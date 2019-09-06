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TUBA KALÇIK
06 Eylül 2019, Cuma TUBA KALÇIK İLE GÜNDEME DAİR TUBA KALÇIK

‘İlişkinize sosyal medya virüsü bulaştırmayın’

Artık ayrılıkları da, birliktelikleri de sosyal medyadan öğrenir olduk.
Bakın işte son örneğini Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinde gördük. Evliliklerine dair birçok detayı sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde öğrendik ülkece.
Yaşamımızın her alanında etkinliğini giderek artıran sosyal medya, günümüzdeki evlilikleri nasıl etkiliyor diye merak ettim.
Bu soruya cevap almak için de ilişki uzmanı-psikolog Esra Ezmeci'yi aradım.
Sosyal medyanın her şeye ve herkese kolayca ulaşılabilme imkanı sağladığını söyleyen Ezmeci, "Bu durum ise evlilikleri bitirecek noktaya getiriyor" dedi. Ezmeci, sosyal medya kullanımının boşanmaları artırdığı gibi evlilik oranını da azalttığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten çiftlerin sosyal medyada zaman geçiriyor olması ilişkilerin dinamiğini, iletişimi ve iletişim kalitesini azaltıyor. İlişkilerdeki özel detayların sosyal medya üzerinden paylaşılması, bireylerin birbirine karşı güven duygusunu azaltıyor ve çözülebilecek konuların çözülemeyecek hale gelmesine sebep oluyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ve bu yorumların engellenmemesi de bireylerin sahte bir özgüven, destek duygusu hissetmesine ve bu duygularla daha çok eşine saldırmasına sebep olabiliyor. O yüzden ilişkilerin sosyal medyada çok fazla deşifre edilmesi, özel hayatın 'özel' ve mahrem kavramlarını yok ediyor. Kişi dış hayattan ya da başka kişilerden yorumsal destek beklerken yanlış yönlendirmelerle ilişkisini bozulma noktasına getirebiliyor. Sosyal medya üzerinden gelen binlerce yorumla ilişkilerde bir kirlilik başlıyor. Aslında buna sosyal medya virüsü de diyebiliriz. Sağlıklı ilişki yürütmenin yolu ise bu virüsü ilişkiye bulaştırmamaktan geçiyor." Ezmeci'nin yorumuna katılmamak elde değil. Özetle, ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için 'sosyal medya virüsü'nden uzak durmak gerekiyor...

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