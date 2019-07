TUBA KALÇIK

Bir erkek düşünün; hem çocuğunun nafakasını ödemiyor, hem de davalık olduğu eski eşine ağza alınmayacak sözler söylüyor. Kadınlık onurunu öyle aşağılayıcı sözler sarf etmiş ki, burada paylaşmaya utandım açıkçası. Kimden mi bahsediyorum? Şarkıcı Sibel Tüzün'ün eski eşi Ender Balcı'dan. Balcı'nın dava konusu olan mesajını okuyunca her şeyden önce bir kadın olarak çok üzüldüm. Sen çocuk yaptığın, geçmişte hayat arkadaşın olarak gördüğün bir kadının iffetine yönelik böyle çirkin sözler söyleyemezsin. Bu düpedüz hadsizlik. Bunun bir benzerini de Emre Aşık yapmıştı hatırlarsanız. Çocuğunun annesine böyle karalayıcı sözlerle hakaret etmek, ahlak ve erdem sahibi hiç kimsenin yapacağı bir şey değil. Sibel Tüzün de bunu yanına bırakmak istememiş olacak ki dava açtı. Onur mücadelesi veriyor. Tüzün'ün verdiği haklı mücadelenin sonuna kadar yanındayım. Davayı konuşmak için kendisini aradım. Konu mahkemeye intikal ettiği için fazla konuşmak istemeyen Tüzün, kısaca şunları söyledi:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; gazetelerde yazılanın aksine, Ender Balcı bu mesajı bana direkt mesaj olarak ve oğlum onun yanındayken gönderdi. Bu mesajdan daha öncesinde de bana yazdığı mesajlar nedeniyle hakkında ceza davası açıldı ve mahkumiyet kararı kesinleşti. Bu ve benzeri durumları yaşayan her insan gibi hukuk yoluyla hakkımı arıyorum. Bu davayı sadece kendi onurumu değil, çocuklarımın da onurunu düşünerek açtım. Ben her şeyden önce anneyim. Çocuklarıma karşı sorumluluklarım var. Kimse benim hakkımda böyle konuşamaz. Bu cinsiyetçi ve kaba dilin sonuna kadar karşısındayım. Toplum olarak da cinsiyetçi dille mücadele etmeliyiz."

Hakkında mahkeme kararı olmasına rağmen Ender Balcı'nın, oğlunun hiçbir masrafını karşılamadığını belirten Tüzün, sözlerine şöyle devam etti:

'Çocuğumuzla ilgili okul, sağlık, kurs gibi masrafları hakkında mahkeme kararı olmasına rağmen katkıda bulunmadığı için davalarımız var. O da bu davalara karşılık nafaka indirimi ve icraya itiraz davası açtı. Çocuğumun haklarını alabilmek için hukuki açıdan sonuna kadar mücadele edeceğim."