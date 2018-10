TUBA KALÇIK

İstanbul Nişantaşı'nda Fatih Altaylı'nın önce tartıştığı polise sonra hakaret ettiği görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Altaylı'nın görüntülerini izlediğimde gözlerime, daha doğrusu kulaklarıma inanamadım. Nedir bu şaşkınlığın sebebi diye soracak olursanız, hemen söyleyeyim.

Sen yıllarca köşenden 'Ne zaman adam oluruz?' mottosuyla okuyucularına seslen, adamlığın yolunu göster, sonra da görevini yerine getirdiği için devletin polisine ağza alınmayacak hakaretler et!

Tüm hakaretleri kayıtlı olmasına rağmen dün köşesinden hâlâ kendisini savunuyor ve polisi suçluyor olması da akıllara ziyan bir durum.

Cumartesi günü yedikleri yemekten dolayı rahatsızlanan eşinin durumuna bağlıyor tüm bu yaşananları. Eşine geçmiş olsun öncelikle. Ama aklıma da bazı sorular takılmadı değil. Eşini acil biçimde hastaneye yetiştirmek isteyen biri, Nişantaşı-Taksim arasında günün her saati yoğun trafik olduğu ortadayken, neden Taksim'deki gazete binasından aracını çağırır? Onu beklemek yerine taksi ile hastaneye gitmek daha mantıklı değil mi? Ya da kucağında baygın halde duran eşini merdivenlere bırakıp neden polisle tartışmaya girersin ki? Tartışmaya girmek yerine vakit kaybetmeden bir an önce eşini hastaneye yetiştirmeye çalışmak daha doğru olmaz mıydı?

Öfke kontrolü konusunda da geçmişte birçok kişiye tavsiyelerde bulunmuştu Altaylı.

Şenol Güneş'e daha bu sene "Bir doktora gitsin. Öfke kontrolü ve insanlara davranış biçimi konusunda çok ciddi eksiklikleri var" demişti ekranlardan.

Hatta daha geçtiğimiz günlerde Arda Turan-Berkay arasında yaşanan gerilim için "Arda zıvanadan çıktı, öfke kontrolü problemi var. Arda'nın şu hallerini görünce onu psikoloğa, psikiyatra yollamak lazım" demişti. Ben de Altaylı'ya şunu sormak isterim:

Şenol Güneş ve Arda için yaptığı öneriyi kendisine de uygulayacak mı? Şahsen ben çok merak ediyorum bu sorunun cevabını...