En vefalı cumhurbaşkanımız çıktı

İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün, GÜNAYDIN’a konuştu: “İbrahim, Karacaahmet’e gömülmeyi vasiyet etmişti. Bunu Başkan Erdoğan sayesinde yerine getirdim. Aynı vefayı sanat camiasından göremedim”

İki yıl önce beklenmedik ölümüyle hepimizi yasa boğmuştu İbrahim Erkal... Erkal'ın ölümünün ardından uzun süre sessiz kalan eşi Filiz Akgün, geçtiğimiz günlerde çok samimi açıklamalarda bulundu. Sanatçının öldüğünde 12 günlük olan kızı Elif Su ve vasiyeti hakkında söyledikleri herkesi duygulandırdı. Üç çocuğuna hem annelik, hem babalık yapan Filiz Akgün'ü bu vesileyle aradım.

Eşinin acısını hâlâ kalbinde taşıdığını belirten Akgün, 'Onun bu kadar erken gideceğini hiç düşünmemiştim' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ben düşünmemiştim ama o hissetmişti. Bana ölmeden bir ay önce 'Hissediyorum, yakında öleceğim. Eğer ölürsem sana vasiyetimdir, beni Karacaahmet Mezarlığı'na gömün' dedi. Ben çok şaşırıp kızmıştım ona 'Böyle söyleme' diye. Onun vasiyetini yerine getirdim. Buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bu vasiyeti onun sayesinde yerine getirdim. Hem hastane sürecinde, hem de sonrasında yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanımız beni taziye için aradığında 'Bir vasiyeti var mıydı? Nereye defnedeceksiniz?' diye sorduğunda söyledim vasiyetini. Çok yardımcı oldu o süreçte bana.



'SANAT DÜNYASI VEFASIZ'

Aynı vefayı sanat camiasından göremedim ama. İbrahim hayattayken evimizden çıkmayan bazı isimler, ne cenazesine geldi, ne de taziye için aradı beni. Onları da unutmuyorum. İbrahim'in elinden tuttuğu, sürekli destek olduğu insanlardı bunlar. Ölümünün birinci yıldönümünde anma gecesi yaptım. Geceye gelirim diyen birçok sanatçı son anda gelmedi. 'Konserim var, hastayım' bahanelerini sundular, katılmadılar. İnsan bunları da unutmuyor."

Şarkıları için bıraktığı vasiyeti sorduğumda ise şunları söyledi Filiz Akgün:

"Bir kağıda yazmıştı, şu şarkımı şu isim söylesin diye. Demet Akalın bu isimlerden biriydi. Demet Akalın dışında Tarkan, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe gibi isimlerde de yer alıyordu o listede. Bu vasiyetini de hayata geçirmek istiyorum. Benim hiç yalnız bırakmayan İskender Ulus ile birlikte bunun için çalışmaya başladık. İbrahim'in bestelerini söylemesi için vasiyetinde yer alan isimlerle görüşüyoruz. Demet Akalın ve Yıldız Tilbe bu teklifimizi kabul etti. Umarım diğer isimler de kabul eder."



'BESTELERİ MİRAS KALDI'

Son olarak da eşinin ölümünün hayatını nasıl etkilediğini sordum Filiz Akgün'e. Çocuklarım için yaşıyorum diyen Akgün şöyle devam etti sözlerine:

"Onun boşluğu asla dolmaz. Üç çocuğumla birlikte hayatımızı devam ettiriyoruz ama çok zor. O gittikten sonra her şey değişti hayatımda. İbrahim, para pula hiç önem vermezdi. Elindekileri yardıma ihtiyacı olanlara dağıtırdı. Düşünün, biz kirada oturuyorduk. Kardeşlerinin hepsine ev almıştı kazandıklarıyla ama kendine almadı. Öldüğünde de kiradaydık, şimdi de. Miras olarak bir tek besteleri kaldı. Besteleri unutulmasın diye de elimden geleni yapacağım. İbrahim çok özel bir sanatçı ve halkın içinden bir insandı. Onu tüm yanlarıyla anlatan bir belgesel çekiliyor şimdi. Erzurumlu olduğu için Atatürk Üniversitesi çekiyor belgeseli. Ocak ayında gösterilecek. Halkın çok ilgi göstereceğini düşünüyorum bu belgesele."