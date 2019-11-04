‘Babamın ölüm döşeğinde söylediklerini daha iyi anlıyorum’

Hülya Darcan ve Tanju Korel’in kızı Zeynep Korel; kamuoyunda kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığı için kardeşi Bergüzar Korel’e dava açacağını söyledi: Aramızda geçen mesajları değiştirip gazeteye verdi. Annem de aramızdaki krizi yönetemedi, beni yalnız bıraktı. Babam ölüm döşeğinde “Beni bunların eline bırakma” demişti. Haklıymış, onu daha iyi anlıyorum

Yaptığı açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan ismi oldu Hülya Darcan ve Tanju Korel'in kızı, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel. Geçtiğimiz günlerde çocukluk travmaları, annesi ve kardeşiyle ilişkisi, Amerika'daki hayatı hakkında GÜNAYDIN'a çarpıcı açıklamalar yapan Korel, magazin dünyasının gündemine oturdu. Zeynep Korel'e bu açıklamaların ardından neler hissettiğini ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini sordum...

İşte cevabı:





Zeynep Korel - Hülya Darcan



Size daha önce de söylediğim gibi kendimi vazgeçilmiş bir evlat olarak görüyorum. Benim öz be öz ailem, bakın bu çok önemli, öz kanımdan olanlar bana iftira attılar. Özel hayatıma saldırıda bulundular, yapmadığım, söylemediğim şeyleri yapmış gibi gösterdiler ve mahremime girdiler.





Hülya Darcan - Tanju Korel - Bergüzar Korel - Zeynep Korel



En acısı da ne biliyor musunuz? Kendi öz kardeşim bana iftira attı, hem de bana yapmadığı yardım üzerinden. Bana değil, kızıma yapmıştı o desteği. Biz, bir elin verdiğini diğerinin bilmediği bir kültürden geliyoruz. O kadar uzak ki bu değerlerden. Kızıma yaptığı para desteğini bile kullandı. Niye? Kamuoyu önünde kendine 'yardımsever' kardeş imajını çizmek için.





Beni tanıyan bilir, para benim hiçbir zaman önceliğim olmadı. Para için ben ne insani değerlerimden, ne de vicdanımdan vazgeçerim. Kendi öz kardeşine dava açarak susturma kararı aldırdı. Kaldı ki o kararın da geçersiz olduğunu kamuoyu gördü. Alelacele neden bu kararı aldırma ihtiyacı hissettiği niçin sorgulanmadı? Madem kendinden bu kadar eminsin, vicdanın rahat, nedir bu acelesi, neden korkuyor? Bunu herkesin objektif şekilde düşünmesini rica ediyorum.





Şimdi daha iyi anlıyorum babamın ölüm döşeğinde bana neden "Kızım beni bunların eline bırakma" dediğini. O zaman içimden kızmıştım babama, neden böyle söyledi diye. Ama haklıymış babam. Artık onlarla tek diyaloğum mahkemede olur. Bana atılan iftiraları çürütecek tüm belgeler elimde. Hepsini mahkemeye sunacağım. Herkes görecek gerçekte nelerin yaşandığını. Onlar bu duruma düşmekten utanmadıysa ben hiç utanmam.







'BENİM VİCDANIM RAHAT'

Bana bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimi sordunuz. Bergüzar Korel'e kişilik haklarıma tecavüzden dava açıyorum. Aramızda geçen mesajları değiştirerek medyaya verdi ve arkasına bazı gazetecileri de alarak beni kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya çalıştı. Son olarak şunu söylemek isterim, Allah her zaman doğrunun yanındadır. Benim vicdanım çok rahat. Bana atılan iftiralar beni karartmadı, beyazsanız karanlıkta bile görünürsünüz.'







'ANNEM BENİ YİNE YALNIZ BIRAKTI, ONU HİÇ AFFETMEYECEĞİM'

Ne acıdır ki annem de, kardeşimle aramızdaki bu krizi yönetemedi. Bugüne kadar yaptığı gibi iki evladı arasında ayrım yaptı ve yine Bergüzar'ın tarafında yer aldı. Düşünün, hayattaki en yakınınız olan aileniz size susturma kararı aldırtmaya çalışıyor, size iftira atıyor ve karalama kampanyası yapıyor. Siz olsanız bu kadar yaşanandan sonra artık kime güvenebilirsiniz ki hayatta? Beni böyle yalnız bıraktığı için annemi hiç affetmeyeceğim.