TUBA KALÇIK

Yalancının mumu prime time'a kadar yanarmış.

Ama maşallah ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında her gün prime time'a kadar bir mum yakıyorlar.

Yaptıkları haberler daha mürekkebi kurumadan yalanlanıyor.

Haberi sunan da, yapan da bundan dolayı en ufak bir mahcubiyet bile duymuyor...

Adamlar, ideolojik hesaplaşma uğruna yalan haber makinası gibi çalışıyorlar.

Hatırlayın, daha geçen gün Mersin Şehir Hastaneleri hakkında yaptıkları haberi... Nasıl ellerinde patladı?

Ama akıllanmamışlar belli ki...

Geçen gün de Bakırköy Adliyesi'nde arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını işleme alınacak dosyalarmış gibi gösterip vatandaşı galeyana getirmeye çalışıyorlar.

Fatih Portakal, Mersin Şehir Hastanesi haberini sunarken "Doğru olmaması halinde mesleği bırakırım" demişti.

Peki ne olmuştu? Mersin Şehir Hastanesi, haberi yalanlamış, RTÜK'ten de ceza yemişlerdi.

Ama gördük ki 'iftira' ve 'hakaret' suçları kapsamında hakkında soruşturma açılmış spiker Fatih Portakal, yalan haberciliğe tam gaz devam ediyor. 'Portakal orda kal' dedim kendi kendime...

Gerçi ne bekliyorum ki... Ben de safım... Sanki haber yalan çıkınca sözünde durup mesleği mi bırakacak...

Bırakır mı hiç...

Hangisi bırakıyor ki?

İsmail Küçükkaya da yapmadı mı Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili yalan haber...

Bunlar her seferinde duvara toslasa da, mahkemeye düşse de akıllanmıyorlar.

Toplumsal kaygıları artırmak, insanları umutsuzluğa sürüklemek, kaos iklimi oluşturmak amacıyla yalan haber üretmek fıtratlarında var. Halbuki iftira atarak, kara propaganda yaparak varacakları nokta itibarsızlıktan öteye gidemez.

Benim RTÜK'ten bir ricam var...

Fox haber bültenleri sırasında stüdyoya bir yalan makinesi koysunlar.

İzleyiciler olarak görelim bakalım kaç haberleri doğru, kaç haberleri yalan...