TUBA KALÇIK

Bu hafta oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un, Türk kadınına yönelik yaptığı açıklama çok konuşuldu.

Alakurt'un, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yakın bir zamanda kadınlara adeta hakaret eden bir açıklamada bulunması bence rastlantı değil. Belli ki gündeme gelmek istiyor, malum uzun bir süredir adı geçmiyordu medyada. Alakurt, unutulma kaygısı ile dikkat çekmek için böyle bir açıklama yapmış bence.

Çok merak ediyorum;

Alakurt, Türk kadınına yönelik yaptığı bu tanıma annesini de katıyor mu? Kadınlarımızı tek tipleştirip onları adeta canavar gibi gösteren açıklamasını paylaşmayacağım burada. Bilen biliyor zaten o çirkin sözleri.

Ancak Alakurt ve onun gibi düşünenlere bir çift lafım var.

Bence Alakurt ve familyası, bu ülkede kadına şiddetin baş aktörüdür. Şiddet deyince de sadece fiziksel olarak görülmesin lütfen. Kadına atılan bir tokat kadar ağızdan çıkan sözler de canını acıtır, unutulmasın. Alakurt'un o çirkin ithamları da psikolojik şiddettir.

Kadını sadece bedenden ibaret gören Alakurt, aynı zamanda güçlü kadına tahammülü olmayan bir zihniyeti de temsil ediyor. Kadını para düşkünü, üretmeden kendi çıkarları için erkeklere bağımlı yaşayan bir model olarak göstermesi de bunun ispatı.

Çalışan, üreten, emekçi kadınlarımızın giderek arttığı ülkemizde kadının bu yönlerini görmeyi reddeden Alakurt ve zihniyetiyle mücadele etmek öncelikle biz kadınlara düşüyor.

Bugün her üç kadından birinin şiddet gördüğü dünyada daha kararlı biçimde sahip çıkmalıyız haklarımıza. Bedenimiz, cinsiyetimiz üzerine Alakurt ve familyası tarafından kurulmak istenen tahakküme ancak böyle son verebiliriz çünkü. Daha özgür, daha eşit bir dünyada yaşamak dileğiyle tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum.



'TEDAVİ GÖRMELİ'

Yetinmedim, Mehmet Akif Alakurt'un nasıl bir ruh halinde olduğunu gözler önüne sermek için uzman bir psikoloğun da görüşünü aldım. Psikolog ve Uzman Aile Danışmanı Serap Ağalar, Alakurt'un 8 Mart Kadınlar Günü yaklaşırken böyle bir söylemde bulunmasının tamamen bilinçli ve kendi benliğini ortaya koymak için yapmış olduğu tespitinde bulundu. Ve şöyle devam etti: "Bu söylemin reklam kaygısı dışındaki acınası derinliğine inecek olursak... İlk olarak yaşadığı kötü bir ilişki tecrübesi Alakurt'u böyle sağlıksız bir ruh haline sokmuş olabilir ve bu durumda sağlıksız olan bu psikolojiden arınamadığı ortadadır.

Alakurt'un model olarak tarif ettiği sağlıksız profiller her toplumda maalesef var olabiliyor.

Fakat bunun kadın veya erkek gibi bir kalıba sığdırılması son derece yanlıştır ve samimiyetsizdir.

Alakurt'un sözleri, kadınları ne kadar tanımadığını, psikolojik olarak kadınlara duyduğu ve dindiremediği bir öfke problemi olduğunu göstermektedir.

Alakurt'un sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için kadınlarla ilgili kalıplaşmış yargılarını bir uzman psikolog veya psikiyatr eşliğinde tedavi görerek çözmesi gerektiği kanısındayım."