiği köşe çok ilgi görüyor. Portekiz'in İspanya ile 3-3 berabere kaldığı maçta hat-trick yapan Cristiano Ronaldo'nun, Instagram'da 8 milyon beğeni alan 'maçın adamı' paylaşımı, taraftar alanında futbolseverler tarafından taklit ediliyor.

Dünya Kupası'nın en önemli özelliklerinden biri de; organizasyonun gerçekleştiği şehrin bir ay boyunca o etkinlikle bütünleşmesi. Bunun en çok hissedildiği noktalardan biri de Moskova'daki BUD Hotel. Parti oteli konseptindeki tesis; Dünya Kupası boyunca lobiden odalardaki nevresime kadar her detayda kupa coşkusunu yaşatıyor. Odalarda kullanılan nevresimlerden birinde 'No sleep till the final', yani 'Finale kadar uyku yok' yazıyor. BUD Hotel'in loftunda, geçtiğimiz günlerde sabah 06.00'ya kadar devam eden bir kupa partisi de düzenlendi.

Sırbistan-Brezilya maçını izleyenler arasında, Brezilyalı top modeller Alessandra Ambrosio ile Izabel Goulart da vardı. Goulart, sevgilisi Kevin Trapp'in yedek kaleci olduğu Almanya-Güney Kore maçını izlemek yerine ülkesi Brezilya'yı destekledi. Futbol tutkusuyla tanınan Alessandra Ambrosio da tribünlerden bol bol paylaşım yaptı.

Neymar'ın kupaya damga vuran yeni saç modeli, Sırbistan-Brezilya maçı sırasında da gündemdeydi. Birçok taraftar Neymar'ın üst kısmı kıvırcık sarı saçlarını taklit ederek komik görüntüler oluşturdu. Neymar figürlü güneş gözlükleri de, kupa boyunca Brezilyalı taraftarların en çok kullandığı aksesuvarlar arasında.