TUBA KALÇIK

GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisine birbirinden değerli isimler katıldı. Partide boşanma davasıyla çok konuşulan Acun Ilıcalı da vardı, yaptığı ve söyledikleriyle sürekli gündem olan Aleyna Tilki de. Geceye katılanlar arasında dikkatimi çeken iki isim oldu:

Hadise ve Gülben Ergen. 'Niye?' diye soracak olursanız, cevabı basit.

GÜNAYDIN'ın hem Hadise, hem de Gülben Ergen'e dair yaptığı haberler haftalarca konuşulmuştu. Hatta Ergen, o dönemde bu haberleri şiddetle reddetmişti.

Tüm bunlara rağmen Hadise de, Ergen de, bu geceye katılarak GÜNAYDIN'ın nasıl doğru ve dürüst gazetecilik yaptığını kamuoyuna da göstermiş oldular bir kez daha. Bu açıdan önemli buldum Hadise ve Ergen'in davetimize gelmesini.