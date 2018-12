TUBA KALÇIK

2018'de sanat dünyasında çok şey yaşandı... Evlenenler, boşananlar, barışanlar, küsenler, polemikler, kavgalar... Ama bana göre bu yılın en gündemdeki çifti, Ahmet Kural ve Sıla'ydı.

Hepimizin de bildiği gibi; Sıla'nın Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurması haftalarca konuşuldu. Yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin gelişmeler de, konunun gündemde kalmasını sağladı. Daha önce de belirtmiştim, şimdi de söylüyorum; kadına şiddetin affedilir hiçbir yanı yok, olamaz da. Ancak bu olayla ilgili ortaya öyle kafa karıştırıcı gelişmeler ve raporlar çıktı ki; 'Kim, neyi, ne kadar doğru söylüyor?' soruları sorulmaya başlandı.

Ben her şeyin yargı sürecinde açıkça ortaya çıkacağına ve Türk yargısının en doğru kararı vereceğine inanıyorum.



İŞLERİNE İLGİ ARTTI

Yaşanan bu olay öncesi ve sonrasında tarafların durumuna bakmak gerekirse... Ahmet Kural ve Sıla her zaman çok konuşulan iki isimdi. Mayıs 2017'de birliktelikleri duyulduktan sonra uzun süre magazine konu olan çift, ayrıldıklarında da, birleştiklerinde de hep konuşuldu.

Bu durum hem Sıla'yı, hem de Ahmet Kural'ı daha da yıldızlaştırdı. Sıla, zaten sanat kariyeri açısından sürekli yükselişte olan bir isimdi. Tabii bu ilişki onu daha çok gündeme taşırken, popülerliğinin de artmasını sağladı. Sadece konserlerine bakarak bile bunu söyleyebiliriz; hem yurt içi, hem de yurt dışı konser sayısı gözle görülür biçimde arttı Sıla'nın.



KONSER PATLAMASI

Sıla, şarkıları ve konserleriyle 2017 ve 2018'in en çok rağbet gören ismi oldu... Ama asıl soru şu; bakalım dava sonuçlandığında Sıla aynı başarıyı sürdürebilecek mi?

Öte yandan Kural, bu olaylar öncesi çektiği 'Ailecek Şaşkınız' filmi ve diğer işleriyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Mart'ta vizyona giren film, 4 milyon izleyici ile yılın en çok gişe yapanları arasına girdi. 'Ailecek Şaşkınız', Cem Yılmaz'ın 'Arif v 216' filminden sonra en çok izlenen üçüncü Türk filmi oldu.

Şimdi can alıcı nokta şu: Sıla bu olayın kaymağını yedi. Ahmet Kural ise yaşadığı olay sonrası henüz kendini halkın gözünde test etme imkanı bulamadı. Yani reklamın iyisi, kötüsü olmaz sözünün karşılığını Sıla gördü ama Ahmet için bunu söylemek henüz erken...



YENİ BİR YIL, YENİ UMUTLAR DEMEK

Zor bir yılı geride bırakmamıza sayılı günler kaldı. Yeni bir yıl, yeni umutlar demektir bir çoğumuz için. Ben de her şeyden önce ülkem için tüm küslüklerin, kavgaların, çekiş melerin 2018'de kalmasını diliyorum. Bu güzel coğrafyada herkesin birbirine önyargısız yaklaştığı, diyaloğun, empatinin ve ortak sevinçlerimizin arttığı, gettoların ortadan kalktığı, barış içinde huzurlu bir yıl geçirmemizi diliyorum. Usta şair Nazım Hikmet'in dizesindeki gibi 'Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' yaşayalım 2019'u. Herkese iyi yıllar...