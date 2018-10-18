ATV, 25’inci yaşını Cannes’da kutladı

Dünyanın en büyük TV içerik fuarı MIPCOM’da atv rüzgarı esti. Cannes’da düzenlenen fuarda atv; hem reyting rekortmeni dizilerini tanıttı, hem de 25’inci yaşını kutladı. Fuara, yabancı TV profesyonellerinden büyük ilgi gören ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi damga vurdu

Fransa'nın Cannes kentinde her yıl Ekim ayında düzenlenen, dünyanın en büyük TV içerik fuarı MIPCOM' da atv dizilerinin rüzgarı esti. 'Dizi atv'de izlenir' diyerek yola çıkan atv; dört kıtada 100'den fazla ülkede içerikleri izlenen bir televizyon kanalı haline gelerek, 25'inci yaşında başarısını dünya ölçeğinde taçlandırdı. Bu büyük başarıyı ve yeni yaşını, 58 ülkeden 120'yi aşkın davetlinin katıldığı özel bir akşam yemeği ile kutlayan atv, fuara damga vurdu.



ÇEYREK ASIR PASTASI KESİLDİ

25'inci yıl kutlamaları çerçevesinde; atv camiası yapımcıları, yabancı fuar katılımcıları ve atv yöneticileri eşliğinde pasta kesildi. Reyting rekorları kıran 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu, geceye dizinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav ile birlikte katıldı. Bu önemli gecede; atv'nin uluslararası başarısında yapımları ile yer alan Ali Gündoğdu, Ayşe Medran, Bahadır Özdener, Burak Sağyaşar, Faruk Bayhan, Mehmet Yiğit Alp, Nilgün Sağyaşar, Raci Şaşmaz ve Timur Savcı da atv'yi yalnız bırakmadı.



Meksikalı Imagen TV yöneticileri, İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe ile bir araya geldi.



TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

OSMAN Sınav'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Sen Anlat Karadeniz', fuarın gözdesi oldu. 14 bini aşkın TV profesyonelinin katıldığı fuarda atv; göz alıcı standı, sahip olduğu sponsorluklar, açık hava ilanları ile Cannes sokaklarında ve fuar alanında Türkiye'yi temsil etti. 'Sen Anlat Karadeniz'in ikinci, 'Aşk ve Mavi'nin ise üçüncü sezon tanıtımları ile 'Can Kırıkları' ve 'Ağlama Anne' dizilerinin lansmanını gerçekleştiren atv, yakında başlayacak 'Şahin Tepesi' dizisini de MIPCOM'da duyurdu.



Osman Sınav Ulaş Tuna Astepe



'NEFES' VE 'TAHİR'E YOĞUN İLGİ

ATV'NIN 25'inci yıl gecesine katılan 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncuları İrem Helvacıoğlu ('Nefes') ve Ulaş Tuna Astepe ('Tahir') uluslararası kanal temsilcilerinin ilgi odağındaydı. Yabancı konuklar, Helvacıoğlu ve Astepe ile fotoğraf çektirmek için sıra oluşturdu. Konuklara yakın ilgi gösteren ünlü oyuncular, daha sonra kırmızı halıda yürüdü.





23 ÜLKEDE İZLENECEK

MEKSIKA, Şili, Belize, Kosta Rika, Porto Riko, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Amerika Birleşik Devletleri (İspanyolca), Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Litvanya, Gürcistan, Yunanistan, Romanya, Estonya, İspanya, Özbekistan ve Kolombiya'ya satılan 'Sen Anlat Karadeniz'; atv'nin en revaçtaki dizisi oldu.