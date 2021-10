SONAT BAHAR

Bazı erkekler vardır, düzeltiyorum çok erkek vardır; ergenliği bir ömür yaşayan. Orada kalırlar; annelerinin kuzusu, yeğenlerinin sırtına bindiği dayısı, en ufak bir olayda "Küstüm oynamıyorum" diyeni, sevgilisini herkesin gözünün içine sokanı... Dürtüseldir onlar! Olayları, durumları değerlendirme yetileri çocukçadır. Ergenlikte beynin gri bölgesi tam çalışmaz. O yüzden ergenlerin her hareketi aşırıdır.

Metin Hara da işte o adamlardan biri, bir ömür ergen!

Haliyle yaşadıkları, tepkileri, sevgilileriyle olan ilişkileri hep bu ergen kafasında. Peki biz bunu çekmek zorunda mıyız? Bence değiliz! Hele karşımızdaki kişi, kendini 'modern çağın dervişi' diye sıfatlandırıyorsa, plazalardaki beyaz yakalılara 'Dört Dörtlük Yaşam' seminerleri veriyorsa, durup bir düşünüyor insan...







Özetle yetişkin gibi davranan ergenlerin çekilesi yanları olmuyor. Ergenlikten çıkamamış adamlar, öyle sandığınız gibi sevimli, alıp da kedi yavrusu gibi sevilesi kişiler değil. Aksine itici ve yorucular. Bunu ne zaman anlıyor insan biliyor musunuz, bir kriz anında. Metin Hara da böyle bir kriz anında, aslında kim olduğunu, ne olduğunu ortaya dökenlerden. Yeni çağın dervişi, yeni sürüm derviş bu kadar oluyor...

Şimdi nereden çıktı Metin Hara mevzusu oraya geleyim... Çünkü Metin'ciğimin psikolojisi bozulmuş... Küsmüş oynamıyormuş derviş bey...

"Hakarete uğradım, psikolojik çöküntüdeyim" diyerek savcı amcaların kapısını çalmış. Televizyon sunucusu Pelin Olgun hakkında şikayete bulunmuş. Buraya kadar normal... Rahatsız olur, şikayet eder... İlginç olan dilekçedeki ifadeler...

Dilekçe, Metin Hara'nın ne kadar da mükemmel bir kişi olduğu güzellemesiyle başlıyor. Adriana Lima ile aşk yaşadığına dair haberlerin Hara'yı ne kadar da üzdüğü ifadesiyle sürüyor. Kiminle aşk yaşadığının kamuoyunda uluorta paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlatılarak devam ediyor... Sürpriz finalli dilekçede, Metin Hara'nın bu paylaşımlar sebebiyle psikolojik çöküntü ve sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşadığı ifade ediliyor.







ESKİ SEVGİLİLERİNİ ANLATTIN

Hayda...! Adriana Lima ile ilişkisini gözümüze sokan, "Vallahi beni seviyor" diye çarşaf çarşaf röportaj veren, kadını köşelere kıstırıp öptüğü fotoğraflar basında çıktığında dört köşe olan Metin Hara değil miydi? Ya bizim yaşadığımız mağduriyet ne olacak Metin? Sen, zamanında yaptığın beyanatlarla beni ve tüm kadınları şoke ettin, tüm yapış yapış özel hayatınla gözlerimizi yaktın, saygın kimliği olan eski ünlü sevgililerini tek tek anlattın...

Sana bir köşe yazısını hatırlatmak isterim o döneme dair... Ahmet Hakan, o dönem Ayşe Arman'a verdiğin röportajdan dem vurarak şöyle yazmıştı...

"Metin Hara var ya... Hani şu Adriana Lima'yla sevgili olduğu için bütün erkeklerin düşmanlığını üzerine çeken şahıs.

Tam da... "Kıskanmayın, gıpta edin, helal olsun çocuğa, bravo vallahi" falan diyecektim ki... Ayşe Arman'a verdiği röportaj geldi önüme... Hay, gelmez olaydı!

Herif, o kadar berbat bir yaklaşım sergiliyor ki...

Eski sevgililerinden eski otomobillerinden söz eder gibi ediyor.







Söyledikleri aşağı yukarı şöyle şeyler:

- Ben Adriana olayına öyle şak diye gelmedim Ayşe...

- Bak şimdi, ben sana eski sevgililerimi sayayım da durumu gör.

- Aslı T. var mesela... Çok ünlü, çok hoş bir kız.

- Ekin T. var ayrıca... Ünlü ve süper biri...

- Müge B. var bir de... Tamam, bir Adriana değil ama o da yerel ünlü.

- Sonra bir de Beste K. var ki... O da ünlü, o da çok güzel.

- Yani benim güzel Ayşe'm, ben sevgililer destanı yazmış bir adamım...

- Adriana Lima'yı kapmama şaşırma öyle...

Hay Allah müstahakını versin be Metin Hara!

Yahu sen...

Tam bir apaçi, tam bir barzo, tam bir zonta, tam bir paçoz, tam bir erkek Kezban'ıymışsın be!"

Metin'ciğim zamanında bu yazı bile duygularını incitmemişken, şimdi neyin derdindesin, pek anlayamadım...

Not: Manikür yaptıracağım kişinin tırnaklarına, akıl verecek kişinin yaptıklarına bakarım. Hayat mottom bu benim... Size de tavsiye ederim.







BİRİ MEHMET ALİ ERBİL'İ HEMEN SUSTURSUN!

Ergenlikten çıkamamış erkeklerin en iticisi oy birliğiyle Mehmet Ali Erbil... Üstelik o yaşta hiç yakışmıyor... Zamanında yaptığı programlar, tarzı, tavrı bazılarına komik geliyordu belki... O zamanlar da bana hiç komik gelmezdi...! Ama artık, kadınlar üzerinden esprilerini, komikliklerini alıp münasip bir yere kaldırmalı...

Şaka değil, adam üç ayda üç ayrı kadını sözlü taciz etti...! Bunun şakayla, komiklikle ilgisi yok. Bu şakaların hiçbiri güldürmüyor... Son olarak Emel Sayın'la üç aylık bir ilişki yaşadığını söylemiş... Ne gerekçeyle, ne münasebet, neden şimdi bu açıklama...

Ondan önce Serenay Sarıkaya ile ilgili abuk sabuk konuştu... "Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla..." diyerek...

Ondan önce Nefise Karatay...

Mehmet Ali Erbil artık kadınlar üzerinden gündeme gelme çabasından vazgeçmeli. Biri ona dur demeli...