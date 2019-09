İbrahim Tatlıses: O anaların gözyaşlarına yüreğim dayanmıyor

İbrahim Tatlıses, sessizliğini GÜNAYDIN için bozdu. Ünlü sanatçı, ülke gündeminden özel hayatına kadar birçok konuda açıklama yaptı. Tatlıses, Diyarbakır’da HDP binası önünde evlatları için ağlayan annelere de destek çıktı

Müzik dünyasının imparatoru İbrahim Tatlıses, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. "Urfa'yı ben tanıttım dünyaya, Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi dünyaya tanıttı" diyen Tatlıses, HDP il binası önünde kaçırılan çocukları için eylem yapan anneleri görünce mahvolduğunu da sözlerine ekledi...

- Doğdunuz mağara restore edilip müze olacak. Neler hissediyorsunuz?

Ben nereden geldiğimi hiç gizlemedim. Samimi ve dürüst bir insan olmam beni bugünlere getirdi. Mağarada doğdum ve iftihar ediyorum bununla. İnsanların da burayı görmesini, hangi koşullarda hayata başladığımı bilmesini istiyorum.







2019 Göbeklitepe yılı ilan edildi. Urfa'daki Göbeklitepe, dünyanın ilgisini çeken bir yer. Turizm açısından çok önemli. Ben de dünyanın her yerinden dinleyiciye sahip biriyim. Doğduğum mağaranın müze olması da Urfa'nın turizmine katkı sağlayacak. Şehrin turizmini zenginleştirecek bir yatırım da yapacağım ve Urfa'nın merkezine büyük bir otel kazandıracağım. Urfa çok gelişti. Ben bu gelişimin bizzat şahidiyim. Yalnız şunu söylemek istiyorum; Urfa turizmin gözdesi haline gelirken, Urfa'ya tarifeli uçak sayısı daha çok olmalı. İzmir'den Urfa'ya direkt uçak olmadığı için Antep'te inip Urfa'ya arabayla geçmek zorunda kaldım. Yollarımız kaymak gibi ama. İstanbul'dan çık yola; Urfa'ya, Mardin'e git, yollar harika. Eskiden böyle miydi? Otobüs firmam varken hatırlıyorum; Urfa'dan Tatlıses otobüs firmalarını çıkarırken yollar o kadar kötüydü ki, elim yüreğimde beklerdim ne zaman kaza haberi gelecek diye. Allah razı olsun hükümetimizden. İstanbul- İzmir otoyolu çok önemli bir yatırım ülke için. Eleştiriyorlar çok pahalı diye ama Amerika'da adım başı paralı otoban. Parasız bir yerden geçemezsin Amerika'da, Avrupa'da. İlla eleştirecekler ya... "O kadar senedir iktidardalar, ne yaptılar?" diyorlar. Ya elinizi vicdanınıza koyun, daha ne yapsınlar? Türkiye'nin her yerine otoban yaptılar. İstanbul'a bakın. Üçüncü köprüyü de yaptılar, Boğaz'ın altına tünel de.

- "Turizme yatırım yapacağım" dediniz. Turizmimizin geleceğini nasıl görüyorsunuz peki?

Türk'ün Türk'e sahip çıkması gerekiyor önce. Biz kendi ülkemizi kötülersek kimse gelmez Türkiye'ye. Kendi ayağımıza kendimiz sıkmayalım. Ülkemizi yurt dışında kötüleyenler var. Bunu anlamak mümkün değil. Cennet gibi bir ülkeyiz. Kıymetini bilelim. Bakın; ben Urfa'yı daha fazla tanıtmak için her şeyi yapıyorum. Urfa'yı ben tanıttım dünyaya, Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi dünyaya tanıttı. Türkiye'yi korumak için masaya yumruğunu vuran bir lidere ihtiyacımız vardı. Cumhurbaşkanımız ülkesi için bunu yapıyor. Davos'daki çıkışı hala aklımdadır. Her ulusa böyle bir lider gerekiyor.



KİMSEYİ EVLADINDAN AYIRMAYIN



- HDP binası önünde kaçırılan evlatları için anneler günlerdir eylem yapıyor... Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Anneler, yavrularını geri istiyor. Her anne isyan etmeli bu duruma. Hiçbir anneyi yavrularından ayıramazsın. Onların gözyaşlarına yüreğim dayanmıyor. Çocukları bir an önce geri verilsin. Ben de babayım. O ailelerin dramını görünce mahvoluyorum. Anneler biliyor çocukları oradan gitmiş ve geri gelmiyor. Verin çocukları. Kimseyi ayırmayın evladından.

- Siz de Mehmet Ali Erbil gibi çok zor günler geçirdiniz...

Çok şanslıyım ki kurtuldum. Dualarla hayatta kaldım. Allah beni bu hale getirenlerin bile başına vermesin. Allah'tan gelene isyan etmemek gerekiyor. Gençken eşeğim vardı, sonra Allah bana uçak, tekne, villa verdi. Bunların hepsine şükrettim. Bu yaşadığım da Allah'tan geldi. Buna da şükür ediyorum. Bazıları geçmiş olsun diyeceğine, 'Şarkı söyleyemiyor, sahneye çıkamıyor' diyor. Sesimi kaybetsem ne olur, nefes alıyorum ya şükürler olsun. Bir daha hiç şarkı söylemesem de olur, hayattayım, dostlarımla birlikteyim. Önemli olan da bu.

- Dünyanın her yerinden dinleyiciye sahipsiniz...

Allah'a şükürler olsun. Dünyaya mal olmuş bir sanatçıyım. Konser vermediğim ülke kalmadı. İzmir'e yerleştim, İran'dan insanlar geliyor beni ziyarete. Dünyanın her yerinden mesajlar atıyor hayranlarım. Bu ülkenin sanatçısı olarak dünyada böyle tanınmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki Türkiye'de doğmuşum, iyi ki de İbrahim Tatlıses yapmışlar beni. Ben bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Çünkü çok merhametli ve duygusal bir toplumuz. Vurulduğum zaman ne kadar sevildiğimi bir kez daha gördüm.



AHMET KAYA HASRET ÇEKTİĞİ İÇİN ÖLDÜ



- Kürtçe şarkının yasak olduğu yıllarda bu yasağı siz delmiştiniz değil mi?

Evet. Kenan Evren ve Turgut Özal'ın da olduğu bir gecede Kürtçe şarkı söyledim. Hatta Kenan Evren şarkı söylemeye başlayınca kalkıp gitti. "Tepki göstermek için gitti" denildi ama sonra beni aradı, "Kusura bakma, ilaç saatim vardı o yüzden gittim, yanlış anlama" diye açıklama yaptı.

- Ahmet Kaya'nın 'Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim' dediği için başına gelmedik şey kalmamıştı...

Ahmet canımdı. Hep "Ahmet Kaya o gece linç edilirken sen de oradaydın, müdahale etmedin" diyorlar. Orada değildim. Taksim Maksim'de sahnedeydim o gece. Gece 12'de sahneden indim ve sonra gittim geceye. Eğer ben orada olsaydım asla Ahmet'in linç edilmesine izin vermezdim. Önüne kalkan olurdum. Kellemi koyardım, yine korurdum onu. Olayların büyümesine müsaade etmezdim zaten en başta. Gurbete gitti sonra. Türkiye hasretinden öldü.



ERDOĞAN BENİ NEREYE ÇAĞIRIRSA GİDERİM, ÖLENE KADAR YANINDAYIM



- Siz Erdoğan'ın düzenlediği resepsiyonlara, mitinglere katılan bir sanatçısınız. Hatta zaman zaman bu yüzden sizi eleştirenler de oluyor...

Recep Tayyip Erdoğan her şeyden önce çok vefalı bir insan. Ben onu hapisteyken bir kere ziyaret etmiştim. Hatta ondan sonra Cem Uzan döneminde meydanlarda onu çok eleştiren konuşmalar da yapmıştım. Seçildikten sonra "O kadar açıklamamın ardından tacım da, tahtım da devrilir" dedim ama öyle olmadı. Ne tahtıma, ne de tacıma karıştı. Onu o kadar eleştirmeme rağmen beni nerede gördüyse sevgi ve saygıyla yaklaştı bana. Böyle birinin yanında olmayıp da ne yapacaksınız? Kim ne derse desin umurumda değil, Erdoğan beni nereye çağırırsa giderim. Ölene kadar da yanındayım. Hastalandığımda her anımı takip etti. Beni hiç yalnız bırakmadı. Vefa budur işte.

- Çözüm sürecine de destek veren isimler arasındaydınız...

Tabii desteklerim. Barış için gittim ve destekledim, "İnsanlar ölmesin" dedim. Başkan Erdoğan'la Diyarbakır'a gittiğim için, barışı desteklediğim için beni eleştirenler var. Ayıptır. İnsanlar ölmesin diye gittim ben... Şimdi beni eleştirmek için sağda solda bunu yazıyorlar. Barış istemek kötü mü anlamış değilim. Siyasi görüşüm yüzünden neler neler yazıyorlar... Yazsınlar hiç önemli değil, ne olduğum ortada. Ama kimse unutmasın; hepimiz bu toprakların evladıyız, bu ülke hepimize emanet, biz de birbirimize emanetiz.



TİCARETTE KAZIKLANDIM, PARAMI ÇALDILAR



- Müzikten kazandığınız parayı ticarete yatırdınız ama çok da başarılı olamadınız ticarette...

Kazıklandım, paramı çaldılar çünkü hep. Ben insanlara iş kapısı sağlamak için girdim aslında ticarete. Allah bana verdi, ben de onlara veriyorum hâlâ. Hayatım boyunca hep ülkeme yararlı bir insan olmaya çalıştım. İnsanımızı ve ülkemi çok seviyorum. Annem Kürt, babam Arap benim. Kendimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyorum. Son nefesime kadar da ülkeme fayda sağlayacak işler yapmaya devam edeceğim.



HAYATIMA GİREN BÜTÜN KADINLARA SAHİP ÇIKTIM



- Müziğinizin yanı sıra hayatınızdaki kadınlarla ilişkiniz de çok konuşuldu yıllarca...

Hayatıma giren kadınlar benim için çok kıymetli oldu. Hiçbirini yarı yolda bırakmadım. Mahkemelik olduğumu duydunuz mu mesela hiçbiriyle? Duyamazsınız çünkü hepsine sahip çıktım. Yıllarca kahrımı çektiler. Ayrılmış olabiliriz ama hâlâ hepsinin maddi ve manevi yanındayım imkanlarım dahilinde. Şimdi görüyorum; kadınları yavrularının önünde öldürüyorlar. Bu nasıl bir vahşettir? Benim yanımda kadına böyle bir şey yapılsa, yemin ediyorum o adama aynı şeyi ben de yaparım. İdam edilmeli hepsi. Bunu hak ediyorlar.



İBO ŞOV'A ÇIKMAK İÇİN KAPIMDA YALVARANLAR GEÇMİŞ OLSUN DEMEDİ



- Mehmet Ali Erbil röportajında 'İbrahim Tatlıses beni hiç yalnız bırakmadı' demişti...

Tabii ki yalnız bırakmam. Ben vurulduğumda hastanenin önünde bekledi günlerce. O benim dostumdur. Dostluğum güzeldir benim ama kimse düşmanım olmasın. Bazıları "Tatlıses benim önümü kesti" diyor. 9 senedir yokum sahnelerde, hani siz neredesiniz? Kapımda 'İbo Şov'a çıkmak için yalvaranlar bir telefon açıp "Geçmiş olsun, bir şeye ihtiyacın var mı?" bile demediler o günlerde. Asla unutmuyorum.