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TUBA KALÇIK
30 Ağustos 2019, Cuma TUBA KALÇIK İLE GÜNDEME DAİR TUBA KALÇIK

‘Bizim sinema sektöründe Avrupa kompleksi var’

Semih Kaplanoğlu'nun yeni filmi 'Bağlılık-Aslı'nın Türkiye'nin Oscar Adayı olarak belirlenmesi sonrası bir dizi tartışma başladı. Yeni Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Kaplanoğlu, bugüne kadar birçok başarılı filme imza attı. Kaplanoğlu, başta olmak üzere uluslararası alanda prestijli ödüller de kazanmış bir yönetmen. Ben hem bu tartışmaları, hem de yeni film çalışmasını konuşmak için usta yönetmen 'ı aradım. Öncelikle Kaplanoğlu'nun iyi bir sinemacı olduğunu belirten Kıral, sözlerine şöyle devam etti:

'EZİK OLMAYALIM'
"Oscar'a hangi filmin aday gösterileceği seçici kurul tarafından belirleniyor. Bu kurulun yapısında ağırlıklı olarak sinema sektöründen insanlar bulunuyor. Netice olarak filmi kurul belirlemiş. Filmin hazırlanma ve yapılma sürecine içeriden bakarak böyle bir karar almışlarsa, bizim de karara saygı duymamız gerekiyor. Biz sinemacılar olarak Batı'daki ödülleri çok önemsiyoruz. Amerika'nın veya Avrupa'nın festivallerinde verilen ödülleri çok önemliymiş gibi görmek bana göre ezikliktir. Bizim sinema sektöründe bir Avrupa kompleksi var. Bu kompleksten kurtulmamız gerekiyor. Bizim ülkemizden çıkan dünya çapında filmler var. Bunu görmek gerekiyor. Örneğin, Cannes'dan ödül alan bir film, ulusal film festivalindeki değerlendirme kurullarını çok etkiliyor. Bu yanlış. Böyle bir tavır göstermek Batı'ya karşı bir ezikliktir bana göre. Dünyadaki birçok festivale katılmış bir yönetmen olarak şunu açıkça söylemek isterim ki, Türk sinemasından çıkan filmlerin birçoğu Batı'dakilerden daha iyi."

'YENİLİKLER VAR'
Başrolünde Büşra Develi'nin oynayacağı yeni filmi 'Sus Payı'nın çekimlerine henüz başlayamadığını belirten Kıral şunları söyledi:
"Yeni filmim tarafından destek almaya hak kazandı. Kültür Bakanlığı hak kazanan filmlerin listesini Mart ayında açıklamıştı. Yalnız Mart'tan sonra yönetmenlikte yenilikler oldu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Daha sonra da Bakanlık destek almaya hak kazanmış filmlerin yapımcılarını görüşmeye çağıracak ve sözleşme imzalayacak. Önemli yenilikler var yönetmelikte. Eskiden Kültür Bakanlığı tarafından verilen para desteğinin iade edilmesi gerekiyordu. İade etmediğiniz takdirde de üç yıl ceza veriliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise bakanlık verdiği desteği hibe ediyor. Üç yıllık ceza da kaldırıldı. Bu önemli bir değişiklik. Verilen parayı geri istemek yerine hibe edilmesi, benim gibi bağımsız sinemacıları rahatlatan bir yenilik. Kendi yağıyla kavrulan sinemacılar için nefes aldıracak. Kültür Bakanlığı parayı hibe ediyor ama teminat mektubu istiyor. Bu da yerinde bir istek. Çünkü film yapacağım diye para alıp bunun başka işlerde kullanılmasının da önüne geçilmesi gerekiyor. Yapımcının tüm belgeleri hazır. Sözleşme yapıldıktan sonra gelecek olan desteği bekliyoruz. Bakanlıktan desteğimizi alır almaz çekimlere başlayacağız. Muhtemelen Ekim'de 'da filme başlarız. 2020'de vizyona girer sanırım."

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