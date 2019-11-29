TUBA KALÇIK

Haluk Bilginer'in Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilmesi hepimizi gururlandırdı.

Usta sanatçının "Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için mutluyum" sözleri ise takdire şayan. Gerçekten de uluslararası platformda böylesine prestijli bir ödülün ülkemize kazandırılması hem ülkemiz, hem de dizi sektörümüz adına son derece önemli. Ben de yaptıkları dizileri en çok ihraç eden iki isimle, Osman Sınav ve Şükrü Avşar'la bu konuyu konuştum.



ULUSLARARASI DİKKAT ÇEKTİ

Türk dizi sektörü adına sevindirici bir ödül olduğunu belirten yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, Haluk Bilginer'in Emmy Ödülü'nü kazanması ile dizi sektörümüzün uluslararası alanda dikkat çekmesini sağladığını belirtti.

Bu ödülün Türk dizilerinin yurt dışında farkındalığının artmasına olumlu etkisi olacağını belirten Sınav, "Dizilerimizde hikayelerimizi daha etkili ve özgür anlatırsak, sektörümüz çok daha iyi bir noktaya gelir" dedi.



'ÖDÜLLER GURUR VERİCİ'

Ülkemizden yurt dışında ödül alan oyuncuların çıkmasının çok gurur verici olduğunu belirten yapımcı Şükrü Avşar, "Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına da büyük katkı sağlar" dedi.

Haluk Bilginer'in sanatsal açıdan çok değerli bir isim olduğuna dikkat çeken Avşar, "Bilginer'in bu ödülü alıp almaması önemli değil, çünkü zaten yaşayan en değerli Türk aktörlerden biri" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

'Ülkemizde oyuncu kalitesi her geçen yıl daha da iyi bir noktaya gidiyor. Uluslararası alanda ödüller kazanan oyunculara sahibiz. Bu sektörden biri olarak şunu çok net söyleyebilirim ki, dizilerimiz artık dünya standartlarında. Artık birbirinden daha kaliteli projeler yapılıyor. Hikayelerimiz de, dizi oyuncularımız da çok iyi. Kendi topraklarımızın hikayelerini anlatarak aslında ülkemizi tanıtıyoruz dünya izleyicisine.

Yıllarca Amerika, dizilerini ve buna bağlı olarak da kültürünü dünyaya ihraç etti. O dizileri izleyerek ve o kültürden ister istemez etkilenerek büyüyen nesiller oldu.



Şimdi Türkiye, dünyaya dizi ihraç eder hale geldi.

Bu bir ülke için çok önemli.

Ülkeler sanatlarıyla var olurlar. Ne kadar çok dizimiz, filmimiz dünyaya açılırsa; ülkemiz de, kültürümüz de o kadar çok tanınır.

Ben bugün 90 ülkeye dizi ihraç ediyorum. Sadece dizi ihraç ediyorum diye görmüyorum kendimi. Aynı zamanda dizinin çekildiği şehri de, dizide ekranlara yansıyan kültürümüzü de ihraç ediyorum.

Bu bilinçle projeler ürettiğimiz zaman zaten dizi kalitemiz de, ekibimiz de o denli başarılı olur. Türk dizi sektöründe bazı sorunlarımız da var elbette. Mesela dizi süresinin uzun olması kalitemizi olumsuz etkileyen bir durum.

Bunun düzeltilmesi bizi sektör olarak çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır.

Umarım dizi sektörümüz uluslararası alanda prestijli ödülleri ülkemize bundan sonra da getirir. Kazanan Türkiye oluyor çünkü."