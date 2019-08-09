Erdal Beşikçioğlu dik duruşunu hiç bozmuyor

Hatırlarsınız, 2018'in Kasım ayında Erdal Beşikçioğlu ile bir söyleşi yapmıştım. Beşikçioğlu'nun 'Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim' sözü büyük bir tartışma yaratmıştı o dönem. Bu sözünün üzerine çok şey yazıldı. Hatta sosyal medyada günlerce linç edildi, hedef haline getirildi Beşikçioğlu. Şimdi niye anlatıyorum bunları... Çünkü artık bazı kesimlerde nasıl bir etki yaratmışsa bu sözü, hâlâ yankısı devam ediyor. Aradan aylar geçmesine rağmen Beşikçioğlu'na geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bu sözü sonrasında maruz kaldığı linç soruldu.

Beşikçioğlu ise şöyle cevap verdi: "SABAH'a Erdal Beşikçioğlu röportaj vermiş diye bakıyorlar. Oysa ki ben şöyle bakmaları gerektiğine inanıyorum: Vay SABAH Erdal Beşikçioğlu'nun röportajını yayınlamış. Böyle baksanıza mevzuya. Kim ne kadar prim yapmak istiyorsa ona göre tuhaf bir saldırganlık içerisinde bulundu." Beşikçioğlu, 'Hepimiz aynı gemideyiz' sözünü yine tekrarladı. Hatta sanatçıların partiler üstü misyonuna da dikkat çekti: "Biz hepimiz aynı gemideyiz ve kaptana biz karar vereceğiz. Bu sözüm bir gün anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Sadece başlık okuduğumuz için röportajın altında yazanı okumuyorlar. Ne yapmamız gerekiyor gerçekten anlamıyorum. Bilet satarken hangi ideolojiye aitsiniz diye sormamız mı gerekiyor? 'O ideolojiye aitseniz biz sizi almıyoruz kardeşim' diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi?" Programda kendisine "Röportaj sizin yaptığınız gibi mi yayınlandı?" diye bile soruldu. "Aynen, aynı şekilde yayınlandı" cevabını verdi bu soruya da. Beşikçioğlu'na buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyada hedef haline getirilerek maruz kaldığı tüm lince rağmen duruşunu hiç değiştirmedi. Dün ne söylediyse, bugün de lafı evirip çevirmeden aynısını söylüyor. Tabir-i caizse dik durdu Beşikçioğlu, durmaya da devam ediyor.



ÇOCUKLARINIZI BU FENOMENLERDEN KORUYUN

Yayınladığı video yüzünden son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Ben Fero oldu. Bir hayranına kucak dansı yaptıran Ben Fero'nun bunu kaydedip paylaşması büyük tepki çekti. Haksız da sayılmaz bu tepkiler. Ben Fero sosyal medyada gerçekten büyük bir takipçi kitlesine sahip. Kitlenin niceliğinden öte niteliğine bakarsak, bu tepkilerin haklılığını daha iyi anlarız. Ben Fero'nun azımsanmayacak ölçüde genç nesilden hayran kitlesi bulunuyor. Hatta şarkıcı Serkan Kaya, GÜNAYDIN'da Hakan Uç'a verdiği röportajda kendi oğlunun da Fero hayranı olduğunu söylemişti. Buradan pay biçin işte. Küçücük çocukların takip ettiği bir ismin böyle aykırı videolar yayınlaması bence büyük bir sorumsuzluktur. Bir de sanki normal bir şey yapıyormuş gibi yüzündeki umursamaz tavır daha da iğreti etti beni. Sadece Ben Fero değil, bazı sosyal medya fenomenleri de benzer bir aymazlık içinde paylaşım yapıyor ne yazık ki. Daha önce de yazmıştım, yine söylüyorum; bu fenomenler 'marjinal' yaşamlarıyla genç nesillere kötü örnek oluyor. Umarım anne ve babalar, çocuklarını bunlardan koruyabilir; yoksa toplumsal yozlaşmanın önüne geçemeyiz...